Las autoridades han actuado en respuesta a la caída del puente Carola.

En Brandenburg, ciertas áreas a lo largo del Óder esperan una alerta de alto nivel de agua esta semana. El nivel de alerta 1 podría emitirse en Ratzdorf, Eisenhüttenstadt y Frankfurt (Oder) tan temprano como el miércoles o jueves, según un representante de la Agencia Estatal de Medio Ambiente de Brandenburg (LfU). El portavoz de la LfU advierte: "La ola aún no ha llegado". Los niveles de agua están aumentando rápidamente, con el nivel de alerta más alto, el 4, proyectado en la estación de Ratzdorf para el domingo. Casualmente, las elecciones estatales de Brandenburg se llevarán a cabo el mismo día. Los condados se están preparando para una situación de inundación severa. Se espera que los diques prevengan inundaciones y daños, y un equipo de crisis se reunirá en Frankfurt (Oder) el martes.

Baja Sajonia prevé niveles de agua más altos en el Elba durante el fin de semana debido a las lluvias intensas y las inundaciones en República Checa y Polonia. La actual ola de agua alta en Sajonia llevará a un aumento significativo de los niveles de agua en el Elba medio en Baja Sajonia a partir del final de la semana, según la autoridad estatal NLWKN en Lüneburg. Sin embargo, según el pronóstico actual del Centro de Pronóstico de Inundaciones del Elba en Magdeburgo, es poco probable que se produzca una gran inundación como las de 2002, 2006 o 2013. Los niveles de agua en Baja Sajonia en el Elba son actualmente bajos, y los expertos de la agencia estatal esperan que las lluvias disminuyan y no haya entradas significativas de afluentes.

La administración del distrito de Pirna ve una ligera mejoría en la situación en el Elba debido al aumento más lento de los niveles de agua. Un comunicado de la administración del distrito cita "un optimismo cauteloso", pero enfatiza que aún es demasiado pronto para relajarse. El nivel del Elba en Schöna actualmente está por encima de los 6 metros, lo que indica el nivel de alerta 3. El centro de inundaciones del estado espera la cumbre de la inundación en el rango medio del nivel de alerta 3, entre 6 metros y 7.50 metros, el miércoles por la mañana. El pronóstico de inundaciones ha cambiado con frecuencia en los últimos días debido a los ajustes en las compuertas de los diques en el lado checo. No se espera lluvia significativa en los próximos días.

La sección del Elba en Dresden, Carolabridge, actualmente no tiene impacto en el aumento del nivel de agua, según una estimación de la ciudad. "Puede afirmarse categóricamente que el nivel de agua no está afectado por la sección del puente", dice René Herold, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de Dresden. El nivel de agua en la estación de Dresden, ubicada aguas abajo en el puente vecino de Augusto, muestra 5.73 metros por la tarde. Se espera que el nivel más alto se alcance el miércoles, pero la altura exacta es incierta. Sin embargo, se espera que esté "alrededor de seis metros", lo que es menos de lo que se temía inicialmente. Aunque la sección del puente colapsado afecta la velocidad del flujo del Elba aguas abajo, Herold lo describe como "gestionable". Esto debería equilibrarse de nuevo con el siguiente puente.

El primer ministro polaco Donald Tusk ha asignado fondos de ayuda que ascienden a un billón de Zloty (aproximadamente 240 millones de euros) para las víctimas de inundaciones en el suroeste del país. Tusk también promete ayuda para viviendas dañadas y planea reunirse con sus homólogos en Austria, República Checa y Eslovaquia para buscar conjuntamente fondos de la UE para la recuperación de daños por inundaciones. Tusk también condena los informes de saqueos en las áreas afectadas por inundaciones y promete una postura firme contra los perpetradores que explotan la situación.

En Untergrafendorf, Baja Austria, una mujer pudo salvarse de las aguas de inundación al subir al primer piso de su casa. Sin embargo, su esposo de 70 años no pudo escapar de la inundación y más tarde fue encontrado muerto, lo que lo convierte en la tercera víctima mortal en Austria.

