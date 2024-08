Las agencias antidopaje de Estados Unidos y el mundo se enfrentan por sus tácticas.

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) afirma que la agencia estadounidense USADA violó el código global al permitir que varios atletas que habían infringido las normas antidopaje entre 2011 y 2014 compitan encubiertos sin ser procesados a cambio de información sobre otros infractores.

USADA sostiene que esta táctica es necesaria y permitida, y desea seguir utilizándola. WADA sostiene que va en contra de su código y que los atletas que infringen las normas antidopaje no deben poder competir en carreras y ganar dinero o medallas sin ser procesados y sancionados públicamente antes.

Las dos agencias también están en disputa sobre el sistema global para combatir el dopaje en el deporte, desencadenado por el caso de 23 nadadores chinos que ha empañado los Juegos Olímpicos de París.

“WADA ahora tiene conocimiento de al menos tres casos en los que atletas que habían cometido graves violaciones de las normas antidopaje fueron autorizados a continuar compitiendo durante años mientras actuaban como agentes encubiertos de USADA, sin notificar a WADA y sin que hubiera ninguna disposición que permitiera esta práctica en el código global o las propias normas de USADA”, dijo WADA en un comunicado a Reuters.

La agencia global dijo que los tres atletas han retirado pero se negó a nombrarlos, citando preocupaciones de seguridad en caso de que enfrenten represalias. Empezó a emitir el comunicado después de que Reuters preguntara si estaba al tanto de la práctica, después de haber visto especulaciones al respecto en las redes sociales deportivas.

La agencia estadounidense ha defendido el hecho de permitir que los infractores de las normas antidopaje compitan para que puedan actuar como informantes encubiertos, diciendo en un caso que tal asistencia había proporcionado inteligencia a una investigación federal de EE. UU. sobre un esquema de tráfico de drogas y personas.

“Es una forma efectiva de abordar estos problemas sistemáticos más grandes”, dijo el director ejecutivo de USADA, Travis Tygart, a Reuters. La agencia se negó a proporcionar detalles específicos sobre el incidente en el que la dependencia de USADA del informante había ayudado a las autoridades estadounidenses.

Tygart, quien es conocido por impulsar la prosecución del ciclista estadounidense Lance Armstrong por parte de su agencia, cree que utilizar atletas infractores para exponer a otros más senior, así como para recopilar inteligencia sobre delincuentes organizados involucrados en el dopaje y el tráfico deportivo es lo correcto.

“Si tienes agentes o otros que están explotando a los atletas y traficando... creo que es totalmente apropiado”.

Bajo el Código Mundial Antidopaje, del que USADA es signataria, un atleta que “contribuye sustancialmente” a una investigación antidopaje puede solicitar la suspensión de una parte de cualquier suspensión después del proceso.

No hay un lenguaje específico que diga que los atletas que han infringido las normas antidopaje pueden continuar compitiendo sin ser procesados y sancionados primero.

Lucha en evolución

La sugerencia de que el código “puede utilizarse para justificar el incumplimiento de un caso durante años mientras se envían atletas dopados de vuelta al campo como informantes encubiertos para competir contra atletas limpios es obviamente incorrecta”, dijo WADA.

Tygart dijo que, dadas la postura de WADA, se abstendrían de utilizar la táctica nuevamente a menos que la agencia global la autorice, pero dijo que WADA había adoptado una “posición antidopaje” y que USADA creía que estaba permitida en el código.

La lucha contra los tramposos en el deporte es una batalla en constante evolución, con las agencias antidopaje tratando de mantenerse al día cuando las sustancias y la tecnología utilizadas para obtener ventajas injustas siguen cambiando.

Las agencias ahora almacenan muestras tomadas de atletas durante 10 años que pueden ser reanalizadas más tarde para detectar sustancias mejoradoras del rendimiento actualmente desconocidas. Las reanálisis de muestras de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 han resultado en dozens of disqualifications and medals being reallocated as recently as this year.

WADA le dijo a Reuters que en 2021 USADA le informó que desde principios de 2011 había permitido que los infractores de las normas compitieran como informantes, y la agencia global le ordenó que detuviera la práctica de inmediato.

WADA dijo que dos de los atletas eran de bajo nivel en la carrera, pero uno era de mayor perfil.

La agencia global dijo que para cuando USADA informó de la práctica, los atletas involucrados ya habían retirado y que su seguridad sería un riesgo si WADA intentara impugnar sus resultados de carrera o devolver el dinero ganado, dadas las tareas de informante que habían estado realizando.

El caso del atleta de mayor perfil “nunca se publicó (hizo público), los resultados nunca se disqualificaron, el dinero ganado nunca se devolvió y nunca se sirvió ninguna suspensión”.

WADA dijo que su departamento de Inteligencia e Investigaciones evaluó que los riesgos para el atleta eran lo suficientemente reales como para no poder negarse a la solicitud de USADA de cerrar el caso.

“En esta posición imposible, WADA no tuvo más opción que estar de acuerdo”, dijo.

USADA dijo en un comunicado que WADA estaba al tanto de los casos antes de 2021 y calificó el comunicado de la agencia global como “una difamación” en respuesta a las críticas sobre su manejo del caso de natación china.

