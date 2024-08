Las áreas residenciales dentro de partes de la ciudad de Alaska afectadas por un deslizamiento de tierra están obligadas a evacuar, con las autoridades emitiendo advertencias de un posible deslizamiento de tierra posterior.

Un desprendimiento de tierra significativo afectó a numerosos hogares en la ciudad costera de Ketchikan, Alaska, alrededor de las 4 pm del domingo, según un comunicado oficial.

Se ha identificado un posible sitio para un desprendimiento de tierra subsiguiente al sur del lugar del primer desprendimiento. Los equipos de emergencia están en alerta, según el comunicado.

Se ha instruido a los residentes en la zona potencialmente afectada que se muevan, con una escuela local funcionando como refugio de emergencia, según el comunicado.

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, declaró una situación de desastre debido al desprendimiento de tierra, que anunció en X a través de una publicación.

"Todas las departamentos estatales relevantes han sido instruidos para proporcionar la ayuda necesaria. Mis simpatías y oraciones están con los residentes de Ketchikan esta noche", se lee en la publicación de Dunleavy.

La zona de evacuación abarca casas ubicadas en Third Avenue, Second Avenue, Walter Street, First Avenue y White Cliff Avenue, entre Austin Street y Nadeau Street, según el comunicado.

Esta es una situación en evolución y se actualizará.

Actualmente, estamos coordinando con los residentes en Third Avenue, Second Avenue, Walter Street, First Avenue y White Cliff Avenue para asegurar su reubicación segura, dada la zona de evacuación. La ayuda del estado es crucial para nosotros en este momento.

