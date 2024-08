- Las autoridades planean tomar el control de aproximadamente el 80% de Meyer Werft.

La Administración Federal y el gobierno de Baja Sajonia tienen como objetivo adquirir aproximadamente el 80% de la atribulada Meyer Werft por 400 millones de euros. Así lo anunció el ministro de Economía de Baja Sajonia, Olaf Lies, en el parlamento estatal de Hannover.

Junto con el gobierno federal, el estado también planea ofrecer garantías para evitar la quiebra de la empresa. Según el Ministerio de Economía, esto implicaría aproximadamente 1 billón de euros cada uno para el gobierno federal y el estado. La semana pasada, el canciller alemán Olaf Scholz (SPD) y el gobierno estatal anunciaron su intención de salvar el astillero, que atraviesa dificultades financieras. Lies ha proporcionado ahora los detalles.

Más de 20,000 empleos en Alemania están en riesgo

El ministro de Economía justificó el rescate propuesto argumentando que la crisis del astillero amenaza directamente e indirectamente más de 20,000 empleos en Alemania, con aproximadamente la mitad de ellos en Baja Sajonia. "El estado no puede quedarse de brazos cruzados", dijo el político del SPD. Además, la industria marítima de Alemania debe preservarse.

Lies destacó que el estado no tiene la intención de ser el accionista mayoritario del astillero a largo plazo. "Podemos imaginarnos fácilmente un futuro exitoso para el astillero en manos privadas", dijo. Esto también incluye una opción para que la familia Meyer compre de nuevo las acciones.

Meyer Werft debe asegurar la financiación antes de mediados de septiembre

El Meyer Werft, conocido por sus barcos de crucero, necesita recaudar casi 2.8 billones de euros antes de finales de 2027 para financiar la construcción de nuevos barcos. Los acuerdos sobre esto deben alcanzarse antes del 15 de septiembre.

Se informó que esta situación no se debe a una falta de pedidos. Sin embargo, algunos contratos para los barcos se firmaron antes de la pandemia de Corona y no permiten ajustes a los precios aumentados de la energía y las materias primas. Además, en la industria, el 80% del precio de construcción se suele pagar una vez entregado el barco - por lo tanto, el astillero debe financiar la construcción con préstamosMeanwhile.

El canciller federal Scholz elogió la empresa la semana pasada en el astillero de Papenburg como una "joya industrial". "El Meyer Werft es un activo valioso que no podemos permitirnos perder y no perderemos", dijo Scholz.

El rescate aún no está finalizado. Entre otras cosas, los comités presupuestarios del Bundestag y del parlamento estatal aún deben aprobar el proyecto.

Todas las facciones en el parlamento estatal están de acuerdo en que el astillero debe ser salvado. Sin embargo, el líder de la oposición, Sebastian Lechner del CDU, destacó que la participación del estado debe ser solo temporal. "Debe quedar claro que el astillero no debe convertirse en una autoridad estatal, porque el estado no sabe cómo construir barcos", dijo Lechner. La AfD advirtió contra la posibilidad de que China se involucre en el astillero si el estado vende de nuevo sus acciones.

La crítica al rescate planeado vino del economista Marcel Fratzscher. "En realidad, no hay ninguna buena razón por la que esta empresa ahora sea esencial para Alemania. No lo es", dijo el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) a NDR. El estado no puede comenzar a salvar a todas las empresas que enfrentan dificultades. "Debemos reconocer que no podemos producir todos los productos en Alemania".

El economista también expresó dudas sobre la competitividad del Meyer Werft. "Lo que realmente preocupa es que una empresa está en problemas, pero ningún inversor privado quiere participar, a pesar de estas generosas garantías del estado", dijo. "Eso debería ser una señal de advertencia para todos de que esta empresa no está posicionada de manera sostenible".

La Comisión, compuesta por los comités presupuestarios federal y estatal, debe aprobar el rescate propuesto del Meyer Werft por la Administración Federal y el gobierno de Baja Sajonia.

