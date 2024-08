- Las autoridades federales están asumiendo el control de la investigación en Solingen.

Tras el trágico incidente de apuñalamiento en Solingen, la Fiscalía Federal ha asumido el caso, investigando al sospechoso por asesinato y presunta afiliación con la organización terrorista Estado Islámico (IS). Esto fue comunicado por una portavoz de la Oficina Central de la Fiscalía Alemana a la Agencia Alemana de Prensa con sede en Karlsruhe.

Según la policía, un hombre de 26 años se entregó a las autoridades investigadoras el sábado por la noche, confesando el crimen. La participación de este individuo está siendo examinada a fondo. Según los informes de la policía de Düsseldorf del domingo por la mañana, el sospechoso es un sirio de 26 años. Al entregarse, se le encontró con ropa ensangrentada. El lugar del crimen en el centro de la ciudad seguía acordonado por la policía el domingo por la mañana. Más de 300 personas se reunieron para un servicio memorial por la mañana.

Se informa que el sospechoso llegó a Alemania a finales de 2022 y presentó una solicitud de asilo. Previamente, no había sido identificado como extremista islámico por las autoridades de seguridad.

El viernes por la noche, un hombre atacó violentamente a los transeúntes en una celebración del jubileo que conmemoraba el 650 aniversario de Solingen. Este "Festival de la Diversidad". Luego huyó durante el caos y el pánico que siguió. Dos hombres, de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años, murieron trágicamente. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El Estado Islámico ha afirmado responsabilidad por el ataque, aunque las autoridades de seguridad aún no han confirmado una motivación islámica como la causa principal.

El ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reul (CDU), habló el sábado por la noche en ARD "Tagesthemen" después del arresto del sospechoso, stating, "Only can I say that it's more than just a suspicion. We didn't simply receive a tip regarding this person; we also discovered evidence."

El Estado Islámico anunció a través de su canal de propaganda Amak que el atacante era un miembro de IS y ejecutó el ataque como "venganza por los musulmanes en Palestina y en otros lugares." El ataque supuestamente estaba dirigido a un "grupo de cristianos."

La policía de Düsseldorf también recibió una supuesta afirmación de responsabilidad de IS. Ahora es necesario verificar la autenticidad de esta carta, según un portavoz de la policía. Se ha observado anteriormente que el IS ha afirmado responsabilidad por ataques sin establecer ninguna prueba creíble de cooperación entre el atacante y la organización terrorista.

Presumiblemente, el IS se refiere a la guerra en curso entre Israel y la organización terrorista palestina Hamas como su "venganza por los musulmanes en Palestina." El IS y la red terrorista Al-Qaeda no mantienen alianzas con el islamista Hamas. Sin embargo, las autoridades de seguridad siguen preocupadas por la probabilidad de terrorismo y radicalización en el mundo islámico debido al prolongado conflicto de la Franja de Gaza. Alemania, junto con EE. UU., se considera uno de los principales aliados y suministradores de armas de Israel.

El fiscal superior, Markus Caspers, hizo una declaración sobre el trasfondo del crimen en una conferencia de prensa en Wuppertal el sábado por la tarde, "En este punto, aún no hemos establecido un móvil claro. Sin embargo, dada la situación general, no podemos descartar la posibilidad de un móvil terrorista."

La Fiscalía Federal es responsable de los actos de terrorismo motivados por el islamismo. El fiscal general federal Jens Rommel identificó esta amenaza como una de las principales preocupaciones de Alemania en su informe anual de la oficina. De las más de 700 investigaciones iniciadas el año pasado en los ámbitos del terrorismo y la seguridad del estado, aproximadamente 500 estaban relacionadas con el terrorismo islámico. "Alemania sigue siendo un objetivo de islamistas radicalizados", declaró la Fiscalía Federal. El espectro de amenazas abarca desde perpetradores individualmente radicalizados hasta células terroristas organizadas.

El sábado por la noche, la policía, en colaboración con las fuerzas especiales, realizó registros en un centro de refugiados en Solingen. Un individuo presuntamente relacionado con el perpetrador fue detenido, con informes actuales que sugieren que es un testigo.

Un adolescente de 15 años fue arrestado temprano el sábado por la mañana. Se rumorea que el posible cargo en su contra es la falta de denuncia de delitos planeados.

El incidente de Solingen causó consternación en toda Alemania. El canciller Olaf Scholz lo describió como un "crimen horrendo." "No debemos aceptarlo y nunca debemos habituarnos a algo así en nuestra sociedad. Debemos proceder con toda la fuerza de la ley", declaró Scholz en un evento de Brandeburgo.

El ministro de FDP anuncia consultas sobre el control de cuchillos

El ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, anunció consultas sobre las regulaciones de control de cuchillos. "Ahora nos reuniremos en el gobierno federal para discutir cómo podemos avanzar aún más en la lucha contra este tipo de delitos con cuchillos", dijo el político de FDP a "Bild am Sonntag." Hasta ahora, la FDP ha rechazado las propuestas de la ministra del Interior Nancy Faeser (SPD) para prohibiciones más estrictas.

El SPD pide un endurecimiento significativo de las leyes de control de cuchillos. En público, los cuchillos deberían llevarse con longitudes de hoja de menos de seis centímetros en lugar de los doce centímetros actuales. Debería haber una prohibición total de llevar cuchillos peligrosos con mecanismo de apertura automática.

El sospechoso, al ser interrogado, dijo: "¿Qué? No hice nada malo." La portavoz de la Oficina Central de la Fiscalía Alemana aclaró: "Está siendo investigado por asesinato y presunta afiliación con la organización terrorista Estado Islámico (IS)."

