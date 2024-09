Las autoridades de Arizona se apresuran a corregir la "supervisión administrativa" de los votantes que carecen del estatus de ciudadanía verificado

Según las autoridades, un error técnico llevó a una etiquetación incorrecta de estos votantes, sugiriendo que habían presentado documentos que confirmaban su ciudadanía -un requisito para participar en las elecciones estatales y locales en Arizona-aunque no había registro de tal occurrence.

Este descuido no afecta el derecho de nadie a votar en las elecciones presidenciales de 2024 a nivel federal, ya que dichos documentos no son necesarios para votar en Arizona a nivel federal. Sin embargo, podría influir en las carreras legislativas estatales y el referéndum sobre derechos reproductivos en Arizona.

Políticos, incluyendo al ex presidente Donald Trump y sus aliados republicanos, han presentado alegaciones infundadas de que numerosos no ciudadanos han votado en las elecciones estadounidenses. Analistas no partidistas afirman que el voto ilegal de no ciudadanos es excepcionalmente raro y rápidamente identificado.

Los oficiales han explicado la situación de Arizona como un "error administrativo" y un "fallo del sistema" que no está asociado con ningún intento más amplio de corromper la integridad de las elecciones de 2024.

"En última instancia, fue un error administrativo que intentamos corregir para los votantes", mencionó Taylor Kinnerup, portavoz de la oficina del registrador del condado de Maricopa, que supervisa las elecciones en el área de Phoenix y identificó el problema hace unas semanas.

El fallo afectó a alrededor de 97,000 votantes whose driver's licenses were issued before 1996, which is the year Arizona began requiring citizenship proof for obtaining a driver's license. En algún momento posterior, estas personas fueron clasificadas erróneamente en los registros de votantes como si ya hubieran demostrado su ciudadanía -aunque no había documentación que lo respaldara.

La oficina presentó una demanda de "buena voluntad" el martes, pidiendo al Tribunal Supremo de Arizona que decida si estos 97,000 votantes deben recibir la boleta electoral completa de 2024 o la boleta "solo federal" de Arizona diseñada para los residentes que no cumplen con los criterios de ciudadanía más estrictos (estos residentes solo pueden votar en elecciones federales, no estatales).

"Estas personas han jurado, bajo pena de ley, que son ciudadanos, por lo que no vemos razón para dudar de su elegibilidad", dijo Kinnerup. "Sin embargo, según la ley, tal como la entendemos actualmente, no han proporcionado prueba concluyente de ciudadanía. Por eso hemos presentado una demanda. Estamos tratando de interpretar la ley correctamente".

La demanda fue iniciada por el registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, un republicano que se opuso a los negadores de las elecciones de derecha y confirmó la legitimidad de los resultados de 2020.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, un demócrata, dijo en un comunicado de prensa que el problema afectó principalmente a "residentes de larga data de Arizona" afiliados al partido republicano. Su oficina aboga por que se les proporcione a estos 97,000 votantes boletas completas para que puedan votar en ambas elecciones federales y estatales en 2022, mientras que Richer apoya la entrega de boletas "solo federales".

Trump compartió un artículo de noticias sobre el fallo de Arizona en su plataforma Truth Social, comentando enigmáticamente: "Intentando manipular la elección". Esto representa una continuación del patrón de Trump de avivar los miedos en torno a los errores comunes en el proceso de votación al propagar preocupaciones infundadas sobre fraude electoral generalizado en Estados Unidos.

Fontes y otros secretarios de Estado discutieron medidas para garantizar las elecciones de 2024 durante una audiencia en el Capitolio la semana pasada. Mientras los republicanos explotaron la ocasión para avivar los miedos sobre los no ciudadanos que ponen en peligro los resultados, Fontes sugirió que los intentos de endurecer a menudo se vuelven en contra y resultan en la eliminación de más votantes elegibles de las listas.

"No encuentro satisfacción en la idea de que los ciudadanos elegibles fueron privados de la oportunidad de votar, a una tasa más alta que la occurrence extremadamente rara de voto de no ciudadanos que a menudo se alega en todo Estados Unidos", dijo Fontes la semana pasada.

Este error en los registros de votantes podría potencialmente afectar los resultados de las carreras legislativas estatales en Arizona debido a la confusión sobre el estado de ciudadanía de algunos votantes. La disputa en curso sobre estos 97,000 votantes y su elegibilidad para la boleta electoral completa de 2024 se ha convertido en un tema importante en la política de Arizona.

Lea también: