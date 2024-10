Las afirmaciones infundadas sobre el manejo del gobierno de la situación Helene sirven como una indicación preocupante para las próximas elecciones.

El aumento violento de información engañosa que ataca la gestión de la administración de Biden ante el huracán dañino sirve como un indicador ominoso para las elecciones próximas, con la carrera presidencial entre el expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris a punto de desencadenar nuevos ataques a la verdad.

"Si crees que las mentiras, distorsiones e incoherencias sobre FEMA son intensas ahora, espera hasta el mes que viene", escribió Tim Alberta, autor y escritor de The Atlantic en X, una de las principales plataformas donde la noticias falsas se difunden más rápido que la verdad.

Elon Musk, propietario de X, quien ha apoyado a Trump, ha compartido consistentemente rumores e insinuaciones que critican la respuesta del gobierno a Helene. La mayoría de la desinformación tiene un sesgo político, retratando al presidente Biden y a Harris como incapaces, como parte de una estrategia para ayudar a Trump a asegurar la reelección.

Políticos y personal de ayuda humanitaria en el área afectada, desde Georgia hasta Carolina del Norte, incluyendo a numerosos políticos republicanos, han desmentido las mentiras y han instado a la gente a dejar de compartir rumores sin verificar en línea.

Kerry Giles, la oficial de información pública del condado de Rutherford, NC, habló con CNN el sábado diciendo que desmentir estos rumores "consume recursos que deberían haber sido utilizados en los esfuerzos de recuperación".

Giles y sus colegas emitieron un comunicado el viernes desmintiendo varias historias falsas que circulan en línea sobre las ciudades destruidas de Lake Lure y Chimney Rock Village. No, dijeron, el gobierno no está tomando el control de Chimney Rock; no, no hay planes de incautación de propiedades; no, no hay cuerpos muertos por todas partes debido a la tormenta.

"Snopes.com y los medios de comunicación regionales" han cubierto la mayoría de los desmentidos, lo que ha ayudado a reducir algo de la desinformación que se difunde, le dijo Giles a CNN.

Algunas de las mentiras más compartidas en las redes sociales han girado en torno a la respuesta de FEMA. Trump ha alegado falsamente que se están reteniendo fondos de ayuda principalmente en áreas republicanas después de que la agencia redirigiera el dinero de ayuda para apoyar a los migrantes.

"Un billón de dólares fue robado de FEMA para dárselo a migrantes ilegales", afirmó Trump falsamente el viernes en Georgia.

Sin embargo, Trump estaba acusando a la administración de Biden de un acto extraordinariamente similar a algo que él mismo inició como presidente.

"Los políticos republicanos siguen refutando la tontería, y MAGA no les importa", escribió el columnista conservador David French en una publicación de redes sociales el sábado. "Siguen a los engañadores, y cuando los engañadores engañan, ellos les creen y detestan a cualquiera que les dice la verdad".

Usuarios veteranos de X afirman que el volumen de información falsa y sin fundamento en la plataforma está aumentando -en parte porque Musk revirtió las acciones para frenar la desinformación viral y reactivó las cuentas de teóricos de la conspiración.

Los oficiales de FEMA han publicado una página de control de rumores para desafiar afirmaciones falsas como "FEMA está confiscando donaciones para sobrevivientes". Mike Rothschild, periodista que ha escrito dos libros sobre la cultura de las teorías de la conspiración, consideró el esfuerzo de FEMA "noble pero condenado". Escribió en X que "nadie que quiera creer las mentiras confiará en la fuente, y las negaciones simplemente se incorporarán en las teorías de la conspiración".

O, como los anfitriones del podcast progresista Appalachia lo dijeron más directamente, "Internet ha destruido las mentes de la gente".

Imágenes generadas por IA que supuestamente son del zona afectada se están extendiendo rápidamente en Facebook, lo que llevó a una estación de noticias local a publicar una explicación de "cómo identificar fotos falsas de AI del huracán Helene".

Como escribió el columnista de Carolina del Norte Billy Ball el viernes, "Tenemos numerosos problemas en EE. UU., pero pocos son tan significativos como el problema de información. La gente nos miente para hacernos odiarnos, para robar nuestro dinero, para impulsar una causa u otra".

Y todos los indicios apuntan a un ambiente aún más feo una vez que comiencen a contarse los votos el mes que viene.

En el caos posterior a que Elon Musk compartiera afirmaciones controvertidas sobre la respuesta del gobierno al huracán, algunas importantes

