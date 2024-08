- Las autoridades rechazan las acusaciones de posible ocultación de fondos de ayuda a Ucrania.

Las autoridades alemanas han desestimado las especulaciones de que reducirán su respaldo a Ucrania debido a restricciones fiscales. Según Wolfgang Büchner, portavoz adjunto del gobierno, Alemania mantiene su compromiso y la declaración de la Canciller es que la ayuda a Ucrania persistirá mientras sea necesario, y nadie, especialmente no el presidente de Rusia, puede esperar una relajación de esta postura.

Previamente, ciertos políticos habían criticado el respaldo continuo de la coalición a la financiación de la ayuda a Ucrania. En una carta al Ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD) y al Ministro de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes), el Ministro de Hacienda Christian Lindner (FDP) sugirió que "nuevas medidas" solo podrían considerarse una vez que se aseguraran los planes presupuestarios para este y los años siguientes. Además, agregó: "Asegúrate de que se respeten los límites superiores".

Sin embargo, el Ministerio de Finanzas afirmó el sábado que está abierto a negociaciones. Sin embargo, se deben informar y confirmar necesidades específicas - aún no se ha presentado tal informe. En principio, el gobierno federal asume que Ucrania puede seguir siendo apoyada con los intereses obtenidos de los activos estatales rusos congelados.

Estas propuestas han sido criticadas. Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, afirmó que si no se planean más fondos para nueva ayuda militar en los presupuestos federales futuros, enviaría una señal negativa a Ucrania. El ejército ucraniano, que se ha defendido contra la agresiva Rusia con impresionantes avances en regiones fronterizas rusas, "necesita el completo apoyo de su aliado militar más importante en Europa, Alemania", aseguró Roth.

Crítica de Roth

Roth, un fuerte defensor de la ayuda militar a Ucrania, expresó su preocupación de que el debate sobre la financiación futura de la ayuda militar parece un retiro encubierto de Alemania de sus responsabilidades. "No podemos atar nuestra seguridad a restricciones presupuestarias", argumentó Roth. Los 50 mil millones de dólares del fondo del G7, destinados a ser complementados con activos rusos, son "lejos de suficientes", argumentó Roth.

Preguntas en la Unión

Thorsten Frei, el jefe de negocios parlamentarios de la Unión en el Bundestag, también expresó sus preocupaciones sobre confiar en estos fondos. "Nadie sabe si, cuándo o cuánto dinero podría estar realmente disponible aquí. Ni siquiera dentro del gobierno federal, nadie sabe cuándo podrían concluir las negociaciones internacionales sobre esto. Eso es otro capítulo del libro 'Camuflaje, Engaño, Trampa'", dijo Frei a los periódicos Funke.

Sospechas en la Unión

Roderich Kiesewetter, el experto en política exterior y de defensa de la CDU, argumentó que Ucrania sería efectivamente abandonada si se dependiera exclusivamente de ella. "Eso significa que estamos abandonando a Ucrania", afirmó a la Tagesspiegel. Kiesewetter acusó al Canciller Federal Olaf Scholz de centrarse en las elecciones de septiembre en el este de Alemania, donde la ayuda a Ucrania a menudo recibe desaprobación. "Esa no es la forma en que actúa una nación líder de Europa que se autoproclama".

El político europeo de la CDU, Christoph Ploß, declaró que un enfoque vacilante y oportunista del gobierno federal tendría repercusiones. "Si el gobierno federal ahora actúa vacilante y oportunista, no solo nosotros, sino también nuestros hijos y nietos tendrán que pagar el precio".

Apoyo de Alemania a Ucrania

Wolfgang Büchner, portavoz adjunto del gobierno, reiteró que el compromiso de Alemania para apoyar a Ucrania, bajo ataque por Rusia. Este año, se programan cuatro sistemas de defensa aérea IRIS-T, diez tanques anti-aircraft Gepard, 16 obuses autopropulsados, diez tanques de combate Leopard, drones de combate y miles de municiones de artillería y tanques de tanque para ser proporcionados.

Este año, Alemania contribuirá con alrededor de 7.500 millones de euros para el apoyo militar a Ucrania, con 4.000 millones de euros planeados para 2025. Estos fondos aún pueden aumentarse en el Bundestag, como ocurrió en 2024. Además, el gobierno federal espera que Ucrania sea apoyada aún más a través de los intereses obtenidos de los activos estatales rusos congelados. Sin embargo, estas ayudas aún no han sido confirmadas internacionalmente.

El gobierno federal busca financiar la ayuda a Ucrania más allá de las cantidades planificadas a partir de un nuevo fondo internacional con un volumen de 50 mil millones de euros - y no ya del presupuesto federal. En esto, se pretendía utilizar los intereses de los activos estatales rusos congelados.

La Unión Europea, como un todo, ha estado monitoreando de cerca el apoyo de Alemania a Ucrania, dadas las restricciones financieras mencionadas anteriormente. A pesar de estas discusiones, la UE mantiene la esperanza de que Alemania continúe su ayuda sustancial a Ucrania, ya que desempeña un papel crucial en la defensa contra las acciones agresivas de Rusia.

En vista de los recientes debates sobre la financiación futura de la ayuda militar, algunos miembros de la UE, como Roderich Kiesewetter de la CDU, expresan sus preocupaciones de que la renuencia de Alemania a proporcionar fondos inmediatos podría potencialmente aislar a Ucrania y debilitar la postura de la Unión Europea contra la agresión rusa.

