Lang, el líder ambiental, explica la razón de su renuncia

La renuncia de los copresidentes del Partido Verde, Lang y Nouripour, ha causado un gran revuelo en la escena política. Pronto circularon rumores de que el Ministro de Economía Habeck podría estar involucrado, ya que se dice que aspira al cargo de Canciller. Sin embargo, Lang tiene una postura clara al respecto.

En un próximo programa de ARD titulado "Konfrontation: Markus Feldenkirchen meets Ricarda Lang", Lang niega públicamente cualquier presión de Habeck para dimitir. Ella expresa su desacuerdo, "No, eso no es cierto". No es correcto sugerir que una mujer como ella necesita que alguien tire de los hilos para tomar una decisión tan importante. "Tomó mis propias decisiones", afirma.

Lang, miembro del Partido Verde de toda la vida, destaca su relación amistosa con el pragmático Habeck, manteniendo un ambiente colaborativo. Ella aconseja a su partido que no priorice a un líder fuerte en detrimento del espíritu de equipo, stating, "Creo que eso sería un error". En este momento, Habeck es el único candidato serio para la posición principal del Partido Verde o incluso el cargo de Canciller para las elecciones federales, pero aún no se ha tomado una decisión final.

En cuanto a la estrategia del partido para aumentar su atractivo ante un público más amplio, Lang admite, "No podremos llegar a todo el espectro de la sociedad si se nos ve como un proyecto elitista. Y tenemos que reconocer eso: En este momento, los Verdes se perciben más como un proyecto elitista que nunca antes".

Lang reconoce el revuelo emocional de su decisión de renunciar, compartiendo, "Sí, fue difícil. He puesto mi corazón y mi alma en esto durante años. Este paso fue difícil para mí".

De cara a las elecciones federales de 2025, Lang destaca la importancia de mantener el espíritu de equipo dentro del Partido Verde en lugar de priorizar a un líder fuerte. A pesar de los rumores, ella niega cualquier presión del Ministro de Economía Habeck para dimitir durante una entrevista en televisión, afirmando, "Tomó mis propias decisiones".

Lea también: