Las acciones de la policía obstaculizan el juego de fútbol de élite en los Países Bajos

El muy esperado enfrentamiento de fútbol entre Ajax Amsterdam y Feyenoord Rotterdam, conocido como una de las mayores rivalidades de fútbol de Europa, ha sido cancelado debido a una huelga policial. El alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, informó que la huelga policial hace imposible garantizar la seguridad adecuada para el partido, que se llevaría a cabo en el estadio De Kuip, por lo que se canceló el encuentro. Originally scheduled for 2:30 PM this upcoming Sunday, the match was poised to be a grand spectacle.

La fuerza policial anunció la huelga como una forma de luchar por una regulación más adecuada de la jubilación anticipada, sin representación política que indique una solución a este problema.

La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) expresó su descontento, criticando a la policía por utilizar el fútbol como "un herramienta". La KNVB cree que este movimiento va en contra de la esencia misma del deporte. A pesar de lo lamentable que pueda ser, la asociación espera que la unión policial y el gobierno lleguen a un acuerdo antes de la fecha programada.

Se prohíbe la entrada a los visitantes del equipo contrario

En un comunicado a la AFP, Ahmed Aboutaleb explicó la razón detrás de la prohibición de los hinchas visitantes: la insufficient garantía de seguridad debido a la ausencia de policía, con un promedio de 400 oficiales, incluyendo unidades de cañones de agua, drones y helicópteros, que se despliegan habitualmente para partidos de alto riesgo.

La rivalidad entre Ajax y Feyenoord se extiende por décadas, lo que ha llevado a numerosos conflictos entre sus grupos de hinchas. Como resultado, se ha prohibido la entrada a los hinchas visitantes en sus partidos, aunque esto no siempre garantiza un resultado pacífico. Incidentes, como el lanzamiento de fuegos artificiales al campo y la provocación de disturbios, han ocurrido en el pasado - como durante el partido de la temporada 2020/21 de Ajax y Feyenoord en Amsterdam.

La historia reciente registra cancelaciones de partidos debido a huelgas policiales, con informes de partidos cancelados como el partido de Ajax y PSV Eindhoven en 2008, en el que los sindicatos policiales luchaban por una mejora en los acuerdos colectivos.

