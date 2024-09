Las acciones de Donald Trump en el sector de las redes sociales están experimentando una disminución significativa después de su problemática presentación en el debate.

Inversores criticaron rápidamente la empresa de medios sociales de Trump después de que el expresidente tuviera un mal desempeño en el debate. Otros supuestos inversiones relacionadas con Trump, como bitcoin y Coinbase, experimentaron una reversión el miércoles, mientras que los bonos y las monedas asiáticas celebraron. Además, los fondos enfocados en energías solares y otras acciones limpias experimentaron aumentos significativos.

Las acciones de Trump Media & Technology Group experimentaron una caída del 10% en la operaciones previas al mercado el miércoles, lo que indica una posible apertura en el punto más bajo desde que la empresa detrás de Truth Social se hizo pública a finales de marzo.

El pronunciado descenso es una respuesta directa al debate presidencial de la ABC, en el que la vicepresidenta Kamala Harris interrumpió efectivamente el desempeño de Trump.

En contraste con la respuesta del precio de las acciones de Trump Media el 28 de junio después de la mala actuación del presidente Biden en el debate de CNN, el precio de las acciones inicialmente aumentó un 10%, pero finalmente terminó en negativo.

Trump Media ha sido a menudo una plataforma para que los traders especulen sobre el éxito político de Trump y su posible regreso a la Casa Blanca.

Matthew Tuttle, CEO de Tuttle Capital Management, le dijo a CNN el miércoles que "el mercado parece creer que ella ganó el debate". Citando cambios que favorecen a Harris en el mercado de apuestas después del debate.

Trump no solo es el mayor accionista de Trump Media; también es el usuario más popular en Truth Social, el producto principal de la empresa. Su símbolo de cotización en bolsa es "DJT".

Tuttle continuó diciendo que "si pierde, venderá, y DJT cae a $1. Si gana, no venderá, y DJT tiene potencial para hacerlo bien".

Las restricciones de bloqueo que impiden que Trump venda sus 114.75 millones de acciones en Trump Media caducarán más tarde este mes. La disolución del acuerdo de bloqueo permite a Trump vender una parte de sus acciones, pero los expertos creen que sería casi imposible que él pueda deshacerse de la mayoría o todas sus acciones sin afectar significativamente el precio de las acciones.

Michael Block, chief strategy officer y cofundador de AgentSmyth, le dijo a CNN que la caída de Trump Media el miércoles parece estar tangencialmente relacionada con el debate.

"Dado que carece de ingresos y otras métricas cuantificables, DJT no es la inversión típica de crecimiento o valor para los inversores", explicó Block en un correo electrónico. "DJT es una acción de narrativa, y perhaps los inversores no estaban contentos con la narrativa que Trump presentó durante el debate".

El precio de las acciones de Trump Media experimentó un rally en los días previos al debate, aumentando un 9%.

Sin embargo, en un contexto más amplio, las acciones han luchado significativamente en los últimos meses, perdiendo aproximadamente la mitad de su valor desde que Biden se retiró de la carrera presidencial en julio. El propietario de Truth Social cayó a su punto más bajo desde su debut en marzo la semana pasada.

El valor de la participación de Trump en la empresa ha caído drásticamente, pasando de $6.2 mil millones el 9 de mayo a $1.8 mil millones, según el precio de operaciones previas al mercado del miércoles.

