Lady Gaga participará en la nueva película de Ridley Scott sobre el asesinato de Gucci.

Según Deadline, la intérprete de "Born This Way" -cuyo nombre real es Stefani Germanotta- se prepara para formar equipo con el veterano cineasta Ridley Scott en su próximo proyecto.

Scott, que dirigió éxitos de taquilla como "Alien", "Blade Runner" y "Gladiator", se dispone a llevar a la gran pantalla el asesinato de Maurizio Gucci, antiguo jefe de la casa de moda Gucci.

La CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Gaga para que hagan comentarios.

El guión de la película se basa en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" (La casa de Gucci: una sensacional historia de asesinato, locura, glamour y codicia), de Sara Gay Forden. Maurizio Gucci, nieto del fundador de la empresa, Guccio Gucci, era el jefe de la casa de moda italiana antes de ser asesinado en las escaleras de su oficina en 1995.

Gaga, italoamericana, interpretará a la ex esposa de Gucci, Patrizia Reggiani, condenada por orquestar su asesinato. La socialité italiana, que tuvo dos hijos con el jefe de la moda, cumplió 18 años de condena antes de ser puesta en libertad en 2016.

La artista, de 33 años, ha sido aclamada por la crítica desde que saltó a la pantalla. La estrella nacida en Nueva York debutó en la gran pantalla en 2013 en la película estadounidense de acción y explotación "Machete Kills".

En 2015, Gaga demostró sus dotes interpretativas en la quinta temporada de la exitosa serie antológica de Ryan Murphy "American Horror Story: Hotel". Su estelar interpretación de una villana condesa le valió el premio a la mejor actriz de miniserie o telefilme.

Una de las artistas más vendidas de la historia de la música, 2019 ha sido quizá el año más exitoso de la carrera de Gaga hasta ahora gracias a su papel junto a Bradley Cooper en "Ha nacido una estrella". En la 91 edición de los premios de la Academia, en febrero, ganó el Oscar a la Mejor Canción Original por escribir el tema Shallow.

"Si estás en casa sentado en el sofá viendo esto ahora mismo, todo lo que tengo que decir es que esto es un trabajo duro", dijo durante su discurso de aceptación. "He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata, ya sabéis, de ganar, sino de lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él".

Scott dirigió recientemente el thriller policíaco "Todo el dinero del mundo", protagonizado por Christopher Plummer, Michelle Williams y Mark Wahlberg. Esa película retrataba el secuestro en 1973 del nieto de J. Paul Getty.

