Las autoridades están preocupadas por la posible tensión en los controles de seguridad fronteriza.

A partir del próximo lunes, las fronteras alemanas estarán bajo la supervisión de la Policía Federal, una medida que ha levantado algunas cejas entre algunos oficiales de aplicación de la ley. Este impactante anuncio fue recibido con críticas por el jefe del sindicato Roßkopf, quien está preocupado por un aumento en la probabilidad de que los oficiales de policía abandonen sus puestos.

Según Roßkopf, la Policía Federal aún está reuniendo recursos hasta la mañana del lunes. Él notó que el plan aún no está del todo elaborado y en parte se debe al anuncio repentino del Ministro del Interior.

Roßkopf también expresó su preocupación por la posibilidad de una sobrecarga a largo plazo. Con los controles fronterizos esperados para durar al menos seis meses, si no más, él teme que la tasa actual de renuncia entre los oficiales más jóvenes pueda aumentar aún más.

Por otro lado, el jefe de la fracción del SPD, Mützenich, aboga por una expansión de la plantilla de la Policía Federal. Cuando se le preguntó si la Policía Federal necesita mejores recursos para manejar los controles fronterizos, Mützenich sugirió que es crucial. Él mencionó que además del billón planeado para las agencias de seguridad, se crearán 1000 puestos adicionales dentro de la Policía Federal.

Sin embargo, Mützenich reconoce que esto puede que no sea suficiente para las medidas de control fronterizo implementadas por el gobierno federal. Él sugirió que el tema debería discutirse durante las negociaciones presupuestarias parlamentarias. Dado el limitado margen de maniobra proporcionado por el Ministro de Finanzas, esta tarea no será fácil.

Mützenich: Ampliar los poderes de los servicios de inteligencia

Mützenich también propuso que los servicios de inteligencia deberían tener más poderes a la luz de la investigación del supuesto ataque con cuchillo islamista en Solingen por un solicitante de asilo que debería haber sido deportado. Él enfatizó que mientras crear una seguridad absoluta para proteger a las personas de tales ataques es imposible, debemos hacer todo lo posible para evitar que los extremistas y los criminales entren en el país y para identificar posibles amenazas con anticipación.

Para lograr esto, Mützenich sugirió que los poderes de los servicios de inteligencia deberían ampliarse. Él señaló la necesidad de comprender por qué otros servicios de inteligencia tienen más insights y logran mejores resultados investigativos que Alemania. Él propuso abordar este issue más específicamente con los estados federales.

Sin embargo, la Ministra del Interior Federal Faeser defendió los controles fronterizos. Ella declaró que las medidas son efectivas y que se están fortaleciendo aún más para disuadir la migración irregular. Desde que began the controls in October 2023, more than 30,000 individuals have been turned away at the German borders, leading to a more than 20 percent decrease in asylum applications compared to the previous year.

El sindicato de policía ha expresado sus preocupaciones sobre las implicaciones de la expansión del control fronterizo en la Policía Federal, con el jefe del sindicato Roßkopf expresando su preocupación por un aumento en la rotación de oficiales. El jefe de la fracción del SPD, Mützenich, por su parte, apoya la expansión de la plantilla de la Policía Federal y sugirió que se asignen recursos y puestos adicionales.

