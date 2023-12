Las 10 preguntas sobre salud más frecuentes para el Dr. Google en 2023

Estas fueron algunas de las preguntas relacionadas con la salud más buscadas en Google en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 27 de noviembre, según la compañía tecnológica.

"Los datos reflejan las principales tendencias de búsqueda, lo que significa que las consultas 'de tendencia' son las búsquedas que tuvieron un alto pico de tráfico durante un período sostenido en 2023 en comparación con 2022", dijo Sarah Armstrong, portavoz de Google, en un correo electrónico.

Estas son las 10 preguntas de salud más buscadas en 2023 y algunas de sus respuestas.

1. 1. ¿Durante cuánto tiempo es contagioso el estreptococo?

Las infecciones por estreptococos en Estados Unidos aumentaron a principios de 2023, dejando a muchas personas con preguntas sobre lo contagiosa que es la enfermedad y durante cuánto tiempo.

En febrero, la proporción de visitas a la atención médica por faringitis estreptocócica o un diagnóstico relacionado fue casi un 30% mayor que durante el pico anterior en 2017.

Aunque los virus causan la mayoría de los dolores de garganta, la faringitis estreptocócica es una infección en la garganta y las amígdalas causada por la bacteria estreptococo del grupo A, y estas bacterias son muy contagiosas.

Según la Johns Hopkins Medicine, las personas que se tratan la faringitis estreptocócica con antibióticos se vuelven menos contagiosas en un plazo de 24 a 48 horas, pero una persona con faringitis estreptocócica no tratada puede infectar a otras durante dos o incluso tres semanas.

Los síntomas de la faringitis estreptocócica pueden incluir fiebre, dolor al tragar, amígdalas rojas e hinchadas y ganglios linfáticos inflamados. Según los CDC, los síntomas menos comunes pueden incluir vómitos y dolor de cabeza - pero no tos o secreción nasal.

2. ¿Es contagiosa la faringitis estreptocócica?

Normalmente, una persona infectada puede contagiar la bacteria a otras a través de sus gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por contacto directo, por ejemplo si alguien toca llagas en la piel causadas por la bacteria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Una persona expuesta a los estreptococos del grupo A suele tardar entre dos y cinco días en enfermar de faringitis estreptocócica.

La faringitis estreptocócica es más común en los niños, ya que hasta 3 de cada 10 niños con dolor de garganta tienen faringitis estreptocócica, según los CDC, en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 adultos con dolor de garganta.

3. Cómo reducir el colesterol

Cada vez son más las investigaciones que sugieren que consumir una dieta basada en plantas, vegetariana o vegana, puede ayudar a reducir el colesterol.

Un estudio, publicado en mayo en el European Heart Journal, descubrió que en los adultos que seguían una dieta basada en plantas, los niveles de LDL o colesterol de lipoproteínas de baja densidad -a menudo llamado colesterol "malo"- descendían un 10% y el colesterol total disminuía un 7% en comparación con los adultos que comen tanto carne como plantas.

Las personas pueden reducir o controlar su colesterol limitando la cantidad de grasas saturadas y trans que consumen. Las grasas saturadas se encuentran sobre todo en la carne roja y los productos lácteos enteros, y las grasas trans se utilizan a menudo en margarinas y galletas, crackers y pasteles comprados en tiendas.

Los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 -como el salmón y las semillas de lino- tienen beneficios cardiosaludables, y la fibra soluble -presente en alimentos como la avena, las manzanas y las coles de Bruselas- puede ayudar a reducir la absorción de colesterol en el torrente sanguíneo.

Hacer ejercicio con regularidad, no fumar, perder peso y no beber demasiado alcohol pueden ser útiles para mejorar los niveles de colesterol.

4. ¿Qué ayuda a combatir la hinchazón?

Hay varias causas comunes de hinchazón abdominal, como el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable, la intolerancia a la lactosa, comer en exceso e incluso ciertos medicamentos, pero hay algunas medidas que la gente puede tomar para ayudar a cuidar la hinchazón en casa.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, puede ser útil evitar el chicle y las bebidas carbonatadas, así como los alimentos que pueden producir gases, como las coles de Bruselas, la col, las judías y las lentejas. Dejar de fumar y no comer demasiado deprisa también pueden ayudar.

Los suplementos de fibra, como el psilio o el salvado 100%, pueden empeorar los síntomas, pero ciertos medicamentos como la simeticona pueden ser útiles.

Póngase en contacto con un profesional médico si, junto con la hinchazón, tiene dolor abdominal, sangre en las heces, diarrea, empeoramiento de la acidez estomacal, vómitos o pérdida de peso.

