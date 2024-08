Las autoridades confirman la demolición de un puente en Kursk.

18:31 Estados Unidos Sugiere Más Ayuda Militar para UcraniaEl gobierno de los Estados Unidos está sugiriendo más ayuda militar para Ucrania. Un comunicado al respecto está por publicarse, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, en una entrevista con CNN. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos.

18:11 Ucrania Busca Impulsar a Rusia a 'Justas' Negociaciones con Ofensiva en KurskUcrania busca forzar a Rusia a 'justas' negociaciones con su ofensiva en la región rusa de Kursk, según el asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Mijailo Podoliak. "La estrategia militar obliga a Rusia a participar en un proceso negociador justo", escribió Podoliak en Twitter. Ucrania ha garantizado que no tiene intención de ocupar permanentemente territorio ruso. "Cuanto antes Rusia esté dispuesta a establecer una paz justa, antes cesarán los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas en Rusia", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania el martes.

17:40 Ucrania Comparte Pruebas de Éxitos en la Ofensiva de Kursk, Mostrando Rindenes RusosUcrania reporta éxitos en su avance en la región rusa de Kursk, publicando imágenes de una brigada ucraniana que muestran a soldados rusos rindiéndose entre los escombros.

17:12 Belarus Supone Provocación Armada por Parte de UcraniaEl gobierno de Belarus espera una provocación armada por parte de Ucrania. El ministro de Defensa de Belarus, Viktor Khrenin, informó a la agencia de noticias estatal Belta que la situación en la frontera sigue tensa. "Dado la presencia de unidades armadas ucranianas en zonas fronterizas, es alta la probabilidad de que se planifiquen y ejecuten provocaciones armadas y acciones espectaculares en nuestro territorio, incluyendo la participación de formaciones nacionalistas belarúsas", declaró Khrenin. Esto se produce una semana después de que las tropas ucranianas cruzaran la frontera en la región rusa de Kursk. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, un aliado cercano del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que Ucrania también podría atacar a Belarus y escalar el conflicto.

16:22 Reino Unido: Rusia No Estuvo Preparada en KurskRusia no estaba adecuadamente preparada para el ataque de Ucrania en Kursk, según el análisis británico. Después de la inicial confusión, se están enviando tropas en mayor número a la zona, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido. "También han comenzado a construir posiciones defensivas adicionales para obstaculizar el avance de Ucrania". Las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva terrestre en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, la primera incursión de este tipo desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022.

16:01 Putin Viaja a Azerbaiyán - Detención No es NecesariaVladimir Putin viaja al antiguo republicano soviético de Azerbaiyán en el mar Caspio mientras se libran intensos combates entre tropas ucranianas y rusas en la región de Kursk. El líder ruso visitará la capital azerbaiyana de Bakú los días 18 y 19 de agosto, según anunció el Kremlin en Moscú. El programa incluye conversaciones con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, sobre el fortalecimiento de la asociación estratégica entre los dos países, así como cuestiones de política internacional y regional. Aliyev, quien gobierna su país con mano de hierro como Putin y enfrenta críticas por graves violaciones de los derechos humanos, visitó Moscú en abril. Se firmarán varios documentos durante la visita de Putin a Bakú, pero el Kremlin no proporcionó detalles.

Putin, quien es buscado internacionalmente por crímenes de guerra contra Ucrania, no tiene nada que temer regarding su detención en Azerbaiyán. El país del Cáucaso sur, rico en petróleo y gas, también es un proveedor de energía crucial para la Unión Europea. Se espera que Putin también haga comentarios sobre las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y su vecino Armenia.

15:17 Muertos y Heridos en Ataque a Centro Comercial en DonetskUn centro comercial en la ciudad ucraniana de Donetsk fue atacado, afirmaron las autoridades locales. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó de al menos dos muertos y siete heridos, citando a los servicios de emergencia. Videos transmitidos por la agencia rusa RIA Novosti mostraron humo negro saliendo de un edificio completamente carbonizado. El incendio en el centro comercial "Galaktika" fue consecuencia de un ataque de las fuerzas ucranianas, según el jefe de la región rusa anexada de Donetsk, Denis Pushilin, quien lo comunicó a través de su canal de Telegram. Un área de más de 10,000 metros cuadrados está en llamas.

También fue atacado un hospital. Las autoridades locales afirmaron que el distrito donde se encuentra el centro comercial fue objeto de fuego de artillería ucraniana. Estas declaraciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Hace una semana, al menos 12 personas murieron y 44 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos a un supermercado en la ciudad de Kostjantyniwka en la región de Donetsk, según las cifras oficiales.

15:01 Moscú Niega Ataque Masivo al Puente de Crimea, Afirma Ataques de Drones Ucranianos InterceptadosUcrania está tratando de destruir el puente hacia la península rusa de Crimea nuevamente, según informes rusos. La defensa aérea rusa interceptó doce misiles ATACMS que se acercaban al puente, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú. El ministerio no proporcionó evidence para esto. Estas declaraciones no pueden ser verificadas de forma independiente. Sin embargo, Ucrania ha expresado repetidamente su intención de destruir el puente tan pronto como obtenga los medios militares para hacerlo, porque la estructura fue construida ilegalmente.

Además, el Ministerio de Defensa de Moscú niega los ataques con drones ucranianos en Crimea. No se mencionó ningún daño reportado por las autoridades. No ha habido reacción inicial de Ucrania regarding los ataques en la península.

14:29 Autoridades ucranianas instan a evacuación rápida de PokrovskRussia ha tenido sus ojos puestos en la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk durante meses. Ahora, las autoridades ucranianas instan a los residentes de la ciudad, ubicada en la región de Donetsk en el este del país, a evacuar más rápidamente a medida que las fuerzas rusas se acercan. Los soldados rusos están avanzando a un ritmo rápido, según un mensaje de Telegram. Se está acabando el tiempo, indica el mensaje, para recoger posesiones personales y mudarse a regiones más seguras.

13:59 Escondidos en el bosque: supuesta destrucción de HIMARS estadounidenses en UcraniaDesde que Ucrania ha estado utilizando lanzadores de cohetes HIMARS en su lucha contra la invasión rusa, el sistema de armas ha causado dolores de cabeza a los invasores. Ahora parece que las tropas de Moscú han logrado un golpe notable: los drones avistan y rastrean un HIMARS, y una grabación posterior muestra una explosión masiva.

13:34 Cuerpo voluntario controvertido ruega a soldados rusos que se rindanUn cuerpo voluntario ruso que lucha en el lado ucraniano ha hecho un llamado a los soldados del ejército ruso para que se rindan. "Tus instructores políticos, cómodamente posicionados en la retaguardia, aconsejan fuertemente en contra de convertirte en prisionero de guerra y sugieren en su lugar hacerte estallar con tu propia granada", escriben los luchadores de la legión "Libertad de Rusia" en Telegram. Sin embargo, argumentan que es mejor vivir que morir por una medalla de un superior. Aquellos que deseen luchar por un "futuro mejor para Rusia" también pueden desertar y unirse a la legión, escriben. "Estamos listos para comunicarnos con cualquiera que exprese un deseo de volverse sus armas contra el Kremlin". La legión "Libertad de Rusia" y grupos similares como el "Cuerpo Voluntario Ruso" a veces se relacionan con el radicalismo de extrema derecha, como le dijo el historiador y periodista Nikolay Mitrokhin a ntv.de. Muchos observadores consideran que la significación militar de estas unidades es baja y sospechan que buscan principalmente atención mediática.

13:03 Rusia anuncia la captura de un pueblo ucranianoLos soldados rusos afirman haber tomado el pueblo de Serhijiwka en la región oriental ucraniana de Donetsk, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el ministerio de defensa. No se puede confirmar independientemente estas afirmaciones. Rusia anuncia regularmente la captura de pueblos, dando la impresión de que sus fuerzas están avanzando rápidamente. Sin embargo, el avance en el Donbass sigue siendo lento y los pueblos a menudo se destruyen después de ser capturados. Las fuerzas ucranianas suelen retirarse para proteger las vidas de sus soldados ante la intensa presión de las fuerzas de invasión rusas en el Donbass.

12:20 Munz: "La situación en Kursk muestra: muchos rusos no se preocupan por la guerra"El ejército ruso parece estar luchando para repeler el ataque ucraniano en la región de Kursk. El corresponsal de ntv Rainer Munz habla sobre por qué Moscú no está enviando más tropas de Donetsk a la región de Kursk y reporta sobre las reacciones de la población local.

11:57 Ucrania reporta ataques rusos en DonbassSegún el Estado Mayor ucraniano, las tropas rusas continúan lanzando ataques en la región de Donbass. Los combates más intensos se están librando en las direcciones de Pokrovsk, Torez y Kurakhove, según el informe del Estado Mayor en Kyiv. Se registraron 144 encuentros militares en las últimas 24 horas. Los rusos lanzaron decenas de ataques aéreos y de artillería, que fueron frustrados, según el informe militar. Las tropas rusas buscan conquistar todo el Donbass.

11:23 Rusia etiqueta como "organización indeseable" a la alianza alemanaUna alianza alemana de políticos regionales y locales que condenan la guerra contra Ucrania ha sido etiquetada como "organización indeseable" en Rusia. Representantes de la organización "Diputados de Rusia Pacífica" están participando en "eventos anti-rusos" en Alemania, según informes de agencias rusas. "Están difundiendo información falsa sobre las actividades de los organismos estatales rusos y apoyando organizaciones extremistas". La alianza afirma tener 74 diputados regionales e locales independientes, muchos de los cuales han huido al exilio. "Todos los participantes de la unión consideran el régimen de Putin criminal, condenan la agresión militar de Rusia contra Ucrania y abogan por un camino democrático para Rusia y la descentralización del poder", indica el sitio web de la organización.

10:48 "Aún no entregado" - Político alemán exige entrega de armas a UcraniaDado los últimos desarrollos en la guerra de agresión rusa, el presidente del Comité de Defensa del Bundestag alemán, Marcus Faber, exige nuevamente la entrega de armas adicionales a Ucrania. "El éxito de Ucrania debe impulsarnos a discutir entregas adicionales de Leopard 2 y Fuchs", escribe el político de FDP en la plataforma X, refiriéndose al tanque de batalla Leopard y al vehículo de transporte Fuchs. "Solo hemos entregado el 5% de nuestro Leopard 2 y ninguna parte de nuestro Fuchs aún. Podemos hacer más", exige Faber. Los desarrollos en Kursk muestran "que el fracaso del Kremlin es evidente. Militarmente, está superado", escribe Faber, enfatizando: "Ahora tenemos la oportunidad de sentar las bases para una paz duradera en Europa mediante el apoyo militar a Ucrania".

10:07 Vehículos Blindados Alemanes en Kursk Molestan Canales Pro-Rusos - Periodista Responde con Replica DespiadadaLos canales pro-rusos están furiosos por el uso de Ucrania de vehículos de combate de infantería Marder, suministrados por Alemania a Kyiv. Se está propagando una narrativa infundada de que Alemania está atacando de nuevo, como lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, acompañada de un video manipulado. El periodista ucraniano Illia Ponomarenko, ampliamente conocido, aborda esto en X: "La Alemania moderna es una nación completamente diferente, con diferentes mentalidades y valores. Ha evolucionado light-years de su pasado y no merece estas insultos. Por el contrario, Alemania, en su posición actual en Europa, apoya a Ucrania como el segundo mayor proveedor de ayuda defensiva". Ponomarenko destaca que son tanques ucranianos en Kursk, ayudados por Alemania en el apoyo a la democracia de Ucrania. "Si alguien merece ser comparado con los nazis aquí, es el sanguinario saqueador de tumbas Putin y sus generales, que están destruyendo sistemáticamente ciudades enteras."

