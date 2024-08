- Las acciones de Lily están provocando controversia entre los defensores de los derechos de los animales, lo que les hace criticarla.

"Huevo Podrido": La cantante y actriz Lily Allen (39) enfrenta actualmente críticas debido a su decisión de devolver un perro a un refugio de animales después de que el animal se comiera los pasaportes de su familia.

"Adoptamos un perro hace un tiempo, pero luego se comió mi pasaporte y el de los niños. Así que tuve que enviarlos de vuelta", reveló en su podcast "¿Me extrañas?". "Se comió nuestros tres pasaportes y nuestras visas. No puedo comenzar a decirte cuánto me costó reemplazarlos, especialmente durante la Covid. Fue todo un lío". Residiendo en Nueva York con su pareja David Harbour (49) y sus dos hijas Ethel (13) y Marnie (11), la londinense actualmente está en el "perrohouse".

"Has echado a perder mis planes"

La adopción del cachorro en 2021 "echa a perder" su vida. La pérdida de los documentos de viaje impidió que sus hijas se reunieran con su padre Sam Cooper (46), quien reside en Inglaterra, durante "cuatro o cinco meses".

Allen no vio otra alternativa que renunciar al compañero canino: "Los pasaportes no eran lo único que había tragado, este peludo no era exactly un perro bien entrenado. Hice todo lo posible, pero simplemente no estaba destinado a ser y los pasaportes eran solo la punta del iceberg". A la británica no le tienen ninguna lástima.

Los amantes de los animales están furiosos

Siguiente al lamento de Lily Allen, varios fans informaron que se dirigieron a X (anteriormente Twitter) para reprender a la celebridad:

"¿Tomó precauciones para mantener los pasaportes fuera del alcance de un cachorro? No. Qué persona egoísta", se quejó un usuario. "Todo esto es culpa suya, no del pobre perro". "Es una tonta de primera clase por no asegurar sus documentos importantes lejos de los animales", criticó otro. "No hay perros malcriados, solo dueños malcriados. Un perro no sabotaje tus planes, te sabotaje a ti mismo al no vigilar tus cosas", opinó un tercero.

A pesar de sus experiencias amargas con el mejor amigo del hombre, Allen mantiene sus patas cruzadas para adoptar otro amigo peludo. Ella y sus hijas han elegido un mestizo de Chihuahua y planean llamarlo Jude Bellingham (un futbolista inglés).

