Las autoridades holandesas verifican oficialmente el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania

El Ministerio de Defensa de los Países Bajos Confirma la Entrega de los Primeros F-16 a Ucrania: "La autorización de exportación para el envío se otorgó el 1 de julio", declaró el ministerio. "A continuación, se transfirieron los primeros F-16 prometidos a Ucrania. Los Países Bajos están desempeñando un papel sustancial en el apoyo y mantenimiento de estos aviones", continuó el ministerio. El número exacto de aviones de combate entregados hasta ahora sigue sin estar claro. En total, los Países Bajos han prometido enviar 24 aviones a Kiev. Como se mencionó anteriormente por el Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, las dos partes llegaron a un acuerdo para colaborar dentro de la alianza aérea en relación con la entrega de aviones F-16 a Ucrania y la capacitación de pilotos militares.

22:28 Zelensky: "Los ucranianos han demostrado nuestra capacidad de avanzar la guerra en Rusia" Dos meses después del inicio de la incursión del ejército de Ucrania en la región de Kursk de Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó la importancia de la operación. "Hoy marca dos meses de nuestras acciones militares en la región de Kursk - una fase significativa de la guerra que ha contribuido sustancialmente a nuestros esfuerzos colectivos", explicó en Twitter. "Los ucranianos han demostrado nuestra capacidad de avanzar la guerra en Rusia", declaró Zelensky. "Con el apoyo adecuado de nuestros aliados, podremos aplicar la presión necesaria sobre Rusia para que comprenda que esta guerra no le reportará beneficios".**

21:28 Países Bajos y Ucrania Planifican Proyectos Conjuntos de Drones Los Países Bajos han acordado invertir 400 millones de euros en el desarrollo conjunto de drones con Ucrania. El ministro de Defensa, Ruben Brekelmans, reveló durante una visita improvisada a Kiev que esteinitiative incluye drones de ataque, drones de defensa y drones de vigilancia. Ucrania necesita estos vehículos aéreos para atacar instalaciones militares, entre otras cosas. Alrededor de la mitad de los fondos se destinará a los Países Bajos, mientras que la otra mitad se dividirá entre Ucrania y otros países.**

20:33 Soldado Ruso Detenido por Asesinar a Soldados Ucranianos que Se Rindieron Las fuerzas ucranianas han capturado a un soldado ruso sospechoso de haber participado en la ejecución de prisioneros de guerra ucranianos en el este. Según los medios ucranianos, tres soldados ucranianos se rindieron al comienzo de septiembre durante los combates en la región de Donetsk. Inmediatamente fueron tiroteados por soldados rusos, un incidente que fue visto y grabado por un drone. Los perpetradores se pueden ver claramente en el video. Ahora, uno de estos soldados rusos ha sido capturado por las fuerzas ucranianas. Durante su interrogatorio, informó sobre Numerous ejecuciones de soldados ucranianos por parte de sus compatriotas. Sin embargo, también se ejecuta a soldados rusos si se niegan a participar en grandes ataques a posiciones ucranianas.**

19:59 Ucrania Otorga Residencia Digital a Extranjeros Siguiendo el ejemplo de Estonia, Ucrania ha introducido un programa de residencia digital para extranjeros, llamado "uResidency". Según los informes de los medios, este programa permite a los extranjeros acceder de forma remota a los servicios del país, como la posibilidad de establecer un negocio y abrir una cuenta bancaria, y pagar impuestos a una tasa reducida. Según "Kyiv Independent", "uResidency" se inspiró en el éxito de un programa similar en Estonia, que generó 64,3 millones de euros en ingresos por impuestos el año pasado. Ucrania espera generar 1 millón de dólares en ingresos por impuestos de 1.000 extranjeros registrados digitalmente en el primer año. Actualmente, solo los ciudadanos de India, Pakistán, Tailandia y Eslovenia pueden participar en el programa. La UE ha ayudado en su implementación. La tasa impositiva para los empresarios extranjeros se establece en el 5% sobre las ganancias.**

18:44 Protestas en Berlín Contra la Actuación de Netrebko Casi 100 personas protestaron fuera de la Staatsoper Berlin antes de la actuación de Anna Netrebko el domingo. Los activistas ya habían protestado contra su aparición el año pasado debido a sus presuntos vínculos con Vladimir Putin. Este año, Netrebko interpretó el papel de Abigaille en "Nabucco" de Giuseppe Verdi, después de haber interpretado a Lady Macbeth en "Macbeth" el año pasado. En los últimos años, se han cancelado conciertos de Netrebko en varios estados occidentales. Su management siempre enfatiza que Netrebko ha hablado en contra de la guerra. Los críticos argumentan que sus acciones, tanto antes como después de la invasión completa de Rusia a Ucrania, indican una postura diferente.**

17:30 El Ministro de Defensa de los Países Bajos en Járkov: Ucrania Debe Mantener a Rusia a Distancia Ruben Brekelmans, el ministro de Defensa de los Países Bajos, señaló durante una visita a Járkov, Ucrania, que el país solo puede defenderse manteniendo una mayor distancia de Rusia. Compartió sus observaciones en Twitter, describiendo apartamentos dañados, cortes de energía y niños yendo a la escuela en refugios.**

16:10 Ucrania Afirma que Más de 660.000 Soldados Rusos 'Eliminados' Desde el Inicio de la Guerra Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia ha perdido más de 660.000 soldados en su conflicto. El ejército ucraniano anunció en un comunicado que 660.470 soldados rusos han sido "eliminados", lo que comúnmente se entiende como muertos o gravemente heridos y no pueden continuar prestando servicio militar.**

15:14 Una Persona Muerta en un Ataque Masivo de Drones Rusos Un ataque masivo de drones rusos en Ucrania dejó al menos una víctima mortal. Un automóvil de un hombre de 49 años fue alcanzado por un drone en la región de Járkov, según el gobernador Oleh Syniehubov. Las autoridades ucranianas también informaron que una tubería de gas fue dañada y un almacén fue incendiado en el área de Odesa. Según la fuerza aérea ucraniana, la militar rusa lanzó misiles y 87 drones. De estos, 56 drones y dos misiles fueron destruidos. Other 25 drones desaparecieron del radar, "posiblemente debido a misiles de defensa aérea".**

14:26 El Anterior Secretario General del SED Egon Krenz y el ex Canciller Gerhard Schröder Están Alineados en Ucrania

15:52 "Intercambio de espacio por pérdidas" - La retirada de ciertas áreas es parte de la estrategia de Ucrania

Mykola Bielieskov, analista militar del Instituto Estatal de Estudios Estratégicos de Ucrania, informó a "The New York Times" sobre la estrategia de Ucrania que él llama "intercambio de espacio por pérdidas". Esto implica reemplazar ciudades sitiadas después de infligir pérdidas máximas de personal y equipo en los rusos. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es hopeless", dice Oleksandr Solonko, miembro del batallón de drones 411 de Ucrania, en cuanto a las pérdidas rusas. Algunos comandantes ucranianos consideran abandonar una posición o asentamiento si reduce sus pérdidas personales.

13:14 Ucrania: Rusia da prioridad al puente de Crimea sobre objetos similares en su propio territorio

Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Armada de Ucrania, comentó sobre la entrega de misiles tierra-aire S-300 a la región del puente de Crimea en el canal de televisión Espreso. "De hecho, hay una necesidad de reabastecer sus existencias", dijo Pletenchuk. "Los rusos han estacionado sistemas anti-aéreos considerables en ese lugar. No es casualidad", dijo Pletenchuk al canal. Rusia valora el puente de Crimea no solo por su funcionalidad logística sino también por su significado simbólico, según el portavoz. Ucrania busca destruir permanentemente el puente de Crimea, pero no ha tenido éxito debido a su fuerte protección. La estructura ha sido dañada dos veces por ataques.

12:48 Merz: Si Occidente se retira, Rusia buscará más

El líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un editorial invitado para "Focus" que no se deje engañar o persuadir sobre la naturaleza de esta guerra. Putin está desmantelando un orden político construido sobre la cooperación con Rusia en Europa después de 1990, ni Europa ni la OTAN han violado ningún acuerdo o provocado ningún acto que justifique que Rusia ataque a Ucrania, dijo Merz. Si Ucrania se mantiene firme y continúa el apoyo occidental, Rusia se dará cuenta de que la violencia militar adicional es absurda. Sin embargo, si Occidente retira su apoyo, "Rusia ha salido victoriosa y buscará más", advirtió Merz.

12:14 Activista de la oposición rusa Dadin supuestamente muerto en acción por Ucrania

Se informa que el activista de la oposición rusa Ildar Dadin falleció durante su despliegue con las fuerzas militares ucranianas. Se dice que murió en batallas cerca de Járkov, según la periodista Xenya Larina en la plataforma X. No se ha recibido ninguna confirmación oficial de Kiev. Dadin fue sentenciado a tres años de prisión en Rusia en 2015 por participar en protestas disidentes. Fue liberado después de cumplir 15 meses de su condena. En 2023, Dadin se unió al Cuerpo Voluntario Ruso para luchar contra Rusia en la guerra.

11:34 Brigada ucraniana difunde video de un ataque con drone notable a un tanque ruso

La 60.ª Brigada de Ucrania ha difundido un video en el que afirman haber destruido un tanque ruso utilizando un drone en la región de Donetsk. El clip muestra al drone detonando el tanque, lo que causa una enorme explosión que envía la torreta del tanque volando:

11:06 Múltiples muertes civiles y heridos graves en ataques rusos

Al menos cuatro civiles murieron y al menos 30 resultaron heridos en ataques rusos en Ucrania el día anterior, según "Kyiv Independent".

Según fuentes ucranianas, la proporción de municiones de artillería ahora favorece al lado ruso en una proporción de 3 a 1. Sin embargo, un soldado de la 72.ª Brigada, que defendió Wuhledar hasta su reciente retiro, informó sobre una situación mucho peor en términos de sistemas de artillería. A finales del verano, los rusos tenían una ventaja de 10 a 1 en sistemas de artillería alrededor de Wuhledar. Un soldado preguntó: "¿Cómo puede uno de nuestros sistemas de artillería luchar contra 10 de los suyos?".

09:59 Rusia ataca Ucrania con drones y misiles

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 87 ataques con drones sobre Ucrania durante la noche. También se derribaron 44 misiles, con la fuerza aérea informando que se destruyeron 56 drones y dos misiles. El resto de los drones probablemente fueron derribados mediante medidas de guerra electrónica.

09:13 Aviones de combate F-16: El primer ministro danés Frederiksen se disculpa con Ucrania

10:31 "Kyiv Post": Varios Oficiales Norteamericanos Muertos en Ataque de Cohetes

Un informe reciente del "Kyiv Post" sugiere que más de 20 soldados, incluidos seis oficiales norcoreanos, murieron en un ataque de cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia el jueves. Según una fuente de inteligencia, estaban presentes para consultar con sus colegas rusos y observar los preparativos de entrenamiento del personal antes del ataque.

09:50 Ucrania: Varios Puestos de Combate Rusos Destruidos - Con Misiles Storm-Shadow

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la destrucción de tres puestos de combate de las brigadas de infantería motorizada 35 y 27 y la 2ª ejército combinado de las tropas rusas. Los ataques se realizaron utilizando misiles Storm Shadow y GMLRS por la Fuerza Aérea y las tropas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la cooperación de otros componentes de defensa. Ucrania ha utilizado el Storm Shadow británico durante algún tiempo, pero no la versión de largo alcance, ya que aún no hay aprobación. Los GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS, con un alcance aproximado de 70 kilómetros.

09:04 ISW: Esfuerzos de Reclutamiento de Rusia Deteriorándose y Llegando a sus Límites

El Kremlin planea continuar proporcionando generosos pagos a los nuevos reclutas que firman contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indica que los esfuerzos de reclutamiento en curso están obteniendo fewer gains, y el significativo aumento de los incentivos financieros sugiere "que los actuales esfuerzos de reclutamiento son insuficientes para mantener la generación continua de nuevas fuerzas necesarias para que el ejército ruso mantenga su ritmo ofensivo en Ucrania". El ISW estima restricciones a medio y largo plazo en el número de reclutas que puede generar la campaña de movilización de Rusia, y los incentivos financieros probablemente no abordarán significativamente estas restricciones.

08:20 Experto en Rusia Ve Desafíos y Oportunidades para la Contraofensiva Ucraniana

here.

