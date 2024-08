Las autoridades analizan la teoría alternativa del ex político en la muerte del periodista de Las Vegas: "Faltaba de coherencia"

Acusó a la firma inmobiliaria Compass Realty, a sus colegas de la oficina, a la policía de Las Vegas, al laboratorio de ADN y a los fiscales de confabularse para contratar a un asesino a sueldo y asesinar al periodista, Jim Thompson, el 2 de septiembre de 2022, y luego fabricar pruebas para condenarlo.

Sin embargo, durante la réplica de la acusación el lunes, Christopher Hamner descartó la afirmación como irracional y le dijo al jurado directamente: "No cuadra".

"Te da una idea de su mentalidad. Así de importante se cree. Piensa que todas estas personas, estas entidades, estaban tan ansiosas por quitarle la vida a otra persona -no a él- solo para incriminarlo. ¿Es eso plausible? Y, lo más importante, ¿dónde está la prueba?" dijo Hamner.

Incluso el propio abogado de Telles, Robert Draskovich, no respaldó completamente la teoría de la conspiración de Telles, aunque entendió la perspectiva de su cliente.

"Es comprensible que crea en esta conspiración tan amplia. ¿Qué otras opciones tiene en estas circunstancias?" dijo Draskovich en su argumentación final.

Después de la réplica, el jurado comenzó a deliberar. Después de deliberar durante alrededor de cuatro horas, el jurado fue despedido por el día y reanudará el martes a las 9 a.m. PT.

Las argumentaciones finales y la réplica siguieron a varias semanas del juicio de Telles, un exadministrador público del condado de Clark de 47 años. Se ha declarado no culpable de asesinato con el uso de un arma mortal en el asesinato por puñalamiento de Thompson, un periodista del Las Vegas Review-Journal.

El juicio en el condado de Clark tuvo lugar casi dos años después de que el asesinato llamara la atención sobre las preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas, incluso en Estados Unidos. Un total de 14 periodistas han sido asesinados en EE. UU. desde 1992, según el Comité para la Protección de Periodistas.

Thompson, de 69 años, cubría el submundo de "La Ciudad del Pecado" y su trabajo incluía exponer a gánsteres, funcionarios corruptos y agencias gubernamentales contaminadas. Los fiscales afirmaron que su reportaje sobre Telles y su oficina oscura llevó a su asesinato.

Antes de su muerte, Thompson había escrito sobre denuncias de malos tratos en la oficina del administrador público del condado de Clark, informando que Telles fomentaba un ambiente laboral hostil y mantenía una relación inapropiada con un subordinado.

Thompson fue encontrado muerto con numerosas puñaladas cerca de su casa el 2 de septiembre de 2022. Estaba trabajando en una historia sobre Telles en el momento de su muerte, según informó el Review-Journal.

Juicio y argumentaciones finales

Durante las últimas dos semanas, los fiscales mantuvieron que Telles mató a Thompson porque estaba irritado por los artículos que expusieron el caos en su oficina política. Como resultado, Telles perdió su candidatura a la reelección en una primaria demócrata en junio de 2022, según los fiscales.

Meses después, mientras Thompson estaba trabajando en otra historia sobre Telles, la fiscalía afirmó que Telles se disfrazó, esperó afuera de la casa de Thompson y lo apuñaló mortalmente.

Casi dos docenas de testigos declararon para la acusación, utilizando pruebas de video y físicas para vincular a Telles con el disfraz del sospechoso, un coche marrón en la escena y el ADN debajo de las uñas de Thompson.

Partes del disfraz -un gran sombrero de sol y zapatillas Nike grises- fueron encontradas cortadas en pedazos en la residencia de Telles, afirmaron los fiscales. Los investigadores también examinaron el teléfono de Telles y encontraron imágenes de la casa de Thompson en Google Maps, según los fiscales.

En las argumentaciones finales del lunes, la fiscal jefa adjunta Pamela Weckerly revisó las pruebas del caso y mostró los mensajes de Telles criticando los artículos de Thompson.

"Estaba claramente molesto por estos artículos que se publicaron y que llevaron a su pérdida en las elecciones primarias", dijo Weckerly.

La defensa alegó que Telles fue enmarcado por el asesinato porque pretendía reformar su oficina política, lo que enfureció a la "Vieja Guardia". Telles testificó en su propia defensa durante el juicio y negó cualquier mala conducta, stating that a real estate company had hired an assassin to kill Thompson and then frame him.

"I've never assaulted anyone, I've never murdered anyone. I didn't murder Thompson. That's my conclusion," Telles said.

During the defense's closing arguments on Monday, Draskovich argued that the prosecution had not proven the case beyond a reasonable doubt. The investigation had not discovered Thompson's blood or DNA in Telles' home, car, or clothing, and investigators had not found the murder weapon or the bright orange vest worn by the suspect, he argued.

On rebuttal, Hamner harshly criticized Telles' conspiracy theory, saying it was illogical and that so many people would agree to kill a journalist in an attempt to frame a lame-duck, small-time politician.

Hamner conceded that Telles' murder plan was "clever" and "methodical" but stated it was overall inept. He also argued that Telles had the motive and the means to kill Thompson, who was working on another article about him.

"He murdered him because Thompson's reporting destroyed his career, it destroyed his reputation, it threatened perhaps his marriage, and exposed things that even he admitted he didn't want the public to know. He did it because Thompson wasn't done writing."

"Hamner also mentioned during his closing arguments that Telles seemed to believe that everyone, including us as the jury, would believe such a far-reaching conspiracy against him, even suggesting that we should question the plausibility of such a scenario."

"In his rebuttal, Hamner addressed Telles' defense team, stating that it was highly unlikely for so many individuals and entities to collude against a lone politician, implying that we, as the jury, should not consider this as a viable option."

