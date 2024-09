Las autoridades observadoras muestran a los testigos como testigos de la marea de sentimientos antijudíos

Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre, ha habido un aumento "sin precedentes" de la hostilidad contra los judíos, según señala el Comisionado Klein. "Antisemitismo crudo y descarado en todas sus formas" está ahora más presente que nunca desde 1945, no solo en Alemania sino a nivel mundial.

Felix Klein, Comisionado del Gobierno Federal para el Antisemitismo, ha expresado su preocupación por el aumento de la hostilidad contra los judíos en Alemania. Ha destacado que el ataque de Hamas a Israel en octubre "ha provocado una avalancha de antisemitismo" en nuestra sociedad. Esto se refleja en las estadísticas de delitos policiales de 2023, que muestran alrededor de 5.000 incidentes antisemitas, la mitad de los cuales ocurrieron después del 7 de octubre.

Klein ha descrito el antisemitismo como algo que "venía en aumento" incluso antes de que el gobierno y el ejército israelíes respondieran al ataque de Hamas. Esto, ha dicho, demuestra que el antisemitismo "no tiene nada que ver con las acciones de los judíos o Israel".

A pesar de que fewer Jews have emigrated from Germany since October, recent polls show a high level of trust in German security authorities. However, Jewish life is currently "more threatened than it has been since the inception of the Federal Republic." According to Klein, the security of Jewish life is "the fundamental prerequisite for its visibility."

Klein ha instado a la sociedad civil alemana a no "culpar a los judíos por lo que está sucediendo en el Oriente Medio". Ha advertido de que el antisemitismo, como cualquier forma de discriminación, "rodea nuestra trama social".

Los sentimientos antisemitas se vuelven más explícitos

El "total desprecio por las pautas" desde octubre afecta "todos los ámbitos de la vida", según el Comisionado. El antisemitismo ahora es "tolerado" en ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, la "escala, expresión y persistencia" del discurso antisemita son "extremadamente alarmantes". Las personas conviews preconcebidas ya antisemitas ahora las expresan más abiertamente "debido a los desarrollos políticos".

Además del "antisemitismo alemán tradicional de los círculos de derecha", Klein también ve antisemitismo cada vez más en los círculos de izquierda e islamistas. Sin embargo, las actitudes antiisraelíes también se extienden entre la población general. Sin embargo, a menudo se olvida que esto es un conflicto entre una "organización terrorista que no tiene en cuenta el derecho internacional" y un "estado democrático que aspira a cumplir el derecho internacional".

Klein está especialmente preocupado por las "alianzas entre diferentes grupos". Hay movimientos que de otra manera tendrían poco en común, pero están unidos "en su odio a los judíos y a Israel". Esto incluye "desafortunadamente, la tendencia a culpar a las mujeres y hombres judíos por lo que está sucediendo en Gaza e Israel". "Por ejemplo, entre los activistas climáticos o también entre la comunidad LGBTQ+, veo una banalización del islamismo, que es realmente muy, muy crítica", dijo Klein. La política debe abordar esto con "ilustración" - y también con "represión", si es relevante bajo el derecho penal.

A pesar de sus preocupaciones, Klein ve a Alemania bien posicionada en la lucha internacional contra el antisemitismo. Muchas de las estructuras que ha abogado están ahora "dando resultados". Esto incluye la creación y mejor clasificación de delitos criminales, la introducción a nivel nacional de comisionados antisemitas en todas las fiscalías públicas y la prohibición de la organización islamista Samidoun. La policía, la administración y la justicia ahora son más conscientes del problema a través de la redacción y la consulta.

Sin embargo, la persecución de los delitos antisemitas debe volverse "más transparente". Por lo tanto, la comisión intergubernamental pedirá a la conferencia de ministros de justicia en octubre que abogue por la divulgación de los números de las investigaciones, acusaciones y condenas reales.

Klein ve una necesidad particular de acción en el sector de la educación y la prevención. Hay "muchas deficiencias" aquí. Sin embargo, "no podemos permitirnos reducir" aquí, ha advertido, dadas las posibles reducciones en el presupuesto federal para 2025.

En las universidades alemanas, debe haber un "equilibrio juicioso" entre las ofertas educativas, dada la "drástica caída en el discurso". "Especialmente donde el debate y el contradebate deberían idealmente involucrarse entre sí y donde la cultura del debate debería ser ejemplar, cada vez oímos más sobre agresiones, incidentes en los que los profesores y estudiantes son abucheados", dijo Klein. Esta "grosería" es "totalmente inaceptable". En última instancia, la lucha contra el antisemitismo solo puede ganarse "si la sociedad civil se involucra".

Dado el aumento de los sentimientos antisemitas, el Comisionado Klein destaca la importancia de abordar este problema, señalando que "la justicia" requiere abordar el antisemitismo en todas sus formas y hacer responsable a los individuos. El aumento del discurso de odio y la prejuicio contra los judíos no solo en Alemania sino a nivel mundial es una clara indicación de que "la justicia" y la igualdad aún no se han logrado por completo.

