Las acciones imprevistas del personal de la DFB provocan frustración

Manuel Neuer ya no es una opción, Ter Stegen está gravemente herido: la situación de los porteros en la selección alemana de fútbol está en el aire. El entrenador Nagelsmann incorpora a Janis Blaswich como tercer portero. Algunos expertos encuentran esta elección peculiar.

Inicialmente, se thought que el enigma de los porteros en la selección alemana de fútbol se resolvería por sí solo: el veterano Manuel Neuer ya no está, mientras que su sucesor Marc-André ter Stegen está actualmente lesionado. Kevin Trapp, un regular o casi regular en la selección durante años, está actualmente indisponible. Esto deja al entrenador Julian Nagelsmann con pocas opciones. Oliver Baumann y Alexander Nübel fueron considerados seguros para la Liga de Naciones. Pero, ¿quién será el tercer hombre? Bernd Leno del FC Fulham parecía la elección lógica. Un jugador regular y enfrentándose consistentemente a los mejores del mundo en la Premier League.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Leno está fuera, en cambio Janis Blaswich sorprendentemente hace el corte. El de 33 años, cedido del RB Leipzig al Red Bull Salzburg, es el indiscutible número uno allí y juega en la Liga de Campeones. Esto selló el trato para el veterano. Blaswich también impresionó cuando estuvo con el equipo A, según Nagelsmann, lo que lo convierte en el "hombre adecuado" como tercer portero. Sin embargo, muchos expertos ven las cosas de manera diferente. Este movimiento ha causado confusión. Por ejemplo, de Lothar Matthäus.

"Esto es sorprendente para mí", dijo el récord de nacionalidad y experto en televisión a RTL/ntv y sport.de. Admitió que ni siquiera había considerado a Blaswich para el papel. "No ha entregado las actuaciones destacadas en Salzburg que tuvo en RB Leipzig. Esperaba a Bernd Leno porque Kevin Trapp sigue lesionado", evaluó Matthäus. "Para mí, Leno era el portero más experimentado que habría sido elegido por el entrenador nacional".

Fredi Bobic fue aún más crítico con la nominación: "Bernd Leno está completamente ausente. No entiendo por qué no está aquí", dijo el ex campeón europeo y funcionario de larga data en Sky. "La mezcla que he visto ahora no me convence en absoluto". El ex portero nacional Roman Weidenfeller también no entiende la decisión del entrenador. "Bernd Leno tiene, en mi opinión, la mayor experiencia internacional. Que ahora ni siquiera es un factor es muy sorprendente. Para mí, Bernd Leno es definitivamente un portero nacional que debería estar en la selección".

Una posible razón para la omisión: Leno se dice que tiene una relación tensa con ter Stegen. Ter Stegen se espera que sea el número uno de nuevo después de su regreso, como enfatizó Nagelsmann: "Tiene todo el tiempo que necesita para recuperarse". Por ahora, la batalla de los porteros entre los postes es Baumann versus Nübel. Nagelsmann prometió al veterano de Hoffenheim su debut en la portería de la DFB después de su larga espera. "Olli tuvo un gran comienzo con muchos buenos partidos en la Bundesliga y la Liga Europa. Se merece un partido nacional". Pero también es así: "Aún no sabemos al 100% si uno lo hará todo". Por lo tanto, el préstamo de Stuttgart Nübel aún puede esperar

