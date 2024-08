- Las autoridades rusas declaran estado de emergencia en la región de Kursk

Después de que las tropas ucranianas avanzaron en el territorio ruso de Kursk, se ha declarado un estado de emergencia en la región y se ha aumentado la seguridad en la planta nuclear local. "La región de Kursk sigue enfrentando una situación operativa desafiante en las áreas fronterizas", dijo Alexei Smirnov, gobernador interino de la región de Kursk, en un mensaje de Telegram. Ha establecido un centro de operaciones que funciona las 24 horas. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados de la zona fronteriza rusa ha llegado a la región vecina de Oryol.

Según el Ministerio de Salud de Rusia, más de 30 personas resultaron heridas en la región de Kursk por el bombardeo ucraniano. Al menos 19 de ellas fueron hospitalizadas. Entre los heridos se encuentra Yevgeny Poddubny, el corresponsal de guerra más famoso de la televisión rusa. La televisión estatal informó que está siendo tratado en un hospital local. Los informes de los medios sugieren que sufrió quemaduras graves como resultado de un ataque de drone.

Rusia aumenta las medidas de seguridad en la planta nuclear de Kursk

Paralelamente, la Guardia Nacional de Rusia ha reforzado la seguridad de la planta nuclear de Kursk, que tiene cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios y se encuentra a unos 60 kilómetros de la frontera con Ucrania. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, informó la agencia. Esto ocurre en cooperación con las tropas fronterizas y el ejército. Las declaraciones de ambas partes en conflicto generalmente no son verificables de forma independiente.

Al día siguiente, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha and, according to reports, took control of several villages. Russian reports say that around 1,000 Ukrainian soldiers are involved in the operation. Unconfirmed reports suggest that they have advanced up to 15 kilometers towards the nuclear power plant.

Inmediatamente detrás de la frontera, la estación de medición de gas Sudzha también podría haber caído bajo el control ucraniano. El gas de Rusia a la Unión Europea se transporta a través de esta estación a Eslovaquia y Austria. A pesar de la guerra en curso, 14.6 mil millones de metros cúbicos de gas ruso se transportaron a través de esta ruta a la Unión Europea en 2023.

Un video que circula en los canales ucranianos supuestamente muestra a alrededor de 20 guardias fronterizos rusos capturados en la región de Kursk. La autenticidad del metraje no pudo ser confirmada de forma independiente.

Sin comentarios oficiales de Kiev

Las autoridades de Kiev no hicieron más comentarios sobre la situación en la región de Kursk. En su discurso vespertino, el presidente Volodymyr Zelenskyy solo mencionó una consulta con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi. "Se darán más detalles más tarde", dijo el jefe de Estado. También discutió la expansión del programa de misiles ucraniano con el ministro de Defensa, Rustem Ummerov.

Zelenskyy también mencionó que había hablado con los miembros del gobierno sobre el programa de smartphones "Army+" muy discutido en el pasado, con el cual se registrarán digitalmente los informes de los comandantes en el futuro. "Esto simplificará claramente las tareas diarias de los comandantes", enfatizó el presidente. Más tarde, esto también estará disponible para todos los soldados.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó sobre el uso intensivo de bombas guiadas por parte de Rusia en la zona fronteriza de la región de Sumy, adyacente a Kursk. Alrededor de 30 bombas guiadas fueron lanzadas en el área. Además, se informaron una docena de ubicaciones objetivo de la artillería rusa.

El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que muestra el despliegue de un misil de corto alcance "Iskander-M". El ataque con misiles, equipado con una ojiva de bomba cluster, estaba dirigido a una concentración de tropas ucranianas cerca de la frontera rusa en la región de Sumy. Estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Dado el combate intenso en la región vecina de Rusia de Kursk y el bombardeo ruso, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más ubicaciones en la región fronteriza de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, con alrededor de 6,000 personas, incl

Lea también: