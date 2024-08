- Las autoridades policiales están investigando una explosión fatal que ocurrió en Tel Aviv.

Autoridades en Israel investigan una explosión mortal en Tel Aviv, sospechosa de ser un ataque fallido. El domingo por la noche, un artefacto explosivo dentro de la mochila de un hombre explotó mientras caminaba por una calle en el sector sur de la ciudad costera. El presunto atacante falleció y un usuario de una patineta eléctrica resultó herido.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, habló sobre el incidente durante una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, sugiriendo que un ataque terrorista importante podría haber sido evitado en Tel Aviv la noche anterior. La ciudad en el este del Mediterráneo ha sido objetivo de múltiples ataques graves iniciados por palestinos en el pasado.

Un portavoz de la policía informó a la radio del ejército israelí que era "casi seguro" que se había planeado un ataque. Si la explosión hubiera ocurrido solo unos metros más lejos, "habríamos despertado ante una catástrofe mayor", afirmó. Los detalles iniciales eran confusos en las horas posteriores, con la policía mencionando que se estaban explorando todas las opciones.

