Las autoridades de la región de Kursk informan al menos cinco muertos civiles.

Tropas rusas continúan luchando contra la incursión ucraniana por tercer día

Según informes de Moscú, las tropas rusas han estado combatiendo una ofensiva ucraniana a través de la frontera durante tres días consecutivos. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos están impidiendo que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, según informes del Ministerio de Defensa ruso. Simultáneamente, el ejército ruso está atacando a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región fronteriza de Sumy. El Ministerio de Salud ruso informes que 66 civiles, incluidos nueve niños, han resultado heridos desde el inicio de la incursión ucraniana. Las autoridades de la región de Kursk informan al menos cinco muertes civiles, incluidas dos paramédicas. Ucrania aún no ha comentado sobre la incursión.

21:30 Jefe de Política Exterior de la UE Borrell: Régimen de Lukashenko involucrado en deportación ilegal de niños ucranianos

El régimen bielorruso es cómplice del ataque de Rusia a Ucrania, según el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. Además del apoyo político, militar y logístico, Bielorrusia ha contribuido a la deportación ilegal de niños ucranianos de áreas temporalmente ocupadas de Ucrania. Desde 2021, el régimen también ha orquestado presión migratoria en las fronteras exteriores de la UE, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.

20:58 Perros robot ayudarán a soldados ucranianos en la guerra contra Rusia

Perros robot se están utilizando para apoyar y aliviar a soldados ucranianos en la línea del frente contra Rusia. Un especialista de una empresa británica de soluciones militares, que deseó permanecer en el anonimato y se hizo llamar "Yuri", demostró el modelo de robot "BAD One" en un lugar secreto en Ucrania. El robot de cuatro patas puede correr, saltar y sentarse mediante comandos de control remoto. Yuri explicó que los soldados enviados en misiones de reconocimiento son a menudo altamente capacitados y experimentados, pero siempre enfrentan riesgos. El uso de estos robots podría reemplazar a los soldados y potencialmente salvar vidas. La batería del "BAD One" dura de dos a tres horas.

El "BAD One" podría utilizarse para detectar minas y explorar posiciones rusas, o para llevar hasta siete kilograms de municiones o suministros médicos a la línea del frente. Yuri no pudo revelar el número o ubicaciones de los robots en uso en Ucrania, pero expresó confianza en que están haciendo una diferencia en las operaciones y la seguridad de los soldados.

20:20 Zelensky: Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que comenzó

Después de que el ejército ucraniano avanzara en la región rusa de Kursk, Volodymyr Zelensky dijo que Rusia debe sentir las consecuencias de la guerra que inició. Rusia llevó la guerra a Ucrania, y ahora debe "sentir lo que ha hecho", dijo el presidente ucraniano en su discurso diario. Sin embargo, Zelensky no mencionó directamente el avance de las tropas ucranianas en Kursk. La incursión también no ha sido comentada por otros oficiales ucranianos. Miles de personas han sido evacuadas en ambos lados de la frontera. Zelensky informó haber recibido tres informes del comandante militar, Oleksandr Syrsky, describiendo las acciones como "eficientes" y "exactamente lo que el país necesita ahora". Algunos observadores creen que el avance sin precedentes del ejército ucraniano en Kursk busca ocupar territorio ruso para obtener una mejor posición en futuras negociaciones de paz.

20:05 Zelensky elogia la habilidad de sorpresa del ejército ucraniano

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia a su ejército por su habilidad para "sorprender". Sin embargo, no menciona los combates actuales en la región rusa de Kursk. Las tropas rusas han estado tratando de repeler una ofensiva en la región fronteriza durante tres días, pero aún no hay declaración oficial de la parte ucraniana.

19:44 Blog militar ruso afirma que el oeste de Sudscha en la región de Kursk está bajo control ucraniano

El ejército ucraniano ha estado avanzando en su ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk durante tres días, haciendo ganancias territoriales. Mientras que las autoridades civiles rusas en Kursk y el Ministerio de Defensa en Moscú afirmaron oficialmente que el avance ucraniano ha sido detenido, el blog militar ruso Rybar, cercano al ministerio, pinta una imagen diferente. Según Rybar, los ucranianos continúan avanzando, trayendo refuerzos por la noche y fortaleciendo sus posiciones. El blog reporta que la parte occidental de la ciudad de Sudscha está bajo control ucraniano, con combates en curso en la parte este. Además, se dice que los ucranianos han avanzado hacia el norte en dirección a Anastassejewka y hacia el noreste en dirección a Korenovo.

Sin embargo, informes locales sugieren que no hay presencia ucraniana en Sudscha misma, solo informes de disparos y fuego de artillería al norte y oeste de la ciudad. También hay informes no confirmados de que unidades de reconocimiento ucranianas han avanzado hacia la planta nuclear de Kursk y han sido vistas cerca de Anastassejewka.

19:04 SPD discutirá la estación de misiles de EE. UU. en septiembre

Wolfgang Hellmich, portavoz de política de defensa del grupo parlamentario SPD, ha anunciado un debate en el Bundestag sobre la estación de misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania. "Es importante que consideremos todo y tomemos en serio las preocupaciones de los ciudadanos, y proporcionemos información para allanar el camino", dijo Hellmich al grupo de medios Funke. "Trataremos el tema en la fracción y en el Bundestag en general después del receso parlamentario de verano en septiembre para satisfacer las necesidades de información y discusión existentes". Los gobiernos alemán y estadounidense han acordado que los EE. UU. estacionarán sistemas de armas de largo alcance como misiles de crucero Tomahawk en Alemania a partir de 2026, capaces de alcanzar objetivos en Rusia. Muchos ciudadanos alemanes ven esta decisión de manera crítica, según las encuestas.

18:19 Mujer estadounidense enfrenta 15 años de prisión en Rusia por recoger dinero para el ejército ucraniano

17:54 Moscú Informa sobre Muertes en Ataques Ucranianos en la Región de KurskEl ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, le informará al presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia que alrededor de 100 soldados ucranianos murieron y más de 200 resultaron heridos en los enfrentamientos. Las agencias de noticias rusas informan. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, dice que al menos dos personas -un médico y un conductor de ambulancia- murieron y 24 resultaron heridas en el bombardeo ucraniano.

17:28 Stegner Cauto sobre la PosibleDeployment de Armas Alemanas en KurskEl experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, es cauteloso regarding the possible deployment of German weapons in the Ukrainian advance. "En cuanto a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, había una situación excepcional en la frontera cuando la ciudad de Kharkiv estaba bajo gran amenaza de ataques más allá de la frontera cercana", dijo Stegner al "Handelsblatt". "Esto no implicaba un cambio general en la estrategia regarding the use of weapons supplied from Germany." El gobierno alemán había permitido a Ucrania, después de un largo debate a finales de mayo, utilizar armas suministradas por ella contra objetivos en Rusia. Sin embargo, esto fue solo para la región fronteriza rusa cerca de la región de Kharkiv.

17:00 ISW: Ucrania Avanza Kilómetros en Territorio RusoEl ejército ucraniano ha hecho progresos significativos en su ofensiva en la región occidental rusa de Kursk desde la mañana del martes, según las estimaciones de los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en EE. UU. El ISW indica que el avance es "hasta diez kilómetros", mientras que el bloguero militar ruso Yuri Podolyaka informes que Ucrania ha avanzado más de 25 kilómetros. El asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, describió la situación en el oeste de Rusia como resultado de la "agresión" de Rusia contra Ucrania. Los informes rusos afirman que "hasta un millar" de soldados ucranianos, junto con decenas de tanques y vehículos blindados, están involucrados en el ataque. Hasta ahora, al menos cinco civiles han muerto y 31 resultaron heridos, según los informes rusos. El ISW indica además que "el alcance y la ubicación actuales de los avances ucranianos en la región de Kursk (...) sugieren que las fuerzas ucranianas han perforado al menos dos líneas defensivas rusas y una posición". El objetivo parece ser un importante centro de suministro del ejército ruso cerca de la ciudad de Sudzha, a ocho kilómetros de la frontera.

16:28 Kiesewetter llama al avance ucraniano en Kursk "estratégico militarmente"El experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, describió el avance ucraniano en Kursk como "estratégico militarmente". Dijo que podría aliviar la presión en otros frentes porque Rusia tiene que atar o redeployar fuerzas allí. Kiesewetter le dijo al "Tagesspiegel" que el avance ucraniano es "claramente permisible en derecho internacional, en línea con el derecho a la defensa propia" (ver también entradas de las 14:45 y 15:07).

