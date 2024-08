- Las autoridades continúan en su búsqueda para localizar al individuo ausente de 33 años.

Las autoridades en Alta Franconia siguen buscando a una mujer de 33 años que ha estado desaparecida desde el 1 de agosto en la región de Eggolsheim. Han estado peinando campos, bosques y cuerpos de agua con numerosos oficiales, incluso desplegando buzos nuevamente. Según el portavoz de la Jefatura de Policía de Alta Franconia,

Esta búsqueda hasta ahora no ha dado resultados. Los investigadores esperan encontrar a la mujer desaparecida o artículos que puedan dar alguna pista sobre su paradero. En este momento, no están siguiendo ninguna pista en particular, según el portavoz. Esta es una operación a gran escala en el área donde fue vista por última vez.

La mujer de 33 años es conocida por sus actividades en el distrito de la luz roja. Según la policía, su último paradero conocido fue visitar a un hombre de 73 años del distrito de Forchheim. Se dice que se encontraron en el distrito de la luz roja hace algunas semanas. El caballero actualmente está bajo arresto, acusado de su homicidio.

