Las acciones imprevistas del personal de la DFB están provocando frustración.

Manuel Neuer ya no está en la imagen, Marc-André ter Stegen gravemente lesionado: el futuro del puesto de portero de la selección alemana de fútbol es incierto. El entrenador Julian Nagelsmann ha incorporado a Janis Blaswich como tercer portero. Algunos expertos encuentran esta selección peculiar.

Se creía que el problema del portero en la selección alemana de fútbol se resolvería por sí solo: el perennial titular Manuel Neuer ya no está, y su reemplazo Marc-André ter Stegen está gravemente lesionado. El miembro de la selección Kevin Trapp también está actualmente fuera de juego. Esto deja al entrenador Julian Nagelsmann con pocas opciones. Oliver Baumann y Alexander Nübel eran opciones seguras para la Liga de las Naciones. Pero, ¿quién sería el tercer hombre? Bernd Leno de FC Fulham parecía la opción obvia. La exposición constante a jugadores de primera división en la Premier League lo convirtió en el candidato ideal.

Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. Leno está fuera, y en su lugar, Janis Blaswich hace el corte. El jugador de 33 años, actualmente cedido del RB Leipzig al Red Bull Salzburg, es el titular indiscutible allí y juega en la Liga de Campeones. Esta racha impresionante convenció a Nagelsmann de incluirlo. Blaswich también había impresionado cuando estuvo con el equipo A anteriormente. Nagelsmann lo describió como el "ajuste perfecto" como tercer opción. Sin embargo, muchos expertos discrepan. La decisión ha causado revuelo. El exjugador nacional y experto en televisión Lothar Matthäus, por ejemplo, la encuentra sorprendente.

"Esto es bastante inesperado para mí", dijo Matthäus a RTL/ntv y sport.de. "No lo tenía en mi radar. No ha entregado las actuaciones destacadas en Salzburg que tuvo en el RB Leipzig. En realidad, estaba esperando a Bernd Leno, ya que Trapp aún está lesionado". Matthäus consideró a Leno la opción más experimentada para el entrenador nacional.

El excampeón europeo y antiguo funcionario Fredi Bobic fue aún más crítico con la nominación. "Bernd Leno está completamente ausente. No puedo entender por qué no está aquí", dijo Bobic en Sky. "La mezcla que veo ahora no me gusta nada". El exportero nacional Roman Weidenfeller también encontró la decisión del entrenador desconcertante. "Bernd Leno tiene, en mi opinión, la mayor experiencia internacional. Es bastante sorprendente que ni siquiera esté en consideración ahora. Para mí, Bernd Leno es definitivamente un portero nacional que debería estar en la selección".

Una posible razón para la omisión de Leno: se informa que no está en buenos términos con Ter Stegen. Se espera que Ter Stegen vuelva al puesto número uno una vez que se recupere por completo, como confirmó Nagelsmann: "Tiene todo el tiempo que necesita para recuperarse completamente". Por ahora, la batalla por la portería es entre Baumann y Nübel. Nagelsmann prometió al veterano de Hoffenheim su primera aparición en la selección nacional después de una larga espera: "Olli tuvo un inicio fantástico con muchos partidos impresionantes en la Bundesliga y la Liga Europa. Se merece una oportunidad en la selección nacional". Sin embargo, la situación es incierta: "Todavía no sabemos al 100% si ambos jugarán". Nübel, actualmente cedido del Bayern al Stuttgart, podría tener su oportunidad en Múnich contra Países Bajos.