15:57 Ucrania: Dos Muertos en Ataque Ruso en DonetskAl menos dos personas murieron en un ataque de artillería rusa en la ciudad de Kostyantynivka en la región oriental ucraniana de Donetsk, dijeron las autoridades locales. El ataque matutino golpeó un área residencial, dijo el gobernador regional Vadym Lysychko en Telegram. Donetsk es un punto caliente de los combates, con las partes ucranianas de la región sometidas regularmente a bombardeos rusos. Las tropas rusas intentan avanzar en el importante centro logístico de Pokrovsk, una ciudad industrial y minera. Cuatro personas murieron en un ataque ruso en Donetsk el miércoles.

15:36 Rusia: Lucha Continúa después del Avance Ucraniano en KurskLa lucha en la región fronteriza de Kursk continúa por tercer día, dijo el Ministerio de Defensa ruso después de que las tropas ucranianas avanzaran en el territorio ruso. Las fuerzas rusas y los guardias fronterizos impiden que las unidades ucranianas avancen más en Kursk, mientras el ejército ruso ataca a las fuerzas ucranianas que intentan retirarse de la región ucraniana de Sumy.

15:07 Wagenknecht advierte contra el uso de Armas Alemanas en Rusia: "Línea Roja"Sahra Wagenknecht advirtió contra el uso de armas alemanas en el avance ucraniano en territorio ruso. "Esto es un desarrollo altamente peligroso", dijo a la grupo de medios Funke. "La canciller federal debe llamar al presidente ucraniano y exigir que no se utilicen armas alemanas en el avance en el territorio ruso", dijo la copresidenta del partido de izquierda. La canciller Olaf Scholz había prometido que Alemania no se convertiría en parte de la guerra, pero "primero permitió a Ucrania disparar contra el territorio ruso con armas alemanas", criticó Wagenknecht. "¿Está el gobierno federal ahora también aprobando el avance de Ucrania en Rusia con armas alemanas? Eso sería la siguiente línea roja en ser cruzada", agregó. El gobierno federal "está arrastrando a Alemania cada vez más a la guerra", dijo, agregando que "el riesgo de una gran guerra europea está creciendo".

14:24 Ucrania Pide a México que Detenga a Putin en la Inauguración de Sheinbaum

15:50 Servicios de Monitoreo: Los Usuarios Rusos Ya No Pueden Abrir YouTube

Los usuarios en Rusia no pueden abrir YouTube en sus computadoras y dispositivos móviles. Los servicios de monitoreo de internet downdetector.su, Detector de Fallas y sboy.rf informan una gran interrupción de la disponibilidad de la plataforma. Según el servicio sboy.rf, se han registrado más de 15,000 quejas sobre el servicio de alojamiento de videos. Las quejas provienen de personas en Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Ekaterinburgo, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimea ocupada y varias otras regiones. Los usuarios informan que solo pueden acceder a YouTube a través de redes privadas virtuales (VPN). Incluso los reporteros de Reuters en Rusia no pudieron acceder a YouTube. Sin embargo, el sitio web todavía estaba disponible a través de algunos dispositivos móviles. YouTube es la última plataforma occidental que aún está disponible en Rusia, por lo que es el último bastión de expresión libre en el país. Según Decoder, más de 90 millones de usuarios acceden a YouTube mensualmente en Rusia, lo que lo convierte en la plataforma número uno de video y transmisión. A mediados de julio, los medios de comunicación rusos informaron que el gobierno ruso planeaba bloquear YouTube en septiembre.

15:24 UE: El avance de Ucrania en la región rusa de Kursk es un 'acto legítimo de defensa propia'

La UE ve el avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk en el contexto del derecho a la defensa propia. "Creemos que Ucrania está carrying a cabo un acto legítimo de defensa propia contra una agresión ilegal", dijo un portavoz del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, en Bruselas. El derecho a la defensa propia incluye el derecho a atacar al enemigo en su propio territorio. La UE apoya plenamente los esfuerzos de Ucrania para restaurar su integridad territorial y soberanía y combatir la agresión ilegal de Rusia. Las tropas ucranianas, apoyadas por tanques y artillería, Recently crossed the Russian border from the Sumy region at Sudzha and, according to reports, took control of several villages. Los informes rusos indican que alrededor de 1,000 soldados ucranianos están involucrados en la operación.

12:43 Ucrania: Docenas de soldados rusos capturados en Kursk

Después del avance de las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, "muchos" soldados rusos han sido capturados, según el proyecto ucraniano "Quiero encontrar" en Telegram. Lanzado en enero de 2024 por la inteligencia militar ucraniana, este proyecto humanitario sirve como centro de coordinación para prisioneros de guerra rusos en Ucrania, ayudando a personal militar del ejército ruso a encontrar a sus familiares. Según "Quiero encontrar", los cautivos incluyen tanto conscriptos como soldados contratados. "También hay informes de muertoswhose bodies were not evacuated by their comrades during the retreat", dice el comunicado. El proyecto publicó imágenes de drones que supuestamente muestran la captura de más de 30 soldados rusos. Otros videos en las redes sociales muestran a decenas de soldados rusos rindiéndose en la región de Kursk. El número total de soldados rusos capturados desde el inicio de la ofensiva ucraniana en la región sigue sin estar claro.

12:18 Gazprom: El tránsito de gas funciona normalmente a pesar de los combates en la región de Kursk

Según el gigante energético ruso Gazprom, el tránsito de gas a través de la región fronteriza de Kursk, atacada por Ucrania, funciona en gran medida con normalidad. Hoy se espera que se bombeen alrededor de 37,3 millones de metros cúbicos de gas natural, anunció la compañía en Moscú. Esto es un cinco por ciento menos que el día anterior, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS. Las tropas ucranianas han tomado al menos el control parcial de la ciudad de Sudzha durante su incursión a través de la frontera, también capturando una estación de medición de gas clave en ruta hacia Europa Occidental. Desde allí, el tránsito continúa a través de Ucrania y luego a Eslovaquia y Austria. En 2023, a pesar de la guerra en curso, se transportaron 14,6 mil millones de metros cúbicos de gas natural a la Unión Europea a través de esta ruta.

11:37 Bloguero militar: Rusia pierde un 'centro logístico importante' ante Ucrania

La ciudad rusa de Sudzha en la región de Kursk ha sido reportedly taken by Ukrainian forces, according to pro-Russian military blogger Yuri Podolyaka on his Telegram channel. The town, located nine kilometers from the Ukrainian border, is "basically lost" for Russia, Podolyaka writes. "Sudzha is, in fact, an important logistics hub for us," he adds. Ukrainian forces are advancing north towards Lgov. "In general, the situation is difficult and deteriorating, although the pace of the Ukrainian offensive has noticeably slowed down."

11:04 Munz: Incursión de Kursk ha "sorprendido completamente" a Moscú

Inicialmente, la situación sigue siendo incierta, pero más tarde se confirma: los combatientes ucranianos están atacando en territorio ruso. La incursión en la región de Kursk ha "sorprendido completamente" a Moscú, informa el corresponsal de ntv Rainer Munz. Sin embargo, parece que hay más en este ataque que una simple maniobra de distracción.

10:48 Rusia: Situación en Kursk después del avance ucraniano "bajo control"

Las fuerzas rusas han estado combatiendo contra las tropas ucranianas que han infiltrado en la región de Kursk durante tres días seguidos. La situación está "estabilizada y bajo control", según el vicegobernador de la región fronteriza, según informó la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti. Alrededor de 3.000 personas han sido evacuadas a lugar seguro. Las tropas rusas luchan activamente contra las unidades ucranianas en el distrito de Sudja y las rechazan, según la agencia de noticias TASS citando a autoridades locales. Cuatro personas han muerto en los ataques ucranianos. El ejército ucraniano aún no ha comentado la ofensiva en Kursk. Varios blogueros militares prorrusos también informan sobre combates en curso.

10:18 Kriewald sobre la nueva ofensiva: "Ucranianos avanzan 15 kilómetros en la región de Kursk"

El avance del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk está causando revuelo en Moscú. Se informa que los soldados ucranianos han avanzado hasta 15 kilómetros, y también hay informes de decenas de prisioneros de guerra. La reportera de ntv Nadja Kriewald informa desde Odessa sobre el contexto de la situación.

09:35 ONÚ: Rusos torturan al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos

Los empleados de las colonias penales rusas están torturando a los prisioneros de guerra ucranianos desde el inicio de los interrogatorios, según informes. Además, la práctica de tortura en la cautividad rusa es "amplia y sistemática", según Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU), en una entrevista con el broadcaster neerlandés NOS. Dice que la Federación Rusa ha torturado al 95% de los prisioneros de guerra ucranianos en sus prisiones. Según Bell, los prisioneros de guerra ucranianos son golpeados con varas metálicas y palos, desnudados y sometidos a descargas eléctricas. "Esto es lo peor que he visto en los 20 años de mi carrera", dice. La información sobre los prisioneros ucranianos en Rusia se recopila principalmente a través de entrevistas con prisioneros de guerra ucranianos después de su liberación. Al mismo tiempo, la misión de la ONU tiene acceso directo a los prisioneros de guerra rusos y puede evaluar las condiciones de la instalación de detención.

08:49 Estonia introduce controles aduaneros más rigurosos en la frontera con Rusia

Estonía está introduciendo controles aduaneros completos en su frontera exterior de la UE con Rusia. El gobierno del estado de la OTAN del Báltico decidió esto a principios de agosto. A partir del 8 de agosto, todas las personas que crucen la frontera con Rusia, así como todas las mercancías, estarán sujetas a control. Los controles en los cruces fronterizos por carretera y ferrocarril en Narva, Koidula y Luhamaa se introducirán gradualmente. Anteriormente, los controles a los pasajeros y vehículos eran aleatorios y basados en el riesgo. Con el endurecimiento, el primer ministro Kristen Michal busca prevenir el tránsito y el transporte de bienes sancionados por la UE a través de Estonia y fortalecer la seguridad del país. La frontera entre Rusia y Estonia tiene una longitud de 294 kilómetros.

08:11 Ucrania publica cifras de pérdidas rusas

El Estado Mayor Ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas de las tropas rusas en Ucrania. Según los datos, Rusia ha perdido aproximadamente 587.510 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. En las últimas 24 horas, se informa que las pérdidas ascienden a 1.140. Según un informe de Kiev, también se han destruido dos tanques, 36 sistemas de artillería, 81 drones y un helicóptero. En total, se informa que Rusia ha perdido 8.431 tanques, 16.487 sistemas de artillería, 366 aviones, 327 helicópteros, 13.293 drones, 28 barcos y un submarino desde el inicio de la invasión a gran escala. Las estimaciones occidentales sitúan las pérdidas en cifras más bajas, pero también son probable

06:25 Ucrania declara alerta aérea debido a ataque de MiG-31K rusoLa Fuerza Aérea de Ucrania ha declarado una alerta aérea en todo el país. La advertencia de ataque aéreo se atribuye a una amenaza de misiles procedente de un MiG-31K ruso, un tipo de aeronave interceptora que data de la era soviética y que lleva el nombre del fabricante de aeronaves Mikoyan-Gurevich. El MiG-31K es capaz de llevar misiles hipersónicos como el Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: Vehículos blindados ucranianos avistados a 10 km dentro de la frontera rusa en KurskSegún una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas ucranianas han avanzado hasta 10 kilómetros dentro de la región rusa de Kursk. Esto se confirmó con imágenes de vehículos blindados detrás de la frontera. Se informa que las fuerzas ucranianas han perforado al menos dos líneas de defensa rusas y una fortaleza. Según una fuente rusa, los ucranianos han capturado 45 kilómetros cuadrados en la región de Kursk desde el inicio de la operación el 6 de agosto, escribe el ISW. Las autoridades rusas declararon ayer estado de emergencia en la región.

02:30 Ucrania eleva umbral para pena de prisión en casos de hurto menorEl presidente Selenskyj ha firmado una nueva ley que re clasifica el hurto menor como una ofensa administrativa en lugar de una criminal. Esto significa que los hurtos valorados en hasta alrededor de 67 euros ahora serán castigados con multas en lugar de tiempo en prisión. Anteriormente, el umbral para el hurto menor era de alrededor de 6,7 euros. El cambio se debe a la ley marcial impuesta desde la invasión rusa, que carrya penas de prisión de hasta ocho años por saqueo y hurto. Un ejemplo dado en el proyecto de ley fue un hurto de pañales en un supermercado de la ciudad ucraniana occidental de Rivne en enero de 2023, valorado en alrededor de 8 euros. El ladrón en este caso recibió una condena de más de tres años de prisión, pero ahora enfrentaría solo una multa.

00:27 Klingbeil: La estación de misiles de largo alcance de EE. UU. en Alemania es necesariaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha defendido los planes de estacionar armas de largo alcance de EE. UU. en Alemania, diciendo que es necesario para disuadir la agresión potencial de Rusia. "Esta estación es necesaria porque nos ayuda a defendernos si Rusia considera atacarnos", dijo a Redaktionsnetzwerk Deutschland. La describió como parte de una estrategia de disuasión creíble. En la cumbre de la OTAN de julio, la Casa Blanca y el gobierno alemán anunciaron planes para que EE. UU. estacione sistemas de armas con largo alcance en Alemania a partir de 2026. Estos incluyen misiles de crucero Tomahawk, misiles SM-6 y nuevas armas hipersónicas. Algunos miembros del SPD han criticado el plan, con el jefe del grupo parlamentario Rolf Mützenich advirtiendo del riesgo de escalada militar.

22:38 Activista de derechos humanos Orlov luchará por prisioneros rusosOleg Orlov, un activista de derechos humanos de Moscú liberado en un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales, ha dicho que continuará con su trabajo en derechos civiles en el exilio. "Memorial no puede ser destruido", dijo el hombre de 71 años en una conferencia de prensa en el Centro para la Modernidad Liberal en Berlín. Memorial, la organización de derechos humanos que cofundó y que recibió el Premio Nobel de la Paz, aboga por presos políticos en Rusia. Orlov estima que al menos 800 presos políticos aún son retenidos en Rusia, una estimación conservadora. Encuentra su nuevo papel en el exilio en Alemania difícil, dice que preferiría estar en su país natal pero teme ser procesado. Orlov espera utilizar su exilio para abogar por la liberación de más presos políticos, incluidos ocho que están gravemente enfermos. "Estuvimos muy decepcionados cuando descubrimos que estas personas no estaban en la lista", dijo, refiriéndose a aquellos que fueron intercambiados. A pesar de la represión, Memorial continúa trabajando en Rusia y desde el extranjero.

21:30 ¿No muerto todavía? Conocido propagandista ruso heridoEl conocido propagandista ruso Yevgeny Poddubny ha resultado herido en la región de Kursk. El canal de televisión estatal VGTRK informe en Telegram que Poddubny resultó herido en un ataque de un dron ucraniano en la región de Kursk y fue llevado al hospital. Antes, numerosos medios de comunicación rusos habían informado de la muerte de Poddubny. Yevgeny Poddubny es uno de los "corresponsales de guerra" más famosos de Rusia, con alrededor de 734.000 seguidores en Telegram. La información preliminar sugiere que estaba filmando un informe sobre los combates en la región de Kursk el miércoles.

20:41 Se declara emergencia en la región de KurskSe ha declarado una emergencia en la región rusa de Kursk debido a una ofensiva terrestre ucraniana. El gobernador Alexei Smirnov anunció esto en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sujaga el miércoles.

20:14 Lucha cerca: Rusia refuerza la protección de la central nuclear de KurskDebido al avance ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional rusa está reforzando la protección de la Central Nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, dijo la agencia. Esto se está haciendo en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, que tiene cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a solo unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, las tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region at Sujaga. Reports no confirmados sugieren que avanzaron hasta 15 kilómetros hacia la CNB.

19:38 Aumenta el precio del gas natural en Europa: alcanza máximo anualEl precio del gas natural en Europa ha subido a su nivel más alto del año. El contrato de referencia TTF para la entrega del próximo mes subió un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megawatt hora en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques de Ucrania en la región rusa de Kursk. Los combates se están produciendo cerca de Sudza, un importante punto de inyección de gas para Europa. Este gas llega a Europa occidental a través de los gasoductos ucranianos. Según la agencia de noticias Bloomberg, Gazprom está informando de suministros de gas normales.

19:08 Ucrania evacúa áreas fronterizas cerca de Kursk, RusiaAnte intensos combates en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, dijo el gobernador militar de Sumy, Vladímir Artiúkh, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incluidas más de 400 niños y adolescentes, deben ser llevadas a un lugar seguro desde la región fronteriza. Al día anterior, las tropas ucranianas cruzaron la frontera ucraniana-rusa hacia la ciudad de Sujaga en la región de Kursk y avanzaron varios kilómetros en territorio ruso. Moscú habló de alrededor de 1.000 soldados ucranianos equipados con vehículos pesados. Kiev aún no ha comentado los hechos. Debido a los bombardeos regulares de áreas fronterizas por parte de Rusia, las autoridades locales ya habían ordenado evacuaciones de una zona de 10 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera en mayo.

