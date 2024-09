Lamentablemente, Tito Jackson, el hermano de Michael Jackson, ha fallecido.

En la década de los '70, Tito Jackson fue una figura clave en la formación de la potencia musical The Jackson 5, que incluía a su hermano Michael y otros miembros de la familia. Después de su separación, Tito, al igual que su hermano Michael, continuó con sus proyectos musicales. Hace poco, cautivó al público en Munich. Lamentablemente, Tito, a la edad de 70 años, ha partido.

Esta noticia fue confirmada por el sobrino de Tito, Siggy Jackson, a "People". Según "Entertainment Tonight", Tito falleció el 15 de septiembre a causa de complicaciones derivadas de un ataque al corazón.

Antes de su trágico fallecimiento, Tito se unió a sus hermanos Jackie y Marlon para presentaciones en vivo como The Jacksons. Este verano, actuaron en Escocia, California y Inglaterra. El 10 de septiembre, se presentaron en el Circus Krone de Munich, su única parada en Alemania durante la gira. Los hermanos también visitaron el emotivo tributo a su fallecido hermano Michael Jackson en este lugar. Tito compartió sus sentimientos en Facebook, expresando su gratitud por este lugar especial que celebra la memoria de Michael, así como su legado compartido.

Pioneer of The Jackson 5

The Jackson 5, fundada originalmente en la década de los '70, fue liderada por Tito junto con Michael, Jackie, Jermaine y Marlon (y más tarde, Randy Jackson). El grupo familiar de pop tuvo éxitos con canciones como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There". Fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997 y recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Tito también exploró una carrera solista y lanzó dos álbumes de estudio. En una entrevista con la revista "Blues Blast" en 2021, expresó su deseo de volver al escenario y crear música, diciendo: "He pasado la mayor parte de mi vida tocando material de Jackson 5, pero en mi familia, el blues era nuestra música principal. Solo quería improvisar, pero no podía encontrar a ningún profesional con quien colaborar".

Su último sencillo, "Love One Another", lanzado en 2021, contó con contribuciones de miembros de la familia Jackson, incluyendo a Kris Jenner, Kim Kardashian y sus hijos Taj, TJ y Taryll. El trío también formó la banda 3T, que Tito manejó, y fueron el enfoque del reality show "The Jacksons: Next Generation" en 2015.

A pesar de sus problemas de salud cardiovascular, la pasión de Tito por la música permaneció inquebrantable, como lo demostró su colaboración en el último sencillo "Love One Another" en 2021. En los meses previos a su fallecimiento, Tito y sus hermanos Jackie y Marlon continuaron cautivando al público con sus presentaciones como The Jacksons, demostrando su duradera legado en la industria musical.

Lea también: