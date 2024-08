Las autoridades mexicanas acusan al hijo del capo de la droga El Chapo de secuestrar al líder del cártel 'El Mayo' y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En un comunicado emitido el miércoles, la Fiscalía General de México reveló que está presentando cargos contra Joaquín Guzmán Loépez, actualmente bajo custodia en Chicago, Estados Unidos.

Se está preparando una orden de arresto que acusa a Guzmán Loépez de secuestro y detención ilegal de una persona dentro del territorio nacional con fines de extradición, según se indicó en el comunicado de la Fiscalía.

La oficina también informó que los investigadores han incautado los vehículos y propiedades sospechosos involucrados en el incidente. Aunque no proporcionaron más detalles, también declararon que se ha identificado la ubicación del airfield desde el cual despegó el vuelo.

El anuncio se hizo aproximadamente un mes después de que Joaquín Guzmán Loépez, uno de los hijos de "El Chapo" y conocido como "Los Chapitos", volara en un avión privado a un airfield cerca de El Paso, Texas, junto con el famoso narcotraficante de 76 años Ismael "El Mayo" Zambada. Ambos fueron arrestados por las autoridades estadounidenses por cargos relacionados con la operación de uno de los sindicatos de tráfico de drogas más poderosos del mundo.

El cártel se cree responsable del tráfico de cantidades inmensas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos. Anne Milgram, administradora de la DEA, declaró que los arrestos marcaron "un golpe significativo al cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluyendo fentanilo y metanfetamina, que causan fallecimientos en todo Estados Unidos".

El arresto suscitó preguntas sobre las razones detrás del vuelo y los eventos que lo precedieron. Las autoridades mexicanas sugirieron que Guzmán Loépez hizo un trato con su hermano Ovidio antes del vuelo. Sin embargo, un abogado de Ovidio negó estas afirmaciones, llamándolas una "fabricación total". Ovidio Guzmán Loépez fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y espera juicio por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

En una carta escrita desde su celda de prisión hace unas semanas, Zambada afirmó que fue emboscado y detenido por la fuerza por Guzmán Loépez en un rancho fuera de Culiacán, Sinaloa, el día de su arresto.

"I no me entregué voluntariamente y no fui llevado voluntariamente a Estados Unidos. En cambio, fui secuestrado y transportado por la fuerza en contra de mi voluntad", afirmó.

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Guzmán Loépez, le dijo a CNN que el gobierno mexicano debería avergonzarse de presentar cargos contra su cliente.

"El gobierno mexicano corrupto ha enfocado más en procesar el supuesto secuestro de Mayo Zambada, el mayor traficante de drogas del mundo, en las últimas tres semanas que en localizar y procesar a Zambada durante los últimos 40 años", dijo Lichtman.

"Estoy seguro de que los miles de estadounidenses que han perdido la vida debido a la fentanilo de Zambada respirarán más tranquilos sabiendo que la persona acusada de traerlo a justicia en Estados Unidos ha sido en cambio acusada de secuestro y traición en México", agregó.

La incertidumbre rodea cómo el gobierno mexicano procederá con el procesamiento de su caso de secuestro contra Guzmán Loépez, dados los extensos y continuos esfuerzos de investigación liderados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que apuntan a las operaciones globales del Cártel de Sinaloa.