5. ¿Qué causa la tensión arterial baja?

Cuando la tensión arterial desciende demasiado, por debajo de 90/60 mm Hg, se habla de hipotensión.

Según la Asociación Americana del Corazón, la tensión baja puede producirse en caso de reposo prolongado en cama, depresión, enfermedad de Parkinson o embarazo.

Cuando una persona pierde grandes cantidades de sangre, puede sufrir hipotensión, al igual que ciertos medicamentos, como los diuréticos, los betabloqueantes y los antidepresivos tricíclicos.

Una tensión arterial baja crónica puede provocar síntomas como mareos o aturdimiento, náuseas, desmayos, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa y palpitaciones.

6. ¿Cuáles son las causas de las verrugas?

Las verrugas más comunes en la piel están causadas por el virus del papiloma humano o VPH, un grupo de más de 150 virus, y puede propagarse de varias formas.

Según Mayo Clinic, la mayoría de las formas del virus se propagan a través del contacto piel con piel o de objetos compartidos, como toallas o paños. El virus suele propagarse a través de roturas en la piel y, aunque las verrugas aparecen con más frecuencia en las manos, también pueden afectar a los pies, la cara, los genitales y las rodillas.

7. ¿Por qué tengo náuseas?

Aunque el embarazo o la gripe estomacal son algunas de las causas comunes de sentir náuseas, las náuseas crónicas también pueden ser un síntoma de trastornos relacionados con el aparato digestivo, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o la úlcera péptica.

Algunas personas pueden tener un mayor riesgo de náuseas debido a determinados medicamentos o tratamientos que estén tomando, como los enfermos de cáncer que se someten a radioterapia o quimioterapia.

Las personas embarazadas también tienen un mayor riesgo de sentir náuseas durante el primer trimestre, lo que se conoce comúnmente como "náuseas matutinas". Según la Clínica Cleveland, los investigadores estiman que entre el 50% y el 90% de las personas embarazadas tienen náuseas, mientras que entre el 25% y el 55% tienen vómitos.

8. ¿Qué causa la preeclampsia?

La preeclampsia -que puede derivar en eclampsia cuando una persona con preeclampsia sufre convulsiones- es una enfermedad que provoca hipertensión después de la semana 20 de embarazo o tras el parto.

En todo el mundo, entre el 10% y el 15% de las muertes por embarazo o parto se deben a la preeclampsia y sus complicaciones asociadas, como la eclampsia.

En Estados Unidos, la preeclampsia afecta a entre el 5% y el 8% de los embarazos, según la organización sin ánimo de lucro March of Dimes, y en la mayoría de los casos provoca partos prematuros.

Sin embargo, aún se desconocen las causas exactas de la preeclampsia. Las personas pueden tener un mayor riesgo de preeclampsia si tuvieron preeclampsia en un embarazo anterior, están embarazadas de gemelos o trillizos o más, o ya tienen presión arterial alta, diabetes, enfermedad renal o una enfermedad autoinmune como el lupus o el síndrome antifosfolípido.

9. Cómo dejar de roncar

Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a tratar los ronquidos, como perder peso, evitar el alcohol antes de acostarse, tratar la congestión nasal, dormir lo suficiente y no dormir boca arriba, según la Clínica Mayo.

Algunos estudios también demuestran que dormir inclinado puede reducir los ronquidos.

A veces, llevar una tira nasal o un aparato bucal mientras se duerme puede ayudar a reducir las probabilidades de roncar. En casos graves, los médicos pueden recomendar una intervención quirúrgica para tratar los ronquidos intensos.

El ronquido a menudo puede ser un signo de un trastorno del sueño llamado apnea obstructiva del sueño, una condición que hace que las personas pausen la respiración durante el sueño.

10. ¿Cuánto dura una intoxicación alimentaria?

A menudo, la intoxicación alimentaria puede durar alrededor de un día o dos, pero dependiendo del germen que causa la enfermedad, podría durar 10 días o más, según la Clínica Cleveland.

La intoxicación alimentaria se produce por el consumo de determinados gérmenes, como la Salmonella o la E. coli. Los síntomas pueden ir de leves a graves, según los CDC.

Los síntomas más comunes de la intoxicación alimentaria son diarrea, dolor de estómago, náuseas y fiebre. Acuda al médico ante cualquier síntoma grave, como diarrea sanguinolenta, diarrea que dure más de tres días, fiebre alta de más de 38 grados, vómitos tan intensos que impidan ingerir líquidos y signos de deshidratación.

Fuente: edition.cnn.com