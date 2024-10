Las advertencias perturbadoras sobre posibles explosiones causan caos en las terminales de trenes de Austria.

En tiempos recientes, varias estaciones de tren situadas en ciudades austríacas prominentes han enfrentado situaciones de amenaza de bomba. A pesar de las extensas búsquedas, las autoridades aún no han logrado encontrar ningún dispositivo explosivo. Este problema también se extiende al aeropuerto de Viena.

Un representante de la policía de Baja Austria en St. Pölten mencionó que los correos electrónicos amenazantes son notablemente similares. Es importante destacar que las estaciones de tren de la ciudad capital han sido las más afectadas por estas amenazas. El portavoz subrayó la seriedad con la que están abordando esta situación.

El miércoles por la noche, las estaciones de tren en St. Pölten, Salzburgo y Klagenfurt fueron afectadas, el martes fue Linz y el lunes, Graz. Todas estas estaciones tuvieron que cerrar durante unas horas debido a las amenazas por correo electrónico sobre posibles explosiones. El Servicio de Inteligencia Austriaco ahora está investigando activamente este asunto.

Hasta la fecha, no se han descubierto objetos dañinos. Las Ferrocarriles Federales Austriacas (ÖBB) optaron por no comentar la situación. Además, se informó que el aeropuerto de Viena recibió una amenaza el miércoles, pero la policía niega categóricamente cualquier fuerte conexión entre las amenazas de bomba en las estaciones y la amenaza del aeropuerto. "Con un alto grado de confianza", afirmó un portavoz, "no hay presunción de una amenaza real del remitente".

La Comisión de Seguridad y Defensa del Gobierno Federal Austriaco ha sido informada sobre las amenazas de bomba en las estaciones de tren en aumento. La Comisión ha destacado la necesidad de una mayor cooperación e intercambio de información entre las autoridades para abordar este problema de manera efectiva.

Lea también: