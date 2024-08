Las 60 millones de esperanzas del Bayern están en silencio en un espectáculo de segunda mano.

Finalmente, está aquí, el nuevo jugador de deseos de FC Bayern: El club de Múnich presenta a Michael Olise, pero el joven francés no es un hombre de muchas palabras. En el ataque del FCB, podría formar una nueva joya - y poner al entrenador Vincent Kompany en situaciones difíciles.

Michael Olise se tapa la cara con las manos. Se sumerge profundamente en ellas. Hincha las mejillas mientras los ojos húmedos brillan. Deja caer la cabeza. La selección francesa de fútbol acaba de perder la final contra España en la prórroga en los Juegos Olímpicos y el nuevo fichaje de 22 años de FC Bayern Munich no quiere saber nada del medal de plata. Como el único francés, se lo quita directamente. Su mensaje: Voluntad incondicional de ganar, solo cuentan los títulos. Si no en los Juegos Olímpicos, entonces ahora en el campeón alemán de récords.

En su presentación oficial esta tarde, el fichaje de 60 millones de euros (incluidos pagos por bonificaciones), el más caro de esta temporada en FC Bayern, recibe un pastel del director deportivo Max Eberl. En él hay los aros olímpicos y "FCB". Eso es todo con los highlights, los 360 segundos que Olise tarda en el podio. Rápidamente queda claro: Este hombre puede convertirse en una estrella en el campo, pero no en el micrófono. No es un altavoz, sino reservado, taciturno y modesto. El FC Bayern, donde a menudo se hace ruido y se habla demasiado, puede aprovechar eso bien.

Cómo ha llegado a Múnich y cómo ha sido recibido por el equipo es la primera pregunta para Olise. "Bien", su respuesta. Silencio. Siguiente: ¿Preferiría marcar goles o darlos? "Me gustan ambos, lo que sea." Pausa. Luego: ¿Es una carga ser el fichaje más caro del verano? "No miro los titulares. El club quiere que haga un trabajo y eso es lo que estoy aquí para hacer". Su trabajo es jugar al fútbol, no hablar. Después de seis minutos, hay una foto con Eberl, luego la breve tarea lateral ha terminado.

Nueva era con Olise y Musiala

Olise llega a Múnich cuatro días después de la final olímpica, no quiere descanso. Eso también es una declaración. El extremo es el "jugador de deseos" de FC Bayern del club de la Premier League Crystal Palace. El jugador de 22 años "es un diferencia maker", dijo Eberl en su fichaje. Ahora ha añadido: "Michael ha demostrado en el torneo olímpico lo que puede hacer. Tiene casi 100 intervenciones de gol en Inglaterra en casi 200 partidos y se ha jugado a Bayern Munich". Olise es "un jugador muy creativo. Nos dará mucha alegría".

Eberl ve a Olise como "rápido, astuto, goleador y muy versátil en el ataque". Suele venir por la derecha. Con su fuerte pie izquierdo, se mete hacia adentro y remata en la esquina lejana. ¿Faltó Arjen Robben en FC Bayern? Al menos, este estilo de remate recuerda al icono holandés.

Olise está destinado a dar forma al futuro de FC Bayern. Para inaugurar una nueva era, el tiempo posterior a Thomas Müller. Con jugadores como Jamal Musiala, que ya ha impresionado al llenar los zapatos de Müller, y aquellos que aún tienen que demostrar su valía: Mathys Tel (19 años), que se le ha prometido más tiempo de juego por parte de los bosses de Bayern. Aleksandar Pavlović (20 años), que está destinado a liberar las fuerzas ofensivas para los próximos años.

Thomas Müller lucha por la posición de titular

Especialmente con Musiala, Olise podría construir rápidamente una buena comprensión en el campo, ya que ambos jugaron juntos en la academia de Chelsea. El francés elogió al alemán como un "jugador top" en la presentación. ¿Podría haber una nueva era Robbery, como cuando el dúo de alas de Arjen Robben a la derecha y Franck Ribéry a la izquierda causaron estragos en la Bundesliga y Europa? Al menos, Olise expresó en Múnich que "le gusta" Ribéry.

Dado que Musiala es probable que asegure la posición central detrás de Harry Kane, podría surgir un triángulo mágico del futuro: con Tel a la izquierda, Musiala en el medio y Olise a la derecha. De cualquier manera, el mediocampo ofensivo de Bayern podría evolucionar hacia una nueva obra maestra. Olise fue fichado a largo plazo hasta 2029 por esta razón.

También están las fuerzas establecidas. Serge Gnabry, a quien los bosses de Bayern no querían dejar ir. Leroy Sané, que como Olise suele venir por la derecha y tiene su taquilla junto al nuevo fichaje francés. Kingsley Coman, que todavía podría irse. Y por supuesto, el veterano Thomas Müller, que Recently le dijo a "Kicker": "Aún veo mis fortalezas en crear oportunidades de gol y marcar goles. También me gusta que tengamos un enfoque de presión de nuevo, que se adapta a mis fortalezas".

Elogios especiales para Olise

Pero Olise también puede presionar como ningún otro, habiendo demostrado su valía en la Premier League, que es más rápida y física que la Bundesliga. Su entrenador nacional, la leyenda francesa Thierry Henry, que entrenó al equipo en los Juegos Olímpicos, elogió al joven de esa manera: "Un jugador muy importante para nosotros. Puede pasar, puede marcar, tiene una muy buena comprensión del espacio. Sabe cómo presionar". Dos goles de torneo y cinco asistencias estaban en la cuenta de Olise además de la medalla de plata.

Vincent Kompany ve un claro exceso de talento ofensivo. No será fácil para el nuevo entrenador de Bayern encontrar su ritmo, pero los muchos jugadores que luchan por un puesto de titular solo pueden beneficiar al equipo de Múnich en su búsqueda de títulos. Podría ser esta competencia lo que permita a Bayern lograr sus siempre altos objetivos después de una temporada decepcionante.

"Michael ha vuelto a marcar la diferencia. Hace cosas bastante extraordinarias con su pie", dijo Thierry Henry después de la victoria por 3:1 en tiempo extra contra Egipto en las semifinales olímpicas, alabando a Olise, su diferencia clave en el camino a la medalla de plata. Ahora se espera que realice cosas extraordinarias para el equipo de Múnich. Con su pie, por supuesto. Olise no es muy hablador, después de todo.

Después de la presentación oficial, Michael Olise renuncia a la oportunidad de hablar extensamente, prefiriendo dejar que su fútbol hable por él. Con su nuevo equipo en el FC Bayern Munich, Olise se une a los likes de Jamal Musiala y Mathys Tel, con el objetivo de dar forma al futuro del club en ataque, siguiendo los pasos de antiguas estrellas como Arjen Robben y Franck Ribéry.

Lea también: