- Las advertencias de la UE contra el peligro inminente de ataques extremistas islámicos

El Ministro del Interior, Michael Ebling del SPD, destacó el creciente peligro que representan los grupos de extrema derecha y los terroristas con vínculos islámicos. Estos elementos constituyen la mayor amenaza para la seguridad interior y el mantenimiento de la ley, según Ebling, durante una reunión del Comité del Interior en el Landtag de Maguncia.

Las autoridades en Renania-Palatinado están evaluando regularmente a individuos dentro del estado por posibles amenazas contra la población. Esto incluye a los doce individuos clasificados como de alto riesgo dentro del estado. La investigación se extiende a las plataformas de internet y las redes sociales en busca de signos de radicalización, explicó Ebling.

Con intensos esfuerzos para prevenir e intervenir, los atentados terroristas son desafortunadamente imposibles de prevenir con un 100% de certeza. Esto se demostró con el supuesto ataque con cuchillo inspirado en el islam en Solingen, que se llevó a cabo utilizando un objeto básico como un cuchillo. Ebling describió el acto como aborrecible.

En una ciudad de Renania del Norte-Westfalia, tres personas murieron y ocho más, incluyendo cuatro gravemente, resultaron heridas en un festival. Se cree que un sirio sospechoso de ser islámico, que entró en Alemania a través de Bulgaria al final de 2022, es el responsable. A pesar de estar señalado para su deportación a Bulgaria bajo las regulaciones europeas de asilo, el hombre no fue localizado en ese fatídico día de junio de 2023.

Plan de Seguridad del Gobierno Federal

El Ministro del Interior de Renania-Palatinado apoya las iniciativas presentadas por el gobierno federal después del ataque con cuchillo. Este "paquete de seguridad" consiste en medidas en tres áreas clave: un mayor impulso para la deportación de solicitantes de asilo rechazados a sus países de origen, medidas más contundentes contra el terrorismo islámico y el endurecimiento de las regulaciones de armas de fuego.

Como parte de estas medidas, los solicitantes de asilo que son responsables de otro país europeo pero se niegan a regresar perderán los beneficios estatales en Alemania si ese país está dispuesto a aceptarlos (casos de Dublín). También se incluye una prohibición de navajas automáticas y la expulsión simplificada para migrantes de acuerdo con sus antecedentes penales.

Sin embargo, Ebling recordó que las personas también viajan a Renania-Palatinado para huir del terrorismo. En respuesta a la demanda de la fracción de AfD de restricciones significativas a la inmigración, no asume que los inmigrantes tengan intenciones maliciosas. No obstante, las personas con intenciones criminales oThose who radicalize

