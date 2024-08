- Las aspiraciones implican abrazar el papel de Britney Spears en una actuación.

Incluso los cuerpos celestes no están exentos de la fanaticada. Con roles en series como "American Horror Story" y películas como "Somos la familia Miller", Emma Roberts (33) ha establecido una reputación para sí misma. La hija del actor Eric Roberts (68) y pariente de la leyenda de Hollywood Julia Roberts (56) parece ser una fanática dedicada de Britney Spears (42). Roberts insinuó esto en una charla con "Cosmopolitan". Estaría encantada de interpretar a la estrella del pop.

Y la oportunidad podría presentarse. A mediados de agosto, se anunció que Spears está planeando su propia biopic. Según diversas fuentes, incluyendo "Variety", Universal Pictures ha obtenido los derechos de la autobiografía de Spears de 2023, "La mujer dentro de mí". Se rumorea que el director de "Wicked", Jon M. Chu (44), y el productor Marc Platt (67) están involucrados en el proyecto. Spears pareció sugerir el proyecto y hintar una participación personal en la plataforma de redes sociales X.

"Solo es un rumor, pero espero que sea cierto"

Unas semanas antes, una asistente anterior de Spears introdujo a Roberts en la mezcla. Esa persona compartió esta información con el portal de noticias de celebridades "TMZ". Afirmaron que Roberts sería una excelente opción para el papel de la cantante. "Me encanta su asistente", respondió Roberts cuando escuchó esto. La actriz continúa: "Quiero decir, encarnar a Britney Spears es mi sueño absoluto. Solo es un rumor, pero espero que sea cierto".

Roberts describe cómo se aisló en su habitación y se sumergió en el cuarto álbum de estudio de Spears de 2003: "Recuerdo haberme encerrado en mi habitación, poner 'In the Zone' en repetición y jurar que memorizaría cada letra". Y no es todo. La estadounidense es madre de un niño desde finales de 2020. "Estoy constantemente cantando a Britney a mi hijo en la bañera", admite. "A menudo pienso, 'Seguramente debe pensar que soy extraña'".

Roberts expresó su emoción ante la posibilidad, diciendo: "Estaría encantada de obtener el papel con los números de serie de Britney para la biopic". Además, enfatizó su dedicación al agregar: "Incluso he enseñado a mi hijo las letras de las canciones de Britney, con la esperanza de que la conexión a través de los números de serie lo haga más real para él también".