09:57 Ucrania Intercepta Todos los Cinco Drones RusosLa fuerza aérea ucraniana anuncia la interceptación de todos los cinco drones lanzados por las fuerzas rusas hacia objetivos ucranianos. Entre ellos había tres drones del tipo Shahed de Irán, y también se han identificado los tipos de los otros dos drones. Rusia también desplegó tres misiles balísticos del tipo Iskander-M, según la fuerza aérea ucraniana en su comunicado de Telegram. Los gobernadores de las regiones de Kyiv y Kirovohrad informan que no hay daños ni víctimas después del ataque. Las fuerzas rusas utilizan drones económicos en ciertos ataques para localizar posiciones de defensa aérea ucraniana y también para engañar a las fuerzas enemigas.

09:32 Reportera de ntv Kriewald: "Ucrania Quiere Mostrar: Ayudamos, No Violamos"Ucrania controla reportedly 1,150 kilómetros cuadrados y 82 asentamientos en la región rusa de Kursk, según sus propias afirmaciones. Ucrania busca llevar organizaciones humanitarias a la zona para demostrar su buena voluntad, según la periodista de ntv Nadja Kriewald. Mientras tanto, se está gestando un posible paralelismo con la Batalla de Bachmut en la región de Donetsk de Pokrovsk:

08:48 Fallo Técnico del Tu-22M3: Rusia Pierde Avión de Bombardeo SupersonicUn avión de bombardeo medio de alcance Tu-22M3 se estrella en Siberia cerca de Irkutsk, lo que representa una pérdida significativa para la fuerza aérea rusa. El avión Tupolev puede estar equipado con misiles guiados, misiles crucero y potencialmente incluso el misil hipersónico "Kinshal".

08:04 Avances Ucranianos en Kursk: Rusia Amenaza de Nuevo con la Tercera Guerra MundialEl avance ucraniano en la región de Kursk de Rusia ha llevado al mundo al borde de un conflicto global, según el diputado ruso Mikhail Sheremet. Sheremet, miembro del comité de defensa, está convencido de que el Occidente está respaldando a Ucrania en su invasión. "Dado el presencia de equipo militar occidental, el uso de municiones y misiles occidentales en ataques a la infraestructura civil y la evidencia irrefutable de la participaciónforeign en ataques a territorio ruso, se podría concluir que el mundo se dirige hacia una tercera guerra mundial", dijo Sheremet a la agencia de noticias estatal rusa RIA. Tanto EE. UU. como Alemania han destacado que no están involucrados en la planificación del ataque a Kursk. Muchos observadores, como el ISW, ven estas recurrentes advertencias rusas de una tercera guerra mundial o amenazas nucleares como una táctica para infundir miedo y disuadir a los gobiernos occidentales de seguir apoyando a Kyiv.

07:22 Falta de Imaginación por Parte de Putin y la Liderazgo Ruso: Análisis del ISWEl Kremlin y el mando militar ruso han creado una "estructura de mando y control compleja, superpuesta y hasta ahora ineffective" en respuesta a la incursión ucraniana en la región de Kursk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). El ISW sugiere que el Kremlin no tuvo en cuenta la posibilidad de una invasión ucraniana sustancial, ya que la frontera se consideraba una línea del frente estática desde la caída de 2022 y "probablemente no se planeó adecuadamente para contingencias que involucren la defensa del territorio ruso". Según el think tank estadounidense, la liderazgo ruso ha demostrado una "falta de imaginación estratégica".

06:40 Ucrania Informe de Golpe Exitoso en la Región de CrimeaLas fuerzas ucranianas atacaron supuestamente la región de Crimea nuevamente la noche anterior, lo que resultó en daños preliminares a un ferry en el puerto de Kerch cerca del puente de Crimea y a un barco en Chernomorsk en la región de Krasnodar. "Se están realizando investigaciones adicionales". Ucrania ha informado con frecuencia sobre la hundición de ferries y barcos en las últimas semanas y meses, que también se creía que se utilizaban para fines militares. También parece haber sido exitoso el hundimiento de un submarino.

05:59 EE. UU. Retiene el Despliegue de Misiles ATACMS en Kursk - Informe de CNNSegún un informe de CNN, EE. UU. continúa negando la autorización para el despliegue de misiles ATACMS con alcance extendido de los suministros estadounidenses en la región de Kursk. Sin embargo, en esta ocasión, EE. UU. no cita preocupaciones por la escalada. El informe, basado en fuentes del gobierno, indica que EE. UU. considera los ATACMS más útiles para atacar la región de Crimea, que está bajo ocupación rusa.

05:19 Zelensky: Suministros Esenciales para las Tropas del Este de Ucrania LlegaronA medida que las fuerzas rusas intensifican sus actividades en el este de Ucrania, Kyiv se centra intensamente en fortalecer las defensas de la región de Donbass. "Toretsk y Pokrovsk están experimentando la mayoría de los ataques rusos", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su dirección diaria de video. Los suministros cruciales ya han sido entregados. "Tenemos todo lo que necesitamos en este momento", dijo Zelensky, sin confirmar si se desplegaron tropas adicionales a las zonas de conflicto. El Estado Mayor de Kyiv anunció 68 escaramuzas desde la mañana.

03:46 Gobernador: Avión de Bombardeo Tu-22M3 Ruso se Crashea en SiberiaIgor Kobzev, gobernador de la región rusa de Irkutsk en Siberia, informó sobre un accidente de un avión de bombardeo estratégico Tu-22M3. Se cree que el accidente se debió a un problema técnico. Desafortunadamente, un miembro de la tripulación falleció, según confirmó Kobzev citando información del Ministerio de Defensa ruso. Los otros tres miembros de la tripulación lograron escapar del avión y fueron llevados al hospital, informó Kobzev a través de la aplicación de mensajería Telegram.

23:08 Ucrania Otorga Ciudadanía a Voluntarios Extranjeros y sus FamiliasSegún el Ministerio de Defensa de Ucrania, los voluntarios extranjeros que ayudan a las fuerzas ucranianas y sus familias podrán solicitar la ciudadanía ucraniana, según anunció el presidente Volodymyr Zelensky. "Cualquiera que defienda el estado ucraniano, proteja a nuestro pueblo y custodie nuestra soberanía merece reconocimiento y apoyo inquebrantable. Esto se aplica especialmente a nuestros soldados - legionarios ucranianos - que tienen ciudadanía extranjera pero aún no se han convertido en ucranianos", dijo Zelensky, destacando la importancia de conceder la ciudadanía a estos héroes y sus familias.

22:33 EE. UU. Autoriza la Venta de hasta 600 Misiles Patriot a AlemaniaEl gobierno de EE. UU. ha dado el visto bueno para la venta de hasta 600 misiles Patriot y equipo relacionado a Alemania, según informó la Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa (DSCA). El acuerdo, valorado en $5.000 millones (€4.500 millones), busca fortalecer la seguridad de EE. UU. al reforzar a un aliado de la OTAN que juega un papel crucial en la estabilidad política y económica de Europa. Alemania ya ha enviado algunos sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania Aumenta el Fondo de Intercambio de PrisionerosEl Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y las fuerzas de defensa trabajan activamente para aumentar el pool de prisioneros intercambiados capturando a más soldados rusos en el campo de batalla, anunció el jefe del SBU, Vasyl Maliuk. El ejército ucraniano ha capturado a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras avanzaba en la región de Kursk (ver entrada a las 14:57). Esto se discutió durante una rueda de prensa conjunta con otros altos funcionarios ucranianos, que reiteraron su compromiso de devolver a los defensores ucranianos detenidos por los rusos, tal como lo ordenó el Comandante en Jefe, el presidente Volodymyr Zelenskyy.

21:46 Polonia Rinde Homenaje a los Héroes de la Guerra Contra el Ejército Rojo - Hace Paralelo con PutinPolonia honró su victoria sobre el Ejército Rojo con un desfile militar en Varsovia, que contó con vehículos blindados, tropas y hasta aliados extranjeros, como los Estados Unidos y otros países aliados. Los aviones de combate sobrevolaron a los espectadores. "Nuestro pueblo debe armarse y construir un potencial que nadie se atreverá a desafiar nunca", dijo el presidente Andrzej Duda antes del desfile, marcando el punto culminante de los eventos conmemorativos. Polonia celebra su triunfo sobre las tropas del Ejército Rojo en la Batalla de Varsovia en 1920 en este día, conmemorando las victorias, sacrificios y la independencia duramente ganada del Ejército Polaco. El ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz escribió en una carta a los soldados, reconociendo el heroísmo demostrado por aquellos que han defendido Polonia desde su inicio. "Hoy rendimos homenaje a todos los héroes que han luchado por nuestra patria", explicó.

Jacek Szelenbaum, un espectador de 60 años, expresó su gratitud por el moderno armamento exhibido en el desfile, añadiendo que eso lo hacía sentir más seguro, sabiendo de la presencia de sus aliados internacionales. "Un espectáculo así es reconfortante, especialmente en estos tiempos difíciles. Es crucial tenerlos a nuestro lado porque Polonia no puede protegerse sola, solo como parte de una alianza", compartió Szelenbaum.

20:59 El Teniente General Christian Freuding Revela más Ayuda Militar Alemana para UcraniaEl jefe de la ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, regresó de las discusiones en Ucrania (ver actualización a las 16:46). En el formato de medios militares alemanes "Preguntas Following

20:20 Víctimas de los ataques rusos en Ucrania llegan a cincoEn el sur y este de Ucrania, cinco personas han perdido la vida debido a los ataques rusos, según informes oficiales. En la región nororiental de Kharkiv, un ataque aéreo cobró la vida de dos personas. Otra muerte ocurrió en Donetsk, en el este, causada por fuego de artillería. En la región sur de Kherson, un hombre falleció a causa de un ataque con drone. Las autoridades de Kherson informaron que un hombre que había sufrido anteriormente heridas en un ataque también falleció en el hospital. Las autoridades en Pokrovsk aconsejan a los residentes, en particular a las familias con niños, que evacuen la ciudad antes de que sea demasiado tarde. El enemigo está avanzando "rápidamente" hacia la ciudad en la región de Donetsk. Según el gobierno ucraniano, el ejército ruso continúa lanzando intensos ataques en el este de Ucrania. Moscú afirma haber recuperado el pueblo de Ivanyivka en Donetsk, a unos 15 kilómetros del importante centro de transporte de Pokrovsk.

19:30 Entrega de misiles de crucero de largo alcance a Ucrania en etapas avanzadasFuentes cercanas al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy sugieren que las conversaciones sobre proporcionar misiles de crucero de largo alcance a Ucrania están en una etapa avanzada, según el portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent". Sin embargo, la fecha exacta de llegada es incierta, dijo la fuente, agregando que se están considerando planes para que los misiles lleguen a Ucrania en el otoño de 2022. Según "Politico", la administración de Biden está "dispuesta" a proporcionar a Kyiv misiles de largo alcance para apoyar sus recientemente adquiridos aviones de combate F-16. Desde el inicio del ataque ruso, Kyiv ha estado presionando a Washington para que proporcione a las fuerzas armadas ucranianas sus misiles de largo alcance, lo que les permitiría atacar la infraestructura militar y logística rusa en lo profundo de Rusia.

19:16 Lituania apoya al ejército ucraniano con un nuevo paquete de ayuda militarPara fortalecer al ejército ucraniano, Lituania ha enviado un paquete que incluye remolques, remolques y camas plegables. El outlet de noticias ucraniano "Ukrinform" informa, citando el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Lituania, que en agosto se transportaron a Ucrania vehículos blindados de personal, sistemas de defensa aérea de corto alcance, misiles, sistemas de supresión de drones, vehículos todoterreno con repuestos, remolques, rifles, municiones, granadas de humo y sus partes.

La Comisión ha expresado su preocupación por el posible impacto humanitario del conflicto en curso en Kursk, según informó Amnistía Internacional.

En respuesta a las sugerencias de EE. UU. de más ayuda militar para Ucrania, la Comisión aboga por una solución negociada integral que priorice la paz y la diplomacia, destacando la importancia de cumplir con el derecho internacional y respetar la integridad territorial.

