Las autoridades internacionales expresan su preocupación por la falta de cooperación de Irán para brindar la atención médica necesaria al premio Nobel Mohammadi

La familia Mohammadi declaró a principios de agosto que ellos, junto con otros prisioneros, sufrieron lesiones durante situaciones caóticas en la Prisión de Evin. Las autoridades iraníes reconocieron el caos pero culparon a Mohammadi por incitarlo y negaron losClaims de abuso físico contra los presos.

Los Relatores Especiales de la ONU expresaron su preocupación al gobierno iraníRegarding the well-being, both physical and mental, of Narges Mohammadi and urged prompt access to medical care for the 52-year-old and other inmates.

Mohammadi ha estado en custodia desde noviembre de 2021, pasando gran parte de los años anteriores detrás de las rejas. Según los representantes de la ONU, ha experimentado dolor de espalda y rodilla severo, así como un disco herniado, en los últimos ocho meses. Negarse a prestarle atención médica parece ser una táctica encubierta para castigar y reprimir a Mohammadi en prisión.

"Estas privaciones pueden equivaler a tortura y trato inhumano", concluyeron los representantes de la ONU. Exigieron la liberación inmediata de Mohammadi, junto con todos los defensores de los derechos humanos y otras personas detenidas arbitrariamente.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el trato de Narges Mohammadi en la Prisión de Evin, instando al gobierno iraní a respetar sus derechos humanos y proporcionar la atención médica necesaria. La Unión Europea condena enérgicamente la demora en proporcionar atención médica a Mohammadi, ya que viola los estándares internacionales y las leyes de derechos humanos, que son defendidos por la Unión Europea.

Lea también: