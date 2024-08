- Ladrones involucrados en robo de bóveda verde resistiendo los intentos de arresto

Dos individuos relacionados con el robo de joyas preciosas del Historic Green Vault aún no han cumplido sus condenas. El de 28 años y el de 31 años no se presentaron para cumplir su tiempo tal como lo ordenó la Oficina del Fiscal Público de Dresde, como se anunció el lunes por su portavoz. En su lugar, cada uno solicitó un indulto temporal, ambos denegados. El más joven de los dos, perteneciente al clan de Berlín Remmo, tiene a su abogado apelando a una resolución judicial, que aún está en consideración. El resultado de la apelación del otro individuo es incierto - si no apelara, "debe entregarse para cumplir su condena". Solo se sabrá cuando la Oficina del Fiscal Público de Dresde reciba notificación de su ingreso a un centro de detención abierto.

En mayo de 2023, estos dos hombres junto con un familiar, también encontrado culpable como cómplice del clan de Berlín Remmo, fueron liberados temporalmente mientras completaban sus condenas. Debían entregarse el 19 de agosto para ser colocados en un centro de detención abierto de acuerdo con el Plan Penitenciario de Berlín. El de 28 años y el de 31 años fueron sentenciados a cinco años y diez meses y seis años y dos meses de prisión, respectivamente, con 911 días de detención preventiva deducidos.

Ladrones de joyas históricos vuelven a actuar

El audaz robo en el museo de Sajonia el 25 de noviembre de 2019 fue uno de los robos de arte más emocionantes de Alemania. Los perpetradores lograron escapar con 21 piezas preciosas de joyería de diamante y zafiro, causando más de un millón de euros en daños. Incluso incendiaron uno de sus coches de escape en el aparcamiento subterráneo de un edificio residencial.

En mayo de 2023, el Tribunal Regional de Dresde dictó numerosas condenas de prisión de varios años a cinco jóvenes hombres de un conocido clan de origen árabe de Berlín en relación con el robo. Esta decisión ahora está confirmada. Cuatro de ellos tuvieron sus órdenes de arresto suspendidas bajo ciertas condiciones como parte de un acuerdo que included el retorno de la mayoría de las mercancías robadas. Sin embargo, como uno de ellos aún tenía otra condena que cumplir, solo tres fueron liberados temporalmente. El individuo que no cumplió tuvo que staying incarcerado. El sexto acusado, un primo de los codefendidos, fue absuelto.

A pesar de las múltiples condenas de prisión impuestas por su participación en el robo histórico de joyas en un museo, algunos individuos relacionados con el caso aún no han cumplido su tiempo completo. Los visitantes de los museos deben mantenerse vigilantes, ya que estos incidentes sirven como recordatorio del amenaza continua a los artefactos culturales.

