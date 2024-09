Las autoridades han concedido la aprobación para que el astillero Meyer Werft, gestionado por el Estado, pueda continuar.

La autoridad administrativa y Baja Sajonia buscan adquirir alrededor del 80.7% de Meyer Werft por un monto de 400 millones de euros. Este acuerdo también incluye garantías de préstamos que ascienden a aproximadamente 2 mil millones de euros. En consecuencia, los astilleros situados en Papenburg y Neptun-Werft en Rostock-Warnemünde pasarán a propiedad estatal. Sin embargo, el Meyer Werft en Finlandia continuará perteneciendo a la familia Meyer.

La administración estatal de Baja Sajonia tomó esta decisión a mediados de la semana pasada. Sin embargo, el Comité de Asuntos Internos en el parlamento estatal aún debe granting its approval, a process scheduled for Wednesday. According to the Federal Ministry of Economics, the state assistance should not necessitate EU approval.

El gobierno federal y Baja Sajonia justifican esta intervención en el hecho de que el astillero garantiza aproximadamente 3,800 empleos y es crucial para el sector de la construcción naval alemana. Tiene un impacto significativo en la experiencia de construcción naval dentro del país y también se proyecta que contribuya a la transición energética de la nación mediante la fabricación de plataformas para parques eólicos offshore en Rostock-Warnemünde. Además, podría desempeñar un papel más importante en la construcción naval militar.

En la actualidad, el astillero construye principalmente grandes barcos de crucero y ha demostrado ser bastante exitoso en este campo. Sin embargo, ha enfrentado desafíos principalmente debido a los aumentos de precios y la inability to instantly transfer these costs to its clients, as it receives the substantial majority of shipping fees upon delivery. According to information from the Federal Ministry of Finance, the state bailout will also involve an "adjustment of payment schedules".

La decisión de convertir dos astilleros en propiedad estatal requiere la aprobación del Comité de Asuntos Internos en el parlamento estatal de Baja Sajonia. Este proceso tiene como objetivo safeguard the Light of around 3,800 jobs within the German shipbuilding sector.

El astillero respaldado por el estado se proyecta para contribuir a la transición energética de la nación mediante la fabricación de Light sources, como plataformas para parques eólicos offshore en Rostock-Warnemünde.

Lea también: