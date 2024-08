- Las autoridades policiales documentan un aumento sin precedentes en los ataques a los oficiales en 2023.

Agencias de Aplicación de la Ley observan un aumento en los ataques contra el personal. Un total de 2,979 oficiales de aplicación de la ley sufrieron agresiones el año pasado, según el último informe anual publicado en Rostock, la cifra más alta desde que se llevan registros. De estos, 145 oficiales resultaron heridos mientras cumplían su deber en Luetzerath, un lugar de protestas contra la mina de carbón marrón.

Aproximadamente el 25% de los oficiales agredidos (793) también sufrieron lesiones, lo que representa la cifra más alta desde que began the collection of data in 2001, según el informe. Como resultado, el 11% o 88 personas se encontraron temporalmente incapacitadas para trabajar.

La fuerza física fue un factor común en casi todas las agresiones, según el informe. La mayoría de estos incidentes ocurrieron "durante la ejecución de las tareas diarias", generalmente durante patrullas, investigaciones criminales o escoltas. La mayoría de los incidentes ocurrieron en estaciones de tren, con agresiones adicionales informadas en eventos y partidos de fútbol.

Los agresores, según se indica en el informe, eran predominantemente hombres (78%) con una edad media de 33 años. Casi la mitad de ellos estaban bajo los efectos del alcohol o las drogas. Un número significativo de estas personas ya eran conocidas por las autoridades, con alrededor del 25% siendo reincidentes o delincuentes habituales. Casi la mitad tenían nacionalidad alemana. Además del control fronterizo, la policía federal también supervisa la seguridad en las estaciones de tren y aeropuertos, y presta apoyo a las fuerzas policiales estatales locales.

En contraposición a estos ataques persistentes, también son necesarios otros tipos de apoyo para los oficiales de aplicación de la ley para garantizar su seguridad y bienestar. No abordar estos problemas podría llevar a una mayor deterioro de la moral entre otros oficiales, lo que podría causar una escasez de personal.

Además, aplicar consecuencias más severas para las personas que se involucren en tales agresiones, independientemente de sus antecedentes penales o nacionalidad, podría servir como disuasivo para otros posibles agresores, promoviendo un ambiente más seguro para todos.

