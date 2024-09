Las autoridades alemanas han declarado su intención de cerrar la instalación.

Actual Ministro-Presidente de Sajonia Kretschmer ve al CDU como un refugio en la tormenta durante la coalición. "Tenemos todas las razones para celebrar", declaró Kretschmer en el evento electoral del CDU. "Hemos soportado cinco años difíciles", el pueblo de Sajonia confió en el CDU y no emitió un voto de protesta. "Comprendemos la decepción del pueblo con lo que está sucediendo en Berlín".

18:39 Proyección para Sajonia: La ventaja del CDU sobre el AfD se debilitaLas proyecciones preliminares en ZDF sugieren una estrecha ventaja del CDU sobre el AfD en las elecciones estatales de Sajonia: el CDU ahora está ligeramente detrás con el 31,9%, mientras que el AfD tiene el 31,3%. El BSW está en el 11,6%, el SPD en el 7,8%. Los Verdes podrían lograr entrar en el parlamento estatal con el 5,2%, mientras que la Izquierda no lo lograría con el 4,5%.

18:33 La líder del AfD Weidel aboga por la participación en el gobierno en Turingia y SajoniaLa jefa del partido federal del AfD, Alice Weidel, aboga por que su partido forme parte del gobierno en Turingia y Sajonia. "Por la práctica estándar en este país, el partido dominante - el AfD - podría explorar posibilidades", sugiere Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El público quiere que el AfD forme parte del gobierno. Persuademos al 30% de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable sería imposible".

18:30 El secretario general del SPD Kühnert: "Riesgo de ser expulsado del parlamento estatal"El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, reconoce los magros resultados de su partido en Turingia y Sajonia. "Esta no es una noche para celebrar en el SPD", declaró en ARD. A pesar de los problemas del partido durante años, "hubo un genuino riesgo de ser expulsado de los parlamentos estatales", agregó Kühnert. "Luchar merece la pena, somos necesarios". Se necesitarán cambios significativos, sugirió Kühnert, mencionando la comunicación mejorada y la escucha a los votantes. En cuanto al canciller Olaf Scholz, dijo: "Debemos discutir nuestra política juntos".

18:23 Höcke celebra la victoria en Turingia como "triunfo histórico"El líder de la fracción del AfD, Björn Höcke, interpreta el resultado de Turingia como "histórico". El AfD es la fuerza número uno del pueblo en el estado federal, "la absurda separación de muros tiene que terminar", dijo Höcke en MDR. Solo habrá cambio con el AfD, mantuvo.

18:23 Chrupalla sobre Turingia: "Empate con el CDU"El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, ve el resultado de su partido como notable, stating that voter willpower has brought about political change in both federal states. The AfD is prepared to engage with all parties, he said on ZDF. "In Saxony, we're neck and neck with the CDU", the AfD aims to create politics for the betterment of Saxony, he asserted.

18:17 El secretario general del CDU Linnemann: No coalición con el AfDEl secretario general del CDU, Carsten Linnemann, descarta cualquier coalición con el AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos absolutamente firmes en eso", dijo en ARD. El CDU construirá gobiernos desde el centro del parlamento, declaró. Está confiado en su éxito. El CDU es el último partido del pueblo sobreviviente y el "baluarte", los partidos rojiverdes han sido penalizados, sugirió.

18:13 Proyección para Sajonia: El CDU apenas lidera al AfD, el BSW en el 12 por ciento, los Verdes en el margenLa primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia revela que el CDU gana con el 31,5% de los votos, apenas superando al AfD con el 30%. El BSW es el tercer grupo más influyente con el 12%, mientras que el SPD remains in the state parliament with the 8,5%. Los Verdes apenas logran mantener su lugar en el parlamento estatal con el 5,5%. Se proyecta que la Izquierda caerá fuera con el 4%, y el FDP no logrará entrar en el nuevo parlamento.

18:10 Proyección para Turingia: El AfD lidera al CDU, el BSW recoge double digits en SajoniaLa proyección preliminar para las elecciones estatales de Turingia indica que el AfD lidera con el 30,5% de los votos, seguido del CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD estará representado en el parlamento estatal con el 7%, mientras que el BSW asegura un escaño con el 16%. Los Verdes y el FDP no logran alcanzar el requisito del 5%.

18:01 El AfD domina en Turingia, el BSW rompe double digits en SajoniaUna proyección temprana después de las elecciones estatales de Turingia revela que el AfD toma el papel principal, con el SPD superando el 5% de hurdle, y los Verdes y el FDP cayendo corto. En Sajonia, el BSW logra un resultado de dos dígitos desde cero. El CDU está apenas por delante del AfD. La Izquierda y el FDP no se espera que formen parte del parlamento estatal, mientras que los Verdes permanecerán.

17:18 El escaño en el Parlamento Estatal de Björn Höcke está en peligroEl líder de la fracción de AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el próximo Parlamento Estatal. El éxito de sus colegas de partido podría poner en peligro sus posibilidades. Muchos candidatos de AfD en las circunscripciones tienen buenas posibilidades de ganar un mandato directo. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y AfD obtiene más mandatos directos de lo que permite su representación proporcional, nadie podrá entrar al Parlamento Estatal a través de la lista del partido, ni siquiera Höcke, quien lidera la lista. En este caso, AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso en las elecciones directas para que renuncie a su escaño y garantizar el mandato de Höcke.

16:48 AfD de Turingia planea excluir a los mediosEs muy probable que la fiesta electoral de AfD en Turingia no sea cubierta por los medios. El partido, clasificado como de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, intentó excluir a varios medios del evento. Sin embargo, un tribunal lo prohibió, lo que llevó a la partido estatal a prohibir a toda la prensa. Un portavoz del partido citó problemas organizativos, stating that there was not enough space at the event venue for all the media representatives who had applied for accreditation.

16:29 Alto porcentaje de votos por correo en SajoniaPara las "elecciones decisivas" de Sajonia, como las describió el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, ya han votado por correo casi un cuarto de los votantes elegibles. La oficina electoral del estado espera que el 24,6 por ciento de los votantes hayan votado por correo. La participación electoral hasta ahora es solo ligeramente superior a la de 2019.

15:52 Höcke y Ramelow emiten sus votosEl presidente estatal de AfD de Turingia y candidato principal votó al mediodía. El hombre de 52 años llegó a su estación de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. Höcke votó en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld.

El presidente del estado Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt. El hombre de 68 años votó junto con su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ha sido el jefe del gobierno en el Estado Libre desde 2014, últimamente liderando una coalición de minoría.

15:40 Mayor participación electoral que la última vezEn Turingia, el 44,4 por ciento de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 p. m. Esto representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las elecciones de hace cinco años. Por lo tanto, se espera una alta participación. Los votantes ausentes aún no se incluyen en estas cifras, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación también fue ligeramente más alta al mediodía, con el 35,4 por ciento. Sin embargo, el comisionado electoral espera significativamente más votantes ausentes que en 2019. Las estaciones de votación en ambos estados cerrarán a las 6:00 p. m.

14:40 Preguntas principales para Sajonia y TuringiaUna gran encuesta indica que casi un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta proporciona pistas sobre por qué es así, revelando las mayores preocupaciones y problemas. La migración es solo uno de ellos.

14:13 Höcke vota rápidamenteEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de AfD, Bjoern Hoecke, emite su voto alrededor del mediodía. El extremista de derecha no se queda mucho tiempo en la estación de votación de Bornhagen y no habla con periodistas en el sitio. Porque había perdido anteriormente siempre ante el candidato de la CDU en su distrito electoral de Eichsfeld, Höcke también cambió su circunscripción a Greiz. Sin embargo, también enfrenta la derrota allí contra la CDU.

13:50 Participación electoral similar a la de 2019 en TuringiaEn Turingia, la participación electoral es similar a la de las anteriores elecciones parlamentarias. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 p. m. Los votantes ausentes no se incluyen en estas cifras. En 2019, la participación electoral en este momento fue del 31,2 por ciento. También hay un mayor interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales de este año. En la elección de junio, la participación electoral en este momento fue del 24,3 por ciento.

13:29 Se espera una alta participación electoral en SajoniaEn las elecciones estatales de Sajonia, se espera una alta participación electoral. A mediodía, el 25,8 por ciento de los votantes elegibles habían emitido sus votos, informó la Oficina Estatal de Estadística en Kamenz. Al mismo tiempo en las anteriores elecciones estatales de 2019, la cifra fue del 26,2 por ciento. Los votantes ausentes aún no se incluyen en las cifras preliminares. Se espera que el 24,6 por ciento de los votantes elegibles ejerzan su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9 por ciento en 2019. Según la comisión electoral del estado, las elecciones transcurren sin interrupciones en la mañana. No se han informado problemas.

12:44 Investigación Policial por Amenaza en Estación de VotaciónTras un incidente en una estación de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un votante con una camiseta de AfD ingresó a la estación de votación por la mañana. Cuando se le pidió que la quitara debido a la promoción prohibida del partido dentro de la estación de votación, accedió pero amenazó con regresar ya que no estaba satisfecho con su trato al salir. La policía presentó entonces una denuncia y advirtió al individuo. Además, la policía de Erfurt está investigando la graffiti relacionada con AfD ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación como un caso de vandalismo.

12:15 Correctiv Alerta sobre Información Falsa que CirculaLa red de investigación Correctiv está alertando sobre una afirmación falsa que vuelve a circular que dice que firmar el voto protege contra el fraude electoral. Sin embargo, la oficina del Presidente Federal de Elecciones aclaró a Correctiv que firmar el voto por parte del votante compromete el secreto del voto, invalidando todo el voto.

11:51 Voigt Desea "Relaciones de Mayoría Estables"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también ha ejercido su voto. Espera que "muchos turingianos ejerzan su derecho a dar forma al futuro del país" y desea "relaciones de mayoría consistentes" para impulsar al país hacia adelante.

11:25 Aumento de Ataques de ultraderecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito alemán gobernado por un político de AfD. Desde entonces, los activistas han informado de una persistente intimidación, lo que ha llevado a varios a renunciar. La frecuencia de ataques de ultraderecha en este distrito también ha cuadruplicado en un año, con expertos atribuyendo este aumento al administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Vota y Hace DeclaracionesEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, califica las elecciones estatales como "probablemente las más importantes en 34 años". Durante su voto en Dresde, expresa gratitud a aquellos que "votaron de manera diferente" en el pasado pero ahora optan por la "fuerza fuerte en el centro de la clase media", refiriéndose a la Unión Sajona. Kretschmer indica que "este acuerdo nos permitirá formar un gobierno que sirva a esta tierra".

10:30 Ramelow Pone en Cuestión la Ausencia de Wagenknecht en la ListaPara el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones significa "un festival de democracia" - a pesar de los posibles reveses. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda habla sobre su postura sobre el gobierno de minoría y duda sobre la competencia de BSW.

09:59 Historiador Lamenta el Efecto de las Elecciones en el Aniversario de la GuerraEl historiador Peter Jesses condena la fecha de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia el 1 de septiembre, aniversario de la invasión de Polonia en 1939. Lamenta que cualquiera que haya elegido esta fecha "tuvo una sensación negativa sobre la historia". Mirando a AfD, un partido de ultraderecha categorizado como "seguramente de extrema derecha" en ambos estados, Jesses dice: "Esto podría llevar a asociaciones perturbadoras si en Dresde y Erfurt, un partido también asociado con la era nazi gana".

09:30 "Elección Crítica": Últimos Números para la Votación Estatal de SajoniaMás de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen hoy la oportunidad de decidir quién pilotará el rumbo político en el futuro parlamento estatal de Dresde. El CDU podría perder su posición como partido líder en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, lo calificó como "voto significativo". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa a la Coalición de Tráfico Ligero de "Actividad Frenética Justo Antes de las Elecciones"El día de las elecciones en Sajonia plantea una pregunta crucial: ¿Continuará Michael Kretschmer la racha victoriosa del CDU en el estado? En su entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de tráfico ligero y la guerra de Ucrania.

08:46 Toda la Información sobre las Elecciones en TuringiaLlega el día de la decisión: en el corazón de Alemania, el destino del gobierno estatal de casi 2,1 millones de habitantes está en juego para los próximos cinco años. ¿Emergerá AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, como la fuerza política más fuerte en Turingia?

08:24 Medidas Activas de AfD para Minar la DemocraciaLas encuestas sugieren una expansión significativa de la influencia de AfD en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Un equipo de investigación advierte sobre los posibles peligros para las instituciones democráticas, ya que el estado de derecho puede no ser tan sólido como algunos creen.

8:00 AM: Estaciones de Votación Abiertas en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En estas casillas de votación, AfD lidera en Turingia. En Sajonia, el primer ministro Michael Kretschmer y su CDU están empatados con AfD. Se esperan estimaciones preliminares con el cierre de las estaciones de votación a las 6 PM. Las elecciones en estos dos estados alemanes del este sirven como indicador para la coalición de tráfico ligero en Berlín.

Dado el estrecho margen de ventaja del CDU sobre el AfD en Sajonia, algunos podrían argumentar que el espectro político de izquierda en Sajonia se ha desplazado hacia el AfD.

En el actual panorama político de Sajonia y Turingia, la jefa federal del partido del AfD, Alice Weidel, aboga por que su partido participe en el gobierno de ambos estados.