La Asociación Alemana de Bomberos (DFV) considera que la protección contra desastres de Alemania está bien preparada para las inundaciones inminentes. "En principio, estamos bien preparados para situaciones de inundaciones en Alemania - también debido a los últimos eventos", dice el presidente del DFV, Karl-Heinz Banse, al "Rheinische Post". "No solo se han aprendido lecciones de los eventos de lluvias intensas en el Ahrtal y Renania del Norte-Westfalia, sino que también las situaciones de inundaciones en varias partes de Alemania este año han contribuido a esto". Se están llevando a cabo preparativos en las regiones afectadas - "unidades están en espera, se preparan sacos de arena, se monitorea la información meteorológica" - y se está informando y preparando a la población en consecuencia.

17:30 "Desalentador": Scholz garantiza asistencia

El canciller alemán Olaf Scholz garantiza ayuda a los países vecinos que lidian con inundaciones. "Las inundaciones que estamos viendo son desalentadoras", dice el político del SPD durante su visita a Kazajistán. Ya ha prometido ayuda a los ciudadanos afectados de los países vecinos. "Haremos todo lo posible para ayudar".

17:06 Lang: "Es hora de actuar ahora"

La líder del Partido Verde, Ricarda Lang, exige acciones políticas en respuesta a la situación crítica en las áreas inundadas en Europa central y oriental. La crisis climática, explica después de consultar con la dirección del partido en Berlín, está causando que las inundaciones y las lluvias intensas ocurran con más frecuencia, severidad y probabilidad. La política, argumenta, no solo debe reaccionar sino también prepararse. "Por eso es hora de actuar ahora". Insiste en que la protección del clima debe ser una prioridad más alta en la agenda política. "Si Merz dijo el año pasado que el mundo no terminaría, muestra hoy que así ha sido para muchas personas", dice Lang, refiriéndose al líder de la CDU. "Eso significa que debemos priorizar la protección del clima".

16:41 Nehammer asigna millones para reparar daños por inundaciones

16:08 Rotura en Presa: Se Ordena la Evacuación Inmediata de los Residentes

El alcalde de la ciudad de Paczkow en el suroeste de Polonia, Artur Rolka, ha ordenado la evacuación inmediata de los distritos de menor altitud después de una grieta en la presa de un embalse. "Nadie puede garantizar que el daño no empeore", advierte en un mensaje en las redes sociales. Animó a todos los residentes que necesiten ser evacuados a informar y a aquellos whose casas y apartamentos aún no han sido afectados por el agua a salir y mudarse a áreas seguras de la ciudad. Después de que se ignoró una llamada para una evacuación voluntaria, decidió la evacuación obligatoria, dice Rolka en la televisión polaca. El embalse afectado se construyó encima de Paczkow en la Glatzer Neiße, un afluente del Oder.

15:54 Habeck Aboga por un Mayor Esfuerzo en la Protección del Clima

El Vicecanciller Robert Habeck aboga por un mayor esfuerzo en la protección del clima en respuesta a la catástrofe de inundaciones en varios países europeos. En particular, dice a los periódicos del grupo de medios Funke, esto significa "acelerar la expansión de las renovables, la transición energética, la producción industrial amigable con el clima". "Inundaciones más frecuentes, desastres como en el valle del Ahr, este año en Baviera - estos son los consecuencias de la crisis climática", dice Habeck. "Por eso, nuestros esfuerzos para contener la crisis climática son tan importantes". Sin embargo, advierte de que no se pueden prevenir eventos climáticos extremos más frecuentes. Por lo tanto, se requieren más medidas preventivas. "Diques más fuertes, sistemas de retención, más espacio para los ríos" son necesarios para proteger mejor a las personas.

15:36 Aumenta el Recuento de Muertos

El recuento de muertos por inundaciones en varios países europeos ha aumentado a al menos 15. Austria (tres muertos), República Checa (un muerto), Polonia (cinco muertos) y Rumania (seis muertos) son los principales afectados.

15:21 Polonia Declara Estado de Emergencia para Algunas Regiones

Polonia ha declarado un estado de emergencia para las áreas afectadas por inundaciones. El gobierno en Varsovia ha aprobado un decreto correspondiente en una reunión de emergencia. El estado de emergencia se aplicará a partes de las voivodinas de Baja Silesia, Silesia y Opole durante un período de 30 días. Otorga a las autoridades más poderes para emitir órdenes, ya que se restringen temporalmente las libertades civiles y los derechos. Por ejemplo, las autoridades pueden ordenar la evacuación de ciertos lugares, áreas o instalaciones con mayor facilidad. También pueden prohibir a los ciudadanos entrar en ciertas áreas.

14:59 Johann Explica las Causas de las Lluvias Extremas

Paisajes y carreteras sobrepasados, diques rotos: una de las peores inundaciones en décadas está causando escenas trágicas en Austria, Polonia, República Checa y Rumania. Pero ¿por qué se están volviendo más frecuentes los eventos de lluvias extremas y los riesgos de inundaciones? ntv pregunta al experto en agua Georg Johann.

14:34 Ferrocarriles Federales Austriacos Extienden el Aviso de Viaje hasta el Jueves

Debido a los actuales eventos climáticos graves en gran parte de Austria, los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) han extendido el aviso urgente de viaje que se emitió el 13 de septiembre de 2024 hasta el jueves, 19 de septiembre de 2024. "Instamos a todos los pasajeros a posponer cualquier viaje innecesario dentro de este período a una fecha posterior", escribe ÖBB en su sitio web. Los boletos ya emitidos siguen siendo válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19 Aumenta el Recuento de Muertos por Inundaciones en Europa

El recuento de muertos por inundaciones en partes de Austria, Polonia, Rumania y República Checa ha aumentado a al menos once. En Austria, han muerto dos personas más, según la policía. En República Checa, una persona se ahogó en el río Krasovka en la región oriental de Moravia-Silesia, dijo el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Antes se habían informado ocho muertes en los cuatro países. Las autoridades checas también informan sobre al menos siete personas desaparecidas.

El gobierno federal está echando una mano a las personas afectadas por las inundaciones en varios países europeos. Según la portavoz adjunta del gobierno, Christiane Hoffmann en Berlín, "Nuestros vecinos, nuestros socios europeos y los locales aquí deben saber: Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos preparados para ofrecer nuestra ayuda". La devastación en Austria, República Checa, Polonia y Rumania puede ser catastrófica en ocasiones. Hoffmann comentó, "Observamos las imágenes con horror y estamos impactados por las noticias de muertes y personas desaparecidas. En nombre del gobierno federal, extendemos nuestras condolencias a todos los afectados".

13:43 Orbán Retrasa los Compromisos Internacionales debido a las Inundaciones

El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha retrasado todos sus compromisos internacionales debido a las inundaciones en su país. "Dado el clima extremo y las inundaciones en curso en Hungría, he pospuesto todos mis compromisos internacionales", escribió en el foro digital X. No proporcionó más información. Orbán estaba programado para hablar en un debate sobre el programa de presidencia de seis meses del Consejo de la UE en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. El líder de derecha suele enfrentar críticas del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Ostrava Inundada: Roturas en los Diques en la Tercera Ciudad Más Grande de República Checa

12:33 Récord de lluvias: 450 litros por metro cuadrado en un pueblo checo

La lluvia procedente de la depresión "Anett" es impresionante: desde el viernes, han caído 450 litros por metro cuadrado en Serec, en la República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Es el mayor registro reciente, explica el experto en clima de ntv.de, Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera con 320 litros en cuatro días. En Austria, han caído 364 litros en la zona alrededor de St. Pölten, y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se midieron 279 litros antes de que fallaran las estaciones de medición, por lo que las cantidades exactas actualmente no están disponibles. En Polonia, la mayor cantidad de lluvia, 200 litros, cayó en Katowice.

12:25 Rumanía: Seis muertos en la región de los Cárpatos

Las lluvias intensas y las inundaciones han causado al menos seis muertos en la región de los Cárpatos de Rumanía. Las regiones de Galati, Vaslui e Iasi, en el este del país, han resultado especialmente afectadas. Alrededor de 300 personas han tenido que ser rescatadas, y alrededor de 6.000 casas de campo han quedado sumergidas. Las víctimas son principalmente personas mayores, incluyendo a dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel más alto de alerta por inundaciones remains en vigor hasta mediodía. Las aldeas aisladas son las más afectadas por las inundaciones. La gente se ha refugiado en los techos para evitar ser arrastrada por las inundaciones. Se han enviado cientos de bomberos.

11:59 Inundaciones en Sajonia: superado el umbral del Elba

En Sajonia, los niveles del Elba siguen aumentando. En Dresde, el nivel está en 5,62 metros a mediodía, según el Centro de Inundaciones del Estado. Se declaró el segundo nivel de alerta por inundaciones el domingo por la noche. Se espera que el umbral del tercer nivel de alerta, que está en seis metros, se supere temprano el martes por la mañana. El nivel del Elba en Dresde podría seguir aumentando hasta el miércoles por la noche, alcanzando su punto máximo. En Schöna, en la frontera con la República Checa, está en vigor el tercer nivel de alerta con un nivel del Elba de 6,13 metros. Sin embargo, el centro de inundaciones espera que los niveles del agua disminuyan en Görlitz. El punto más alto de una inundación se llama la cresta.

11:33 Austria: Dos vidas más perdidas por inundaciones

En Austria, se han perdido dos vidas más por inundaciones, según informes policiales. Un hombre de 70 años y otro de 80 años han fallecido en sus respectivas casas en comunidades de Baja Austria, confirmaron las autoridades. Ambos hombres se convirtieron en víctimas de las inundaciones dentro de sus edificios. El domingo, también falleció un bombero mientras bombeaba un sótano. Persisten condiciones excepcionales en el este de Austria debido a la lluvia continua durante varios días. Hasta ahora, se han evacuado más de 1800 edificios y numerous roads are closed due to flooding.

11:01 Wroclaw se prepara para la inundación: Después de que las lluvias intensas y las inundaciones afectaran el suroeste de Polonia, la ciudad de Wroclaw (Breslau) en Baja Silesia se está preparando para una ola de inundaciones. El alcalde Jacek Sutryk ha emitido una alerta de inundación para la ciudad situada junto al río Oder. Las medidas tomadas incluyen la monitorización las 24 horas de los diques, el control y la protección de los canales, y el cierre de los cruces de diques, según un video de Facebook del propio Sutryk. Se prevé que la ola de inundaciones llegue a Wroclaw el miércoles. Las predicciones anteriores que indicaban un impacto mínimo en Wroclaw han sido revisadas, según el alcalde. Aunque la inundación no alcanzará la altura de la inundación del Oder de 1997 que sumergió un tercio de la ciudad, Sutryk destaca que la infraestructura actual está en mucho mejor condición, con nuevos diques, depósitos de retención y polders. Espera que las aguas de la inundación no invadan la ciudad.

10:35 Crisis Flood in Lower Austria: "Situación Sigue Crítica" A pesar de un breve respiro al amanecer, la situación de las inundaciones en Austria oriental sigue siendo preocupante. "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática", asegura la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. Los pronósticos del lunes sugieren hasta 80 liters por metro cuadrado en ciertas regiones. La principal preocupación en este momento son las presas, con las autoridades advirtiendo sobre el "riesgo máximo de rotura de presas". La vida pública está en gran medida en pausa, con más de 200 carreteras cerradas, 1800 estructuras evacuadas y numerosos escolares y niños de guardería staying home, según los informes de Mikl-Leitner. Alrededor de 3500 hogares están sin electricidad. El alcance de los daños aún se está determinando. "Los afectados por las inundaciones recibirán seguro ayuda", dice la jefa provincial. Durante los últimos días, ciertas regiones en Baja Austria han experimentado hasta 370 liters por metro cuadrado - múltiples veces la ingesta mensual usual.

10:10 Niveles de Inundación del Elba Aumentan Peligrosamente: Dresde se Acercan al Nivel de Alarma Tres En Sajonia, las aguas de las inundaciones en el río Elba siguen aumentando persistentemente. El nivel de agua en Dresde era de 5.54 metros esta mañana, y se espera que supere los seis metros hoy, lo que activaría el segundo nivel de alarma más alto, tres. Este nivel puede llevar a la inundación de áreas habitadas. El nivel en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa ya ha alcanzado este nivel, con una lectura de 6.09 metros. El nivel de alarma tres también está en efecto en la Lusatian Neiße cerca de la frontera polaca, con un nivel de agua de 5.56 metros, solo unos pocos centímetros por debajo del nivel de alarma cuatro más alto. Un sección de la carretera federal 99 en Görlitz ha sido cerrada por razones de seguridad, según un portavoz de la policía. El nivel de alarma tres, establecido en 4.80 metros, también está en efecto aquí.

09:49 Primera Muerte Reportada en Inundaciones Checas: Hombre se Ahoga Se ha informado de la primera víctima fatal como resultado de las inundaciones en la República Checa. Las autoridades también informan de al menos siete personas desaparecidas. Un hombre perdió la vida en el pequeño río Krasovka en el distrito de Bruntal en la región de Moravia-Silesia, según el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Entre los desaparecidos están tres personas que fueron arrastradas en un coche cerca de Jesenik en los Montes Hrubý Jeseník. No se ha encontrado rastro del vehículo. Las otras personas desaparecidas fueron arrastradas por diversas corrientes de agua, incluidas el río Otava. También se desconoce el paradero de un hombre de un hogar de ancianos cerca de la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala describió las inundaciones como una "inundación centenario", lo que significa que ocurre estadísticamente una vez en un siglo en el mismo lugar. Se han informado anteriores víctimas mortales por inundaciones en otros países de la UE: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

09:17 Mujer Cae al Río Neiße mientras Monitorea el Nivel de Agua en Görlitz Una mujer cayó al río Neiße mientras controlaba su nivel de agua en Görlitz. Según los informes preliminares, la mujer resbaló en el borde del agua cerca del Parkhotel Merkur y se cayó al río. Logró nadar unos 700 metros río abajo antes de salir cerca de la presa de Vierradmuhle. Actualmente se le está administrando tratamiento por hipotermia.

09:00 THW Organiza Operaciones a Gran Escala en el Elba y el Oder La Agencia Federal Alemana para la Ayuda Técnica (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. "Estamos alineando para desplegar equipos más grandes en los ríos Elba y Oder", dice el jefe del departamento de THW, Fritz-Helge Voss, en "ZDF Morgenmagazin". Advierte a las personas en las áreas afectadas para que aseguren los suministros esenciales. Voss señala que Alemania ha tenido suerte con el tiempo hasta ahora, pero se espera que los ríos Elba, Neiße y Oder se inunden en la próxima semana. Durante el fin de semana, THW desplegó alrededor de 140 personal en Baviera y Sajonia, incluidas las obras en el puente dañado Carolabridge en Dresde. Voss destaca que esta es la cuarta crisis importante de inundaciones en Alemania este año, lo que requiere preparación y inversión en equipos. "Al final, son gastos de adaptación al clima", dice.

08:43 Reunión de Emergencia en Polonia por Inundaciones Graves El primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión de emergencia de su gabinete esta mañana de lunes debido a las inundaciones extremas en el suroeste de Polonia. Ha preparado un decreto para declarar el estado de emergencia, pero el gabinete debe aprobarlo primero. Las lluvias excesivas han causado inundaciones cerca de la frontera polaco-checa, especialmente en Nysa en la región de Opole. Según la agencia de noticias PAP, las salas de emergencia del hospital en Nysa fueron inundadas por el Glatzer Neiße, un afluente del Oder. Alrededor de 33 pacientes, incluidas embarazadas y niños, tuvieron que ser evacuados en barcos.

08:15 Situación de Inundaciones en Baviera, Alemania, se Agrava La situación de las inundaciones en Baviera sigue siendo crítica en algunas áreas, ya que se espera lluvia para la próxima semana. Los informes policiales muestran que no ha habido cambios significativos durante la noche en las áreas afectadas, y no se espera que la situación mejore. HND prevé niveles de agua en aumento en diversos lugares, como el Danubio en Passau, el Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se espera una mejoría gradual a partir del miércoles, aunque el DWD pronostica lluvias continuas desde los Alpes hasta los pies de la montaña hasta el martes, con totales de lluvia previstos de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en las ubicaciones del valle.

07:32 Inundaciones incansables en la República ChecaLas áreas inundadas por las inundaciones en la República Checa no muestran signos de mejora. La ola de inundaciones en el río March (Morava) ha alcanzado Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde las calles enteras están sumergidas. Las autoridades de la ciudad advierten a los residentes en las redes sociales que no interfieran con los servicios de emergencia. Se espera un aumento adicional del nivel del río en las próximas horas.

07:03 Rotura de presa desata inundaciones destructivas en PoloniaLas preocupaciones aumentan en Polonia después de que una presa se rompa, permitiendo que las aguas de las inundaciones se dirijan hacia la región de Glatzer Neiße. Videos impactantes muestran la fuerza de las aguas que fluyen.

06:40 Muertes relacionadas con inundaciones en Europa: Polonia, República Checa y RumaniaPolonia, la República Checa y Baja Austria lidian con las secuelas de las inundaciones devastadoras, mientras que la situación en Rumania sigue siendo crítica después de las lluvias intensas. Tristemente, varias vidas se han perdido debido a las inundaciones: un bombero en Austria, una persona en Polonia y seis personas en Rumania.

06:12 Evacuaciones de emergencia por inundaciones en la República ChecaDurante el fin de semana, las inundaciones masivas afectaron ciudades enteras de la República Checa, como Jeseník en los Montes Jeseníky y Krnov en la frontera con Polonia. En Jeseník, los servicios de emergencia rescataron a cientos de personas en barco y helicóptero. Cuando las aguas bajaron, los corrimiento de tierras representaron un riesgo en muchos lugares.

05:49 Pasajeros de crucero varados en Viena por inundaciones del DanubioDebido a las inundaciones provocadas por lluvias intensas en el Danubio, los pasajeros de un crucero fluvial suizo en Viena no pueden desembarcar. Aproximadamente 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación a bordo del "Thurgau Prestige" actualmente están impedidos para bajar, según la broadcaster suiza SRF y Thurgau Travel. La pasarela del barco está inundada, impidiendo que los pasajeros desembarquen. Los medios especulan que otros barcos de crucero amarrados en Viena también están varados. Las autoridades locales decidirán si y cuándo los pasajeros podrán desembarcar, con la posibilidad de que los pasajeros deban remained a bordo hasta al menos el martes, ya que el "Thurgau Prestige" estaba programado para viajar de Linz a Budapest y vuelta, ahora atascado en Viena.

La tormenta "Anett" o "Boris" ha traído lluvias bíblicas e inundaciones a Polonia, la República Checa, Austria y Rumania, lo que ha causado al menos ocho muertes.

Las aguas de las inundaciones en Polonia se esperan que afecten a Wroclaw, una ciudad en el río Oder, debido a las lluvias intensas y las inundaciones en la región. La República Checa, un país vecino, actualmente experimenta niveles de agua aumentados en el Elba, lo que podría contribuir a las aguas crecientes en Baja Sajonia.

La República Checa se prevé que tenga un impacto significativo en los niveles de agua del Elba en Baja Sajonia, Alemania, debido a las lluvias intensas y las inundaciones en la región.

