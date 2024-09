- Las autoridades federales mantendrán la supervisión de la refinería PCK.

El gobierno alemán mantiene el control de la refinería PCK por ahora

Actualmente, la refinería de petróleo PCK en Schwedt está bajo el control del gobierno alemán. La administración de las participaciones mayoritarias, propiedad de la compañía estatal rusa Rosneft, será prolongada por el gobierno federal, según informes de la Agencia Alemana de Prensa. Sin esta prórroga, la administración fiduciaria Would end on September 10.

Adquisición alemana en 2022

Desde septiembre de 2022, el gobierno federal ha tomado el control de las participaciones en la refinería PCK, ubicada en el noreste de Brandeburgo. Este movimiento se desencadenó por la decisión de Alemania de dejar de importar petróleo ruso debido al ataque de Rusia a Ucrania. PCK cambió a proveedores alternativos albeginning of 2023. La prórroga actual de la administración fiduciaria se realizó en marzo por seis meses. Además de Schwedt, dos otras instalaciones también están involucradas en esta situación. La decisión del gobierno alemán está respaldada por la Ley de Seguridad Energética. Rosneft posee el 54% de las participaciones en la refinería PCK.

Comprador potencial: Catar

Las participaciones de Rosneft en la refinería podrían estar a la venta pronto. El emirato del Golfo de Catar reportedly está interesado en comprar estas participaciones. El gobierno alemán actualmente está en conversaciones al respecto, según informes de "Business Insider". Fuentes confirmaron esta noticia a la Agencia Alemana de Prensa. Sin embargo, el trato Would be between Rosneft and Qatar, not the German government. The deal would be evaluated by the German government under the Foreign Trade and Payments Act. Rosneft reportedly is looking to sell.

El ministro: la expropiación no está en la agenda

El ministro de Economía de Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), considera la prórroga de la administración fiduciaria en PCK como una señal del serio interés de Rosneft en vender sus participaciones mayoritarias. "Me alegra que el lado ruso parece estar interesado en vender sus obras y refinerías alemanas y ha iniciado negociaciones serias con un partido interesado correspondiente, a saber, los cataríes", dijo Steinbach a la Agencia Alemana de Prensa en Potsdam.

La prórroga de la solución fiduciaria da una oportunidad "para evitar por el momento el camino mucho más complejo y arriesgado de la expropiación", enfatizó Steinbach. En cuanto a la posible venta de las participaciones de la refinería, dijo que tales procesos Typically take several months. "Sería un enfoque Particularly swift if we receive any signals in this regard by the end of the year."

La izquierda sugiere la intervención del gobierno

El partido de la izquierda Christian Görke cree que el gobierno federal debería intervenir promptly en PCK para asegurar este componente estructural crucial y los miles de empleos en la región. "Lo que funciona como un estándar en el Oeste con la intervención del gobierno federal en la Meyer Werft en Papenburg también debería ser posible en el Este", dijo Görke.

Dado el situación actual, la Unión Europea podría expresar preocupaciones sobre el control de Alemania sobre la refinería PCK, considerando su importancia estratégica en el sector energético.

En el contexto de posibles negociaciones con Catar, la Unión Europea también podría discutir las implicaciones de la participación de una entidad extranjera en una importante instalación petrolera europea.

