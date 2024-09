Las actividades comerciales de un profesional de negocios pueden costarle una plaza en el equipo nacional.

Al-Ittihad versus Ajax Amsterdam, Arabia Saudita versus Países Bajos. Steven Bergwijn opta por un cambio al desierto. En consecuencia, se despide de la selección nacional. El entrenador Ronald Koeman se sorprende y descarta al jugador de 26 años.

El movimiento a Arabia Saudita trae grandes beneficios para Steven Bergwijn, pero viene a costa de su carrera con la selección nacional de fútbol de los Países Bajos. En una conferencia de prensa, Koeman declaró, según "Telegraaf", que "casi cerró el libro sobre él" y se sorprendió por la decisión de Bergwijn.

"Debería haber anticipado mi reacción. Steven Bergwijn se dirige a Arabia Saudita a los 26 años. No se puede negar que no tiene nada que ver con las aspiraciones deportivas", dijo Koeman: "A su edad, la experiencia deportiva debería ser el factor decisivo, no las ganancias financieras".

El lunes, Bergwijn, jugador de la selección nacional de los Países Bajos en 35 ocasiones, fue transferido de Ajax Amsterdam a Al-Ittihad por aproximadamente 21 millones de euros. El club había firmado anteriormente a Mousa Diaby de Leverkusen, que había estado previamente en Aston Villa, por una cantidad asombrosa de 60 millones. Bergwijn había perdido su posición de titular en Ajax. El director técnico Alex Kroes había confirmado que Bergwijn "no había hecho ningún secreto de su intención de cambiar si llegaba una oferta decente del extranjero".

"No habría tomado esa elección"

Bergwijn hizo su debut en la selección nacional en 2018. Fue miembro del equipo para la Copa del Mundo de 2022 y la Eurocopa de 2024. Inició para los Países Bajos en los octavos de final y cuartos de final. Koeman no seleccionó a Bergwijn para los próximos partidos de la Liga de las Naciones. "¿No podría Bergwijn haber stayed en Ajax en su lugar?" preguntó Koeman: "Estoy bastante seguro de que también ofrecen salarios atractivos. A su edad, no habría tomado esa elección".

Koeman ve las circunstancias que rodean a Georginio Wijnaldum, quien también juega en Arabia Saudita - en Al-Ettifaq - de manera diferente. A pesar de la transferencia, nombró a Wijnaldum para el equipo de la Eurocopa. Wijnaldum fue a Arabia Saudita en busca de más tiempo de juego después de caer en desgracia en París Saint-Germain.

Los Países Bajos, que perdieron ante Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa en Alemania, comenzarán su nueva campaña de la Liga de las Naciones el sábado en Eindhoven contra Bosnia y Herzegovina. Tres días después, el equipo neerlandés enfrentará a Alemania en Amsterdam.

