Lamentablemente, el representante anterior del equipo Ronny Borchers ha fallecido.

Eintracht Frankfurt está consternado tras el fallecimiento de su figura emblemática, Ronald "Ronny" Borchers. El exdelantero falleció el domingo, poco después de celebrar su 67 cumpleaños. Los miembros de su familia compartieron la triste noticia en las redes sociales, dejando al seno de Eintracht en profundo dolor y gratitud por el tiempo compartido con Borchers. La causa de su muerte sigue sin revelarse.

Borchers, que llevó la camiseta de Eintracht de 1975 a 1984, fue una pieza fundamental del legendario equipo de Eintracht junto a Bernd Hölzenbein, Bruno Pezzey, Bernd Nickel, Karl-Heinz Körbel y Cha Bum-kun. El equipo venció a Borussia Mönchengladbach en la final de la Copa de la UEFA de 1980 y se hizo con la DFB-Pokal al año siguiente en Berlín. Borchers marcó el gol intermedio en el 2:0 que se convirtió en una victoria de 3:1 contra el 1. FC Kaiserslautern. Borchers luego jugó en otros equipos de la Bundesliga como Arminia Bielefeld y Waldhof Mannheim antes de retirarse.

"El título es parte de mi esencia"

Tras el fallecimiento de otro gran jugador del equipo de Eintracht Frankfurt de los años 80, Bernd Hölzenbein, en abril pasado, y el de Campeón del Mundo Jürgen Grabowski en marzo, otro legendario jugador de Eintracht, Bernd Nickel, también nos dejó hace unos años. Borchers, hablando en el funeral de Hölzenbein, habló sobre el profundo impacto de la partida prematura de sus amigos. "Todo está sucediendo demasiado rápido, y es tan triste", dijo Borchers, dejando a los compañeros de equipo restantes de Eintracht y a todo el club de luto.

La legado deportivo de Borchers era una fuente de orgullo para los de Frankfurt. En una conversación con los periódicos del grupo de publicación del Rin-Main, Borchers compartió: "A medida que envejezco, a menudo reflexiono sobre el pensamiento de que una parte de mí remains a través de este título. Alguien, perhaps passing by my grave in the cemetery, might remember me as part of Eintracht Frankfurt's 1980 European Cup victory".

Después de una exitosa carrera, Borchers pasó a entrenar equipos como FSV Frankfurt y Kickers Offenbach. En su último cargo, Borchers sirvió como uno de los ocho embajadores de la marca de Eintracht Frankfurt y jugó regularmente en el equipo tradicional del club. Además, Borchers representó a Alemania en seis ocasiones en el equipo nacional.

A pesar de las contribuciones de Borchers al éxito del fútbol de Eintracht Frankfurt, incluyendo el gol intermedio en la final de la Copa de la UEFA de 1980, el equipo ahora enfrenta un nuevo desafío sin su figura emblemática. En un tributo a Borchers, su antiguo compañero Bernd Hölzenbein dijo una vez: "El fútbol era más que un juego para Ronny. Era parte de su identidad, una parte de su esencia".

Lea también: