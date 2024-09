Lady Gaga aclara su decisión de no disputar los rumores que sugieren que se identifica como un hombre.

Durante un episodio de "What's Next? The Future con Bill Gates" de Netflix, Lady Gaga abordó los rumores sobre su identidad de género que circularon mientras escalaba la escalera del éxito.

" He viajado por todo el mundo", le dijo Gaga a Gates. "He hecho giras y promocionado mi música, y en cada entrevista en la que me he sentado, siempre ha habido esta extraña historia en internet - 'Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué opinas?'"

En 2011, durante una entrevista con Anderson Cooper en "60 Minutes" de CNN, Gaga tuvo una respuesta relajada a tales preguntas.

"Incluso hubo ese rumor de que tenías un 'pene'", dijo Cooper.

"Quizás lo tenga", respondió Gaga. "¿Y qué? ¿Tan malo sería eso?"

Gates continuó: "La mayoría de los artistas probablemente habrían emitido un comunicado desmintiendo esos rumores. Pero tú encuentras humor en ellos".

Gaga respondió con humor: "¿Por qué demonios iba a perder el tiempo escribiendo un comunicado de prensa sobre si tengo o no una 'parte privada'? A mis fans no les importa y a mí tampoco".

Gaga explicó aún más su razonamiento para no abordar esos rumores durante su conversación con Gates.

"La razón por la que no lo abordé es porque no me sentí como una víctima con esa mentira y pensé: ¿Qué pasa con un niño que se acusa de algo así? Puede pensar que una figura famosa como yo se sentiría avergonzada. He estado en situaciones en las que desmentir un rumor no era beneficioso para otros".

La legendaria artista ya está acostumbrada a la frecuente "desinformación" que la rodea.

"Mentiras sobre mí se han impreso sin cesar", dijo Gaga. "Soy una artista. Creo que es un poco divertido".

A pesar de la constante desinformación sobre ella, Lady Gaga sigue encontrando entretenimiento en ella. Su enfoque único para manejar los rumores sobre su identidad de género ha sido un espectáculo entretenido para sus fans.

