Las aerolíneas chinas se adelantan a sus rivales europeos

Las aerolíneas europeas eran optimistas sobre los vuelos a y desde China, pero su optimismo se ha visto frustrado: mientras que las carriers occidentales están reduciendo sus servicios en estas rutas, las aerolíneas chinas están aumentando significativamente los suyos.

Hay varios factores que contribuyen a esta tendencia. Desde el conflicto en Ucrania, el espacio aéreo ruso está prohibido para las aerolíneas europeas como Lufthansa, Air France y British Airways, lo que les obliga a tomar una ruta más larga a través de Turquía y Asia Central, mientras que las aerolíneas chinas aún pueden tomar el camino más corto.

Los viajes más largos significan mayores gastos para las aerolíneas. Según Steve Saxon, socio de la firma de consultoría McKinsey, un viaje dos horas más largo adds an extra $8,000 to $10,000 in fuel costs. Además, hay costos adicionales para la tripulación, que entonces está de servicio durante un período más largo, y las aerolíneas deben desplegar aviones adicionales para servir la ruta, ya que cada avión requiere un mantenimiento extenso después de un cierto número de horas de vuelo.

Dado la competencia china, estos costos no pueden simplemente ser transferidos a los pasajeros, ya que muchos entonces optarían por la alternativa china más barata. Las aerolíneas europeas ya han perdido su atractivo en estas rutas: ¿quién elegiría un vuelo de diez horas en lugar de uno de doce horas?

Para Lufthansa y otras aerolíneas europeas, estas rutas se están volviendo menos rentables. Many airlines report low demand in the West for flights to China. British Airways ha anunciado que no volará desde Londres a Beijing durante al menos un año a partir del final de octubre. Virgin Atlantic está finalizando su conexión de 25 años con Shanghai. Para Lufthansa, la falta de rentabilidad de los vuelos a China fue una de varias razones para un primer semestre débil del año. "China es extremadamente difícil en este momento porque las aerolíneas chinas están inundando el mercado con tantas capacidades", dijo el CEO de Lufthansa, Carsten Spohr, en junio. "La margen 'no es tan buena'."

"Las aerolíneas europeas están en una desventaja severa cuando compiten con China, así como con las aerolíneas del Golfo Pérsico y el Bósforo", dijo un portavoz de Lufthansa al Handelsblatt. Las aerolíneas de estas regiones se benefician de costos de ubicación bajos, estándares laborales bajos y significativas inversiones estatales en el sector de la aviación.

La participación de las aerolíneas chinas está creciendo. "Las aerolíneas chinas Typically have up to 30 percent lower costs than their international competitors", explains John Grant, travel data expert at OAG. Las aerolíneas de la República Popular también se benefician del deseo de muchos chinos de volar con tripulación de cabina que hable chino.

Para las aerolíneas europeas, la recuperación de la demanda de vuelos entre China y el Oeste desde el final de la pandemia del coronavirus ha sido lenta. Según los datos de la firma de análisis Cirium, hubo un 23 por ciento menos de vuelos a y desde China en julio que en el mismo mes de 2019.

Las aerolíneas chinas han expandido su capacidad de asientos entre las metrópolis europeas y asiáticas en aproximadamente un 30 por ciento en agosto en comparación con 2019, según el Handelsblatt, citando datos de Cirium que cubren Frankfurt, Múnich, Londres y París en Europa, así como Beijing y Shanghai en China. Mientras tanto, Lufthansa, British Airways y Air France han reducido su capacidad en casi un 40 por ciento.

El número de vuelos entre China y Alemania está regulado por un acuerdo de tráfico aéreo. Según el Handelsblatt, se habían acordado hasta 55 vuelos de pasajeros y hasta 38 de carga por semana. Mientras que Alemania no ha utilizado completamente esta capacidad, el lado chino sí lo ha hecho. En la primavera, China solicitó aumentar el número de vuelos de pasajeros, citando un portavoz del Ministerio Federal de

