Autoridades estadounidenses incautan avión del líder venezolano Nicolás Maduro por incumplimientos de sanciones

Las autoridades estadounidenses han confiscado un avión propiedad del presidente venezolano Nicolás Maduro debido a incumplimientos de sanciones, según anunció el Departamento de Justicia en Washington D.C. El avión, un Dassault Falcon 900EX, propiedad de Maduro y sus allegados, fue capturado en la República Dominicana y trasladado al estado estadounidense de Florida. La incautación está relacionada con violaciones de las sanciones y regulaciones de control de exportaciones de EE. UU.

El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, declaró en un comunicado escrito que el avión fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa ficticia y contrabandeado desde Estados Unidos para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus secuaces.

Un representante del Departamento de Comercio de EE. UU. enfatizó que, independientemente de lo lujoso que sea un jet privado o lo influyente que sea su propietario, EE. UU. sigue trabajando persistentemente para incautar y devolver cada avión ilegalmente contrabandeado que provenga de Estados Unidos. Las sanciones del gobierno de EE. UU. prohíben a los estadounidenses realizar negocios con individuos del régimen de Maduro. Además, hay restricciones de exportación para suministrar bienes a Venezuela.

El gobierno venezolano se desata

El gobierno de la nación sudamericana rechazó la incautación del avión. "La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que las autoridades de los Estados Unidos de América, a través de un acto criminal que solo puede clasificarse como piratería, han incautado ilegalmente un avión propiedad del Presidente de la República, justificándolo con las medidas coercitivas que unilateral e ilegalmente imponen a nivel global", declaró un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas.

EE. UU. reconoce el éxito de la oposición

EE. UU. no reconoce la legitimidad de Maduro y considera su última reelección controvertida como fraudulenta. Numerous países no reconocen la confirmación de los resultados por el Tribunal Supremo leal. La junta electoral declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, aún no han publicado los resultados descifrados - el gobierno culpa esto de un supuesto ataque cibernético. La oposición acusa fraude electoral y proclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condena firmemente la incautación del avión, calificándola como un acto de piratería contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

A pesar de la incautación, Estados Unidos continúa aplicando sanciones a Venezuela, prohibiendo a los estadounidenses realizar negocios con individuos del régimen de Maduro e imponiendo restricciones de exportación para suministrar bienes al país, que es liderado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

