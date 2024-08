¿Las 9:30 pero no está muerto?

20:41 Emergencia Declarada en la Región de Kursk

Se ha declarado una emergencia en la región rusa de Kursk debido a una ofensiva terrestre ucraniana, según el gobernador Alexei Smirnov en Telegram. Ucrania ha avanzado profundamente en territorio ruso cerca de Kursk en una contraofensiva. La ofensiva comenzó el martes, según el Ministerio de Defensa ruso, y llegó al noroeste de la ciudad de Sudja el miércoles.

20:14 Lucha Cerca: Rusia Fortalece Protección de la Central Nuclear de Kursk

Debido al avance ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk, la Guardia Nacional rusa ha reforzado la protección de la Central Nuclear de Kursk. También se han desplegado fuerzas adicionales para combatir unidades de sabotaje y reconocimiento en las regiones de Kursk y Belgorod, en cooperación con las tropas fronterizas rusas y el ejército. La central nuclear, con cuatro unidades y una capacidad de casi dos gigavatios, se encuentra a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Al día anterior, tropas ucranianas Supported by tanks and artillery crossed the Russian border from the Sumy region towards Sudja. Reports not confirmed suggest they advanced up to 15 kilometers towards the NPP.

19:38 Ataques en la Región de Kursk: Precio del Gas Europeo Llega a Máximo Anual

El precio del gas natural en Europa ha alcanzado su nivel más alto del año. El contrato futuro TTF de referencia para la entrega del próximo mes aumentó un 5,7 por ciento a 38,78 euros por megavatio hora (MWh) en Ámsterdam. Los participantes del mercado señalan los ataques ucranianos en la región rusa de Kursk. Se informa que los combates tienen lugar cerca de Sudja, un punto importante de inyección de gas para los gasoductos hacia Europa Occidental. Gazprom informa actualmente de suministros de gas normales.

19:08 Ucrania Evacúa Áreas Fronterizas Cerca de Kursk, Rusia

Dado el combate intenso en la región rusa de Kursk, las autoridades ucranianas han ordenado la evacuación de más asentamientos en la región vecina de Sumy. Las medidas afectan a 23 asentamientos, según el gobernador militar de Sumy, Vladimir Artjuch, en la televisión ucraniana. Alrededor de 6.000 personas, incluidas más de 400 niños y adolescentes, deben ser trasladadas a un lugar seguro desde la zona fronteriza. Al día anterior, tropas ucranianas cruzaron la frontera ucraniano-rusa hacia la ciudad de Sudja en la región de Kursk y avanzaron varios kilómetros en territorio ruso. Moscú informó sobre alrededor de 1.000 soldados ucranianos equipados con armas pesadas. Kiev aún no ha comentado los hechos. Los bombardeos regulares de áreas fronterizas ya habían llevado a las autoridades locales a ordenar evacuaciones de una franja fronteriza de 10 kilómetros de ancho en mayo.

18:31 Yachin Critica la Liberación Forzada

El político ruso de la oposición Ilya Yachin, también liberado en el intercambio de prisioneros, critica su liberación forzada en una entrevista con "Der Spiegel": "No fui intercambiado, fui expulsado violentamente de mi país". Quería quedarse en Rusia, independientemente de los riesgos. "La palabra de un político de la oposición pesa más en Rusia que en el extranjero". Cuenta cómo intentó disuadir a otros prisioneros de ir a la guerra durante su encarcelamiento. Consiguió disuadir a tres, pero 30 fueron al frente. "Para los prisoners, la guerra se convirtió en un juego de ruleta rusa. Mucho dinero, alto riesgo". Es difícil contrarrestar esto. Yachin lamenta que el precio de su libertad fue la liberación de un asesino. "En Rusia, la gente seguirá siendo puesta en prisión para ser intercambiada más tarde por criminales y espías".

17:55 Kara-Mursa: Un Intercambio Anterior Podría Haber Salvado a Navalny

En una entrevista con "Die Zeit", Vladimir Kara-Mursa también dice que cree que el líder de la oposición Alexei Navalny, que murió en una colonia de trabajo en febrero, podría haber seguido vivo si el intercambio hubiera ocurrido antes. "No puedo evitar pensar: Si todo hubiera ido un poco más rápido y suave, si el gobierno alemán hubiera tenido menos obstáculos que superar, si no hubieran tenido que reaccionar tanto a la crítica y no hubieran tenido que convencer a tanta gente de que este paso era necesario, entonces Alexei podría haber estado con nosotros en el avión".

17:43 Kara-Mursa: "Estaba Seguro de que Me Dispararían en el Bosque"

El político ruso de la oposición Vladimir Kara-Mursa, liberado y llevado a Alemania como parte de un canje de prisioneros a gran escala el 1 de agosto, dice en una entrevista con "Die Zeit" que hasta el último momento antes de su liberación estaba seguro de que "me llevarían al bosque y me dispararían". En la noche del 27 al 28 de julio, se abrió la puerta de su celda, recuerda. "El director de la prisión y un convoy de hombres de civil estaban allí. Dijeron: Tienes 20 minutos para empacar. Estaba seguro de que me llevarían al bosque y me dispararían. Pero me llevaron al aeropuerto".

17:12 Récord: Guardias Fronterizos Ucranianos Detienen Camión con 48 Conscriptos

Los guardias fronterizos ucranianos han detenido un camión que transportaba a 48 conscriptos en el sur del país, impidiendo que escaparan a la región de Transnistria controlada por fuerzas pro-rusas. Este número establece un nuevo récord, informó la agencia. Las imágenes de drones muestran varios grupos de hombres subiendo uno tras otro a la caja del camión, y luego el camión siendo detenido por los guardias fronterizos. Los arrestos tuvieron lugar en la región de Odesa, cerca del pueblo de Chornobai, a unos diez kilómetros de la frontera. Los hombres supuestamente pagaron al contrabandista alrededor de 3.300 euros cada uno. Ahora enfrentan no solo una multa por el intento de cruce ilegal de la frontera, sino también el servicio militar en el ejército ucraniano.

16:21 Rusia: Hasta 1000 Soldados Ucranianos Involucrados en Ataque FronterizoSegún el Estado Mayor ruso, "hasta 1000" soldados ucranianos participaron en el ataque a la región fronteriza de Kursk en el oeste de Rusia. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, anunció esto en una reunión con el presidente Putin, transmitida en televisión rusa, tras el inicio del ataque del día anterior. "La penetración profunda en nuestro territorio fue detenida por ataques de la fuerza aérea y la artillería", añadió Gerasimov.

16:02 Von der Leyen: UE Proporciona 108 Mil Millones de Euros en Ayuda a Ucrania Desde que Comenzó la GuerraLa UE ha proporcionado 108 mil millones de euros en ayuda a Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala, según la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen. "La UE está con Ucrania desde el primer día de la invasión rusa", escribió en X. "Ucrania prevalecerá en esta guerra de supervivencia. Y la UE estará con Ucrania y su pueblo durante el tiempo que sea necesario", añadió.

15:32 Informe: Soldado Ucraniano Muere en Captividad RusaOleksandr Ischchenko, un soldado del Batallón Azov que murió en cautiverio ruso hace nueve días, probablemente fue asesinado. El forensic report del deputy commander of the Azov Brigade, Sviatoslav Palamar, indica que el ucraniano de 55 años murió a causa de traumatismo torácico contundente. Palamar describió la muerte de Ischchenko como "otro asesinato brutal de un POW ucraniano". El informe reveló que Ischchenko murió a causa de fracturas múltiples de costillas y shock. Ischchenko, de 55 años, de Mariupol, se unió al Batallón Azov poco después del inicio de la invasión. Fue capturado durante los combates en Mariupol en 2022 y fue uno de los 24 ucranianos juzgados en Rusia el año pasado. Estaba siendo retenido en una prisión en Rostov del Don.

14:44 Ataques en Kursk: Putin los Califica de "Provocación a Gran Escala"Mientras continúan los ataques ucranianos en la región fronteriza occidental de Rusia, Putin acusa a Kyiv de una "provocación a gran escala". "Como saben, el régimen de Kyiv ha llevado a cabo otra provocación a gran escala", dijo Putin en una reunión televisada con funcionarios del gobierno. "Ucrania está disparando indiscriminadamente, utilizando diversas armas, contra edificios civiles, hogares residenciales y ambulancias".

14:25 Ministerio de Defensa Ruso Confirma Conflictos en KurskEl Ministerio de Defensa ruso en Moscú confirma los conflictos en curso en Kursk. "La operación para destruir los grupos militares ucranianos continúa", dijo el ministerio en un comunicado. Los combates han tenido lugar en pueblos fronterizos contra intrusos ucranianos. Ayer, el ministerio afirmó que un intento de romper la frontera había fallado. Ahora, dicen que se ha impedido una penetración profunda en territorio ruso. Según el ministerio, los soldados luchan junto a los guardias fronterizos contra los intrusos en la zona.

13:35 Rusia: Miles Huyen de Kursk - Putin Asume el Mando

Miles de personas han huido de los pueblos fronterizos en la región de Kursk de Rusia que han sido atacados por las fuerzas ucranianas, según informes oficiales. Los ciudadanos han abandonado sus hogares en vehículos privados, dijo Alexei Smirnov, el gobernador interino, en un mensaje de video. Además, se han evacuado 200 personas de los pueblos bombardeados en vehículos de transporte y autobuses. Smirnov dijo que había hablado con el presidente Vladímir Putin sobre la situación durante la noche y que el presidente había asumido el control personal de ella. Se han establecido refugios de emergencia con alrededor de 2.500 plazas, con psicólogos también en el sitio.

12:57 "Ocultos por los Ocupantes" - Grupo de Partisanos Informe el Descubrimiento de un Legendario Buque en Crimea

El grupo partisano proucraniano Atesh, activo en la Crimea ocupada por Rusia, afirma haber descubierto dos barcos rusos. Se dice que son barcos de desembarco del proyecto 775, muchos de los cuales han sido hundidos o dañados por Ucrania. "Los ocupantes ocultan sus barcos en las ensenadas, con la esperanza de salvarlos", escribe Atesh en Telegram. Los dos 775 están dicho que se encuentran en la Bahía de Kilen. Uno de ellos es el famoso "Konstantin Olshansky", capturado y robado por los rusos en 2014. El legendario barco tiene una historia con ambas partes en conflicto y se dice que fue dañado en un ataque hace unos meses. Antes había servido como almacén de piezas. El grupo partisano dice que ha compartido la información de ubicación con el ejército ucraniano. "No hay duda de que más barcos se hundirán en el futuro próximo".

12:24 Bloguero Militar Ruso Sentenciado a Larga Pena de Prisión

En Rusia, el bloguero militar Andrei Kuchin ha sido sentenciado a seis años y medio en un campo de trabajo. Fue encontrado culpable de difamar a las fuerzas armadas, según las autoridades investigadoras. Kuchin dirigía el canal de Telegram "Moscow Calling", que apoyaba los objetivos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, criticó la forma en que la dirección militar estaba llevando a cabo la campaña. Los analistas del Institute for the Study of War describieron a Kuchin en el momento de su arresto en agosto de 2023 como un "ultranacionalista en el borde más alejado" que había cruzado los límites de la crítica aceptable de los esfuerzos de guerra rusos.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha emitido una actualización de inteligencia sobre el hundimiento del submarino ruso "Rostov-on-Don" frente a la costa de Crimea hace unos días. "A diferencia de algunos informes, el submarino probablemente no estaba completamente reparado de un ataque anterior en Crimea en septiembre de 2023", indica la actualización de Londres. El último ataque "casi con certeza marca el final del submarino, ya que sería más económico construir uno nuevo", dice el servicio de inteligencia. También señala un aumento de la moral de las fuerzas ucranianas, aunque es poco probable que tenga un impacto significativo en los ataques a larga distancia de Rusia desde la flota del Mar Negro. "Sin embargo, el ataque destaca los riesgos cada vez mayores para las fuerzas rusas en Crimea y probablemente obligará a Rusia a reconsiderar todos los planes para redepliegue de importantes fuerzas navales en la península".

