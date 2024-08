Las armas de Hezbolá, ¿están abrumando la Cúpula de Hierro?

Aún no está claro cómo Irán y sus aliados pretenden atacar a Israel. Sin embargo, es cierto que Hezbollah tendrá un papel clave. ¿Qué armas posee este grupo terrorista y podría superar la defensa aérea de Israel?

Las fuerzas de seguridad de Israel están en máxima alerta, preparándose para el esperado ataque masivo de Irán y sus aliados. No se sabe exactly cuándo sucederá. Cómo será, es desconocido. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya ha calificado el retraso del anunciado golpe de represalia como "parte del castigo". Se espera que sea venganza por la muerte de varios comandantes de alto rango de Hamas y Hezbollah en julio. "Nuestra represalia llegará", dijo Nasrallah y amenazó a Israel con ataques desde tierra, aire y mar en caso de guerra.

Antes, este año, Irán y varios grupos terroristas tomaron venganza: después de la muerte de comandantes de alto rango de la Guardia Revolucionaria en un ataque aéreo israelí a un edificio consular iraní en Damasco. Más de 300 drones, misiles balísticos y misiles crucero fueron disparados contra Israel en abril. Según sus propias declaraciones, la defensa aérea de Israel y sus aliados pudieron interceptar el 99% de ellos. ¿Se repetirá un ataque masivo similar? ¿Y la defensa aérea tendrá tanto éxito de nuevo?

Es cierto que Hezbollah tendrá un papel clave. Esto se debe, en parte, a su proximidad geográfica a Israel: mientras que los misiles de Irán tienen que cruzar otros países, la milicia se encuentra en la región fronteriza con Israel. Y a diferencia de Hamas en la Franja de Gaza, que está debilitado por la guerra de meses desde la masacre de civiles israelíes del 7 de octubre de 2023, Hezbollah es más que una milicia. Se asemeja a un ejército regular. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales lo describió en 2018 como el "actor no estatal más fuertemente armado a nivel mundial".

Cohetes Katyusha disparados por docenas

¿Qué peligro representa para Israel el grupo terrorista chiita en Líbano? El número exacto de combatientes de Hezbollah es desconocido. Ella misma habla de un número de "muchos más" de 100,000 hombres. Otras fuentes hablan de 20,000 combatientes activos y el doble de reservistas. Muchos de ellos están bien entrenados y tienen experiencia de combate en Siria.

El experto en Oriente Medio Peter Lintl ve un "peligro inmenso" sobre todo en el potencial de misiles de Hezbollah. "Se habla de 120,000 o más misiles. Y también cualitativamente, Hezbollah es más fuerte que Hamas: sus misiles pueden alcanzar cualquier lugar de Israel", dijo a ntv.de. Su arsenal incluye armas desarrolladas en Rusia, China e Irán. Algunos ahora son producidos por Hezbollah misma. También se menciona con frecuencia a Siria como importante proveedor de armas.

Característico de Hezbollah son los misiles Katyusha de diseño ruso, que son disparados por docenas contra Israel. Tienen un alcance de unos pocos kilómetros y se utilizan como morteros o simples drones en la región fronteriza. Se dice que Hezbollah tiene decenas de miles de tales misiles, que son móviles y por lo tanto pueden ser disparados desde cualquier lugar. Un poco más lejos, unos 45 o 75 kilómetros, llegan los misiles de artillería Fajr-3 y Fajr-5 de Irán. Con ellos, por ejemplo, se puede atacar la ciudad portuaria de Haifa.

Amenaza de misiles antitanque guiados

Además, Hezbollah posee misiles de artillería balísticos como el Zelzal-1 y -2 con rangos hasta 200 kilómetros, y los proyectiles de la familia Fateh. Este último, en el caso del Fateh-110, tiene un alcance de 300 kilómetros y puede llevar una carga útil de 500 kilogramos. "Con estos, cualquier punto de Israel puede ser alcanzado con una precisión de 20 metros", dijo Fabian Hinz del International Institute for Strategic Studies al "Spiegel".

Además, Hezbollah también se dice que posee misiles crucero, aunque hay pocos detalles. Su arsenal también se dice que incluye misiles de defensa aérea muy precisos, así como misiles antitanque guiados de origen ruso e iraní. Aunque estos misiles tienen un alcance más corto, a menudo vuelan cerca del suelo, lo que los hace difíciles de interceptar por la defensa aérea. Con armas antiship como los misiles rusos Yakhont y los chinos Silkworm, Hezbollah podría no solo targeting ships but also harbor facilities or offshore platforms.

Hezbollah recibe drones de Irán pero también fabrica simples ella misma. El grupo terrorista probablemente tenga drones iraníes Shahed-136 de un solo uso, también conocidos como drones kamikaze. Rusia los utiliza, por ejemplo, contra Ucrania. Según el fabricante, tienen un alcance de 2000 kilómetros, pero los expertos occidentales dicen que es significativamente menor.

¿Puede ser superada la Cúpula de Hierro?

Con estas armas, Hezbollah podría atacar a Israel de diversas maneras y plantear desafíos significativos a la defensa aérea de Israel. Esta última es muy poderosa. Destaca especialmente la Cúpula de Hierro, que intercepta misiles y morteros de corto alcance con un índice de éxito del 90%. Además, David's Sling se ocupa de misiles balísticos de mayor alcance y misiles crucero, mientras que Arrow targets long-range missiles. Los aviones de combate también pueden interceptar proyectiles entrantes.

**Sin embargo, el gran número de misiles que posee Hezbollah podría potencialmente superar estos sistemas. El diario británico "The Guardian" informó sobre los temores de EE. UU. de que podrían

Entre los miles de proyectiles diarios, algunos serían simples cohetes inadecuados, pero también misiles crucero altamente precisos con largo alcance. Según las previsiones, estas armas podrían atacar bases militares, ciudades o infraestructuras críticas como centrales eléctricas y suministros de agua - o incluso la propia defensa aérea. Por un lado, las existencias de interceptores de Israel disminuirían rápidamente bajo intensos ataques con cohetes. Por otro lado, los lanzadores de defensa aérea podrían ser inutilizados por ataques selectivos. Recientemente, en junio pasado, Hezbolá publicó un video que muestra un supuesto ataque a un sistema Iron Dome. Sin embargo, el ejército israelí negó que dicho sistema hubiera resultado dañado. Además, los drones hechos de madera o plástico son más difíciles de detectar por el sistema de radar del Iron Dome.

Israel es consciente de estos problemas y también los ha expuesto a EE.UU. "Esperamos que al menos algunas de las baterías Iron Dome puedan ser sobrepasadas" en caso de guerra contra Hezbolá, dijo un alto funcionario del gobierno estadounidense a CNN. Otro funcionario gubernamental confirmó que, en tal caso, Israel necesitaría principalmente sistemas adicionales de defensa aérea y suministros para el escudo Iron Dome, ambos de los cuales proporcionaría EE.UU. Según el broadcaster militar israelí, el ministro de Defensa Joav Galant también ha hablado Recently with his counterparts in the US, UK, Germany, and Italy in recent days. The aim is to recruit "as many partners as possible for an international coalition to support Israel".