El experto en Rusia Mark Galeotti escribe en un artículo invitado para el "Sunday Times" que Ucrania, con el nuevo equipo que está recibiendo, puede establecer brigadas de gran escala para lanzar una contraofensiva significativa para 2025. Al mismo tiempo, Galeotti cree que hay un permiso para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. Además, Kyiv ya está empleando efectivamente sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusos, afirma. Mientras tanto, se está volviendo cada vez más difícil reclutar soldados para Rusia a pesar de los considerables incentivos financieros, hay una significativa escasez de fuerza laboral en el país y las existencias de equipo militar están disminuyendo. Galeotti destaca los principales peligros para Ucrania como el fortalecimiento de las fuerzas en la UE que rechazan el apoyo a Ucrania y la posible victoria electoral de Donald Trump en EE. UU.

07:40 Cinco Republicanos Visitan Hungría, Advierten de un Desplazamiento Mayor Hacia Rusia

Cinco senadores republicanos de EE. UU. expresaron su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la cooperación cada vez mayor con China después de su visita al país. La delegación included a los senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven. El senador Jerry Moran expresó su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la erosión de sus instituciones democráticas en un comunicado y llamó a una mayor coordinación entre Hungría y sus aliados. "Es de nuestro interés común que nuestros países trabajen juntos estrechamente. Instamos a Hungría a escuchar las advertencias de sus aliados y responder".

02:58 Embajador Ruso en EE. UU. Se Despide en Moscú

Rumores indican que el embajador de Rusia en EE. UU., Anatoly Antonov, está haciendo las maletas. Está reportedly returning to Moscow, según un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó la agencia de noticias Interfax. Según "Vedomosti", la partida del embajador es inminente. No se proporcionó mucha más información al principio. Antonov ha ocupado el cargo desde 2017.

21:46 Ucrania: Tropas Rusas Convirtieron a Prisioneros de Guerra en Soldados Muertos - 93 Caídos

Las autoridades de aplicación de la ley tienen fuentes confiables que indican que las fuerzas invasoras rusas han ejecutado brutalmente a numerosos prisioneros de guerra ucranianos. Yuri Belousov, jefe del departamento de guerra de la Fiscalía General, mencionó durante una transmisión que "tenemos información sobre 93 de nuestros soldados que encontraron su fin en el campo de batalla". Belousov señaló que el 80% de estas ejecuciones ocurrieron este año. La tendencia de tomar vidas comenzó en noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros POWs ha empeorado", dijo Belousov.

22:14 Informe: Kyiv Considerando Concesiones Significativas a la OTAN? Ucrania jura recuperar los territorios ocupados por Rusia en la última década, pero ¿cómo? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha insinuado que habrá "decisiones sustanciales" con Washington y otros países en la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania implica buscar apoyo militar y diplomático de los aliados para obligar a Rusia a negociar. Muchos diplomáticos occidentales y oficiales ucranianos ahora creen que las garantías de seguridad significativas podrían ser la base para una solución negociada, con Rusia manteniendo el control de facto pero no de jure sobre los territorios que ocupa actualmente. También se están llevando a cabo discusiones sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN.

here.

21:23 Analistas: Rusia Pierde Equipo Tres Veces Más Rápido que Ucrania Rusia está perdiendo un promedio de tres veces más equipo que Ucrania, según el analista Jakub Janowski del grupo de monitoreo de inteligencia abierta Oryx de los Países Bajos. Aunque Rusia tiene más soldados y potencia de fuego, su equipo soviético envejecido se está agotando rápidamente y su producción no cubre las pérdidas. Mientras tanto, la producción de Ucrania solo cubre una pequeña fracción de sus pérdidas. Otro problema es que la capacidad de movilización de Rusia, la fuerza laboral y la capacidad de producción la dejan vulnerable, ya que el tiempo está actualmente de su lado, advierte el analista polaco Konrad Muzyka, director de Rochan Consulting. Janowski cree que Rusia podría enfrentar problemas si Occidente aumenta su apoyo. Las entregas del equipo militar prometido a Ucrania aún están pendientes. Oryx informó que Kyiv espera al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móvil.

20:34 Ucrania Afirma Derribo de Bombardero Ruso, Aparecen Fotos de los Restos Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado un bombardero ruso. El avión fue derribado supuestamente sobre Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk el sábado, según el jefe de la administración militar local. Las fotos muestran los restos de un avión que se estrelló en una casa, lo que provocó un incendio.