11:03 Cambio de Estrategia o Desvío? Ucrania "desorienta al enemigo" con la situación incierta de Kursk

La militar ucraniana enfrenta una presión significativa en la región de Donetsk, con avances rusos "diarios", según la reportera de ntv Nadja Kriewald. Mientras tanto, hay informes de avances ucranianos en el norte, pero Kiev mantiene los detalles vagos.

10:34 Moscú Informa de Lesiones por Incursión Ucraniana en la Región de Kursk

El Ministerio de Salud de Rusia informa que 24 personas, incluyendo seis niños, han resultado heridas en un ataque ucraniano en la región fronteriza de Kursk, según la agencia de noticias estatal rusa Interfax.

10:07 Rusia Ataca con Drones - Ucrania Reporta Tasa de Derribo Perfecta

La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 30 drones rusos, todos los cuales habrían sido lanzados por tropas rusas durante la noche hacia objetivos en siete regiones.

09:29 ISW: El exministro de Defensa de Rusia Shoigu "exagera heavily" las ganancias territoriales

Según el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, las fuerzas rusas han capturado 420 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde el 14 de junio. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) califica esta cifra de "heavily exaggerated" y estima la cifra real en 290 kilómetros cuadrados, o alrededor del 0,05% del territorio ucraniano total de alrededor de 600,000 kilómetros cuadrados. El ejército ruso ha inflado reiteradamente sus ganancias territoriales en Ucrania, afirmando a menudo haber capturado pueblos que están en gran parte o completamente destruidos. A pesar de los recientes reveses, el avance ruso sigue siendo lento, con las fuerzas ucranianas retirándose a menudo de áreas para proteger a los soldados.

08:55 Rusia: Kursk vuelve a ser objetivo de ataques aéreos ucranianos

Un día después de que los ataques ucranianos en la región occidental rusa de Kursk dejaran varios muertos, el área ha vuelto a ser objetivo de ataques aéreos ucranianos, según las autoridades regionales. Dos misiles ucranianos fueron derribados por sistemas de defensa aérea, dijo el gobernador Alexei Smirnov en Telegram. Ayer, las autoridades rusas informaron de intentos de ataques por parte de las fuerzas ucranianas en Kursk, que involucraban a alrededor de 300 soldados, 11 tanques y unos 20 vehículos blindados más.

08:22 Rusia intercepta drones en varias regiones fronterizas

El ministerio de Defensa de Moscú informa que la defensa aérea rusa ha interceptado 11 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche. Las regiones afectadas son Kursk, Voronezh, Belgorod y Rostov, todas las cuales limitan con Ucrania.

07:47 Canal Proucraniano Deepstate Quiere Contacto con Unidades Ucranianas en Kursk de Rusia

El canal militar proucraniano Deepstate también insinúa una posible incursión en la región fronteriza rusa de Kursk. En un breve comunicado, dice que no proporcionará una actualización sobre la situación por motivos de seguridad del personal. "Estamos monitoreando de cerca los eventos allí, manteniendo contacto con algunas unidades y proporcionaremos información tan precisa como sea posible, pero solo cuando sea el momento adecuado. Todo el mundo se siente estratega - eso es normal - pero por ahora, es importante no entorpecer a los muchachos y la dirección militar en las decisiones que podrían determinar el destino de todos".

07:06 Allegado Ataque en la Región Rusa de Kursk: Especulaciones sobre la Unidad de Derecha Rusa

Bloggeros militares rusos afirman que la allegada incursión de tropas ucranianas en territorio ruso involucró al Cuerpo Voluntario Ruso (RDK). El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no encuentra confirmación de esto, y una fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano le dijo a los medios de comunicación Voice of Ukraine que el RDK no estuvo involucrado. El Cuerpo Voluntario Ruso consiste en extremistas y nacionalistas rusos de derecha que luchan en el lado ucraniano contra Rusia. En Kiev, se han distanciado previamente del grupo, stating que actúa de forma independiente. El RDK ha llamado la atención occasionalmente con allegados incursiones en regiones fronterizas rusas, que los críticos han descartado con frecuencia como espectáculos mediáticos. Según el ISW, otra unidad similar, la Legión para la Libertad de Rusia, no ha comentado sobre su participación. Ambos grupos suelen informar sobre sus acciones a través de sus canales de Telegram, pero no hay indicios de su participación en Kursk.

06:23 Tropas Ucranianas Infiltradas en Territorio Ruso? Posible Ataque Plantea Muchas Preguntas

Las tropas ucranianas habrían infiltrado territorio ruso, según informes. Un posible ataque en la región de Kursk, Rusia, ha generado muchas preguntas y especulaciones.

05:52 Ucrania Ordena un Millón de Drones

El presidente Volodímir Zelenski dice que Ucrania está aumentando la producción de drones como herramienta crucial en su esfuerzo bélico. "Ya hemos ordenado un millón de drones a nuestros fabricantes para este año", dice en su discurso en video vespertino. Next year, el número debería ser significativamente más alto. "No estamos revelando todos los detalles en este momento, pero nuestra capacidad de producción de drones está aumentando constantemente, y estamos trabajando no solo con fondos estatales sino también con socios para invertir en nuestra producción de drones". El aumento del uso de vehículos aéreos no tripulado se debe a la renuencia de los socios occidentales a aprobar el uso de armas pesadas que han suministrado al ejército ucraniano contra objetivos en territorio ruso.

05:06 Rusia Informa que Cinco Civiles Murieron en Enfrentamientos en Kursk

Cinco civiles, incluidos dos médicos, murieron en un enfrentamiento con soldados ucranianos en la región fronteriza rusa de Kursk, según informes rusos. El gobernador Alexei Smirnov también informó al menos 20 heridos en un mensaje de Telegram. También se lanzaron dos misiles sobre la región al amanecer.

02:30 Níger Corta Relaciones Diplomáticas con Ucrania

Después de Mali, Níger también ha cortado las relaciones diplomáticas con Ucrania, citando el apoyo presunto de Ucrania a un ataque rebelde en Mali. Al final de julio, los rebeldes tuaregs afirmaron haber matado a al menos 84 mercenarios rusos del Grupo Wagner y 47 soldados malienses. Luego publicaron una foto supuestamente con ellos y la bandera ucraniana. Sin embargo, las investigaciones del portal ruso de investigación independiente iStories sugieren que se trata de un montaje. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Kuleba actualmente viaja por estados africanos del sur y Mauricio para reunir apoyo para la postura de Kiev contra Rusia. Mientras tanto, Rusia está expandiendo su influencia en los estados del Sahel a través del Grupo Wagner.

23:23 Rusia: Ataque Ucraniano en Kursk Repelido

Rusia afirma haber repelido avances ucranianos en la región rusa de Kursk. "Después de sufrir pérdidas significativas, los restos del grupo de sabotaje se retiraron al territorio ucraniano", dijo el Ministerio de Defensa de Moscú. Rusia empleó artillería, aviones de combate y drones para repeler el ataque. Las autoridades militares ucranianas en la región de Sumy, al otro lado de la frontera con la región rusa de Kursk, afirman que las fuerzas ucranianas destruyeron un misil balístico ruso, dos drones y un helicóptero en la región. Sin embargo, el informe regular de actualización del Estado Mayor ucraniano no menciona ningún ataque ucraniano en la región fronteriza.

22:22 Presión del Kremlin - Activista Pone Fin a la Protesta por el Retorno de Soldados Rusos

Bajo presión creciente del Kremlin, una activista líder en la lucha por el retorno de soldados rusos del frente ha retirado su presencia pública. María Andreyeva, una de las líderes del grupo "Put' Domoy" (Volver a Casa), le dijo a la agencia de noticias AFP que dejaría de hacer apariciones públicas y "pasaría a la clandestinidad". Explicó en Telegram que había sido etiquetada como "agente extranjero". "Los agentes extranjeros no solo son despojados de sus derechos, sino también de sus medios de vida". El grupo "Put' Domoy" está compuesto por esposas y madres que reiteradamente instan al presidente ruso Vladimir Putin a devolver a sus hombres y hijos que luchan en Ucrania. Después de inicialmente tolerar o ignorar a los manifestantes, el Kremlin los ha atacado cada vez más.

21:39 Zelenski: Ucrania Invierte Más en el Programa de Cohetes Nacional

Ucrania está asignando fondos adicionales para su programa de cohetes nacional, según el presidente Volodímir Zelenski. El movimiento busca reducir la brecha con Rusia, que posee una variedad de armas de largo alcance, escribió Zelenski en Telegram. "Se han asignado fondos adicionales para nuestro programa de cohetes. Llegarán más cohetes producidos en el país". No proporcionó más detalles. En julio, el jefe de estado ucraniano dijo que Kiev estaba trabajando para reducir su dependencia de los cohetes suministrados por sus aliados, incluidos aquellos para defensa aérea.

20:54 Pareja de Espías Rusos Da Entrevista Después de su Liberación

Después de su regreso a Rusia como parte de un canje de prisioneros a gran escala, una pareja de espías rusos ha hablado públicamente por primera vez. "Cuando vi la guardia de honor desde la ventana del avión, lloré", recordó Anna Dzhulueva en una entrevista en la televisión estatal rusa, describiendo el momento de su regreso a Rusia. Dzhulueva vivió en Eslovenia durante cinco años con su esposo Artyom, haciéndose pasar por espía ruso. Ambos fueron arrestados en 2022. "Les dijimos a los niños que somos rusos, que ellos son rusos y que somos los Dzhuluevs", dijo la madre Anna Dzhulueva, quien afirmó haber hablado solo en español con sus hijos. Dzhulueva dijo que quiere "continuar sirviendo a Rusia".

20:04 Moscú Declara a Diplomático Moldavo "Persona Non Grata"En respuesta a la expulsión de un diplomático ruso debido a un escándalo de espionaje, Moscú ha declarado a un diplomático moldavo "persona non grata", según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El ministerio ha informado de que ha convocado al embajador de la República de Moldova para "protestar enérgicamente contra las medidas hostiles continuas" tomadas por Chisináu contra Moscú. Un miembro de la embajada de Moldova en Rusia ha sido declarado "persona non grata". La semana pasada, Chisináu acusó a un empleado de una embajada no identificada en el país de comunicarse con dos funcionarios sospechosos de conspirar contra el gobierno moldavo y filtrar información al extranjero. poco después, el diplomático ruso fue expulsado del país.

19:15 Shoigu: La Ventana para las Negociaciones con Kiev se Está CerrandoEl exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu insta a Ucrania a iniciar conversaciones de paz. "La ventana de oportunidad para Ucrania se está cerrando", dice el secretario del Consejo de Seguridad en la televisión estatal. Cuanto más tarde Ucrania, más territorio perderá, advierte. Moscú ha destacado que las negociaciones solo pueden tener lugar si Ucrania cede un quinto de su territorio y abandona los planes de unirse a la OTAN. Ucrania rechaza estas condiciones.

