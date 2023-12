Ladrillos antiguos revelan nuevas pistas sobre una enorme anomalía en el campo magnético de la Tierra

Al examinar ladrillos datados entre el tercer y el primer milenio a.C. en Mesopotamia -que abarca el actual Irak y partes de lo que hoy es Siria, Irán y Turquía-, los científicos detectaron firmas magnéticas en los del primer milenio, lo que indica que los ladrillos se cocieron en una época en la que el campo magnético de la Tierra era inusualmente intenso. Los sellos de los ladrillos con nombres de reyes mesopotámicos permitieron a los investigadores confirmar el intervalo temporal del pico magnético.

Sus hallazgos se correspondían con una oleada magnética conocida como "Anomalía geomagnética de la Edad de Hierro levantina", que tuvo lugar entre el 1050 y el 550 a.C.. Anteriormente se había documentado en objetos de las Azores, Bulgaria y China mediante análisis arqueomagnéticos, es decir, examinando los granos de la cerámica y los objetos arqueológicos en busca de pistas sobre la actividad magnética de la Tierra, según informaron los científicos el 18 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Es realmente emocionante que los artefactos antiguos de Mesopotamia ayuden a explicar y registrar acontecimientos clave de la historia de la Tierra, como las fluctuaciones del campo magnético", afirma Mark Altaweel, coautor del estudio y profesor de arqueología de Oriente Próximo y ciencia de datos arqueológicos en el Instituto de Arqueología del University College de Londres.

"Esto demuestra por qué preservar el patrimonio antiguo de Mesopotamia es importante para la ciencia y la humanidad en general", dijo Altaweel a CNN en un correo electrónico.

Rocas artificiales

Cuando un artefacto antiguo contiene materia orgánica, como hueso o madera, los científicos pueden averiguar su antigüedad mediante la datación por radiocarbono, que compara las proporciones de desintegración conservadas en isótopos de carbono. Pero en el caso de los artefactos inorgánicos, como la alfarería o la cerámica, es necesario un análisis arqueomagnético para determinar su antigüedad, explica el autor principal del estudio, Matthew Howland, profesor adjunto del departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Wichita (Kansas).

Dado que la cerámica es el tipo de artefacto más común en los yacimientos arqueológicos de todo el mundo, esta técnica es un complemento vital de la datación por radiocarbono, explicó Howland a la CNN.

"La datación arqueomagnética puede aplicarse a cualquier tipo de material sensible al magnetismo que se haya calentado", explicó Howland. Y su utilidad va más allá de la arqueología.

"Los geólogos suelen utilizar el análisis de rocas para estudiar los campos magnéticos de la Tierra, pero en épocas más recientes, cuando no existe la posibilidad de estudiar rocas muy recientes porque aún no han tenido tiempo de formarse, necesitamos utilizar artefactos arqueológicos", explicó. "Podemos pensar en los adobes o la cerámica como rocas fabricadas por el hombre para estudiar los campos magnéticos de la Tierra".

Antes de este nuevo estudio, había pocas pruebas arqueomagnéticas precisas de artefactos mesopotámicos que dataran de esta época.

"La falta de datos allí realmente restringía nuestra capacidad para comprender las condiciones del campo magnético de la Tierra en esa región", dijo Howland. También significaba que los arqueólogos no podían calcular con precisión las edades de muchos yacimientos de Mesopotamia, "una región increíblemente importante en la arqueología mundial."

Atracción magnética

La Tierra está rodeada por una magnetosfera, una burbuja invisible de magnetismo generada por la poderosa agitación de metales fundidos en su núcleo. Evita que nuestra atmósfera sea arrastrada por los vientos solares. Aunque la magnetosfera ha sido una presencia constante durante miles de millones de años, su fuerza aumenta y disminuye con el tiempo. (La salud humana no se ve directamente afectada por las fluctuaciones del campo magnético, según el Servicio Geológico de EE.UU.).

Los artefactos de arcilla horneados a altas temperaturas conservan una "huella digital" del magnetismo de la Tierra en ese momento en minerales como el óxido de hierro afectado por el magnetismo. Recuperar esa huella implica una serie de experimentos magnéticos que calientan y enfrían repetidamente el objeto, exponiéndolo a campos magnéticos y retirándolos después. Este proceso crea una serie de nuevas huellas dactilares, que se comparan con la intensidad magnética original del objeto.

Así, los científicos pueden relacionar el objeto con un periodo concreto de actividad en el campo magnético de la Tierra.

"En general, se trata de un trabajo apasionante porque nos ayuda a comprender la evolución del campo magnético de la Tierra a lo largo del tiempo y a determinar la edad de los artefactos, algo que de otro modo sería imposible", afirma Cauê S. Borlina, investigador postdoctoral del departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Johns Hopkins. Borlina, que no participó en el estudio, investiga los campos magnéticos antiguos y modernos y su impacto en la formación de planetas y su habitabilidad.

"Lo más importante es que estos registros de alta resolución son cruciales para entender cómo los picos magnéticos en la superficie podrían conectar con lo que está sucediendo en el interior de la Tierra", dijo Borlina a CNN en un correo electrónico. "Especialmente en el núcleo externo, donde se genera el campo magnético de la Tierra".

El nuevo análisis no sólo colmó una importante laguna de datos, sino que también reveló nuevas pistas sobre la anomalía magnética de ese periodo.

De las 32 piedras de las que tomaron muestras los investigadores, cinco llevaban sellos que las relacionaban con el reinado de Nabucodonosor II, entre los años 604 y 562 a.C. Las mediciones del magnetismo en las piedras mostraron que el campo magnético se fortaleció rápida e intensamente cuando se fabricaron los ladrillos. Por tanto, los sellos de los ladrillos crearon una instantánea de una oleada de energía magnética que abarcó sólo unas décadas.

"Los próximos pasos son continuar este trabajo, aplicarlo a más ladrillos de barro de Mesopotamia y mejorar aún más la curva que podemos producir de la intensidad del campo magnético de la Tierra a lo largo del tiempo", dijo Howland.

"Pero quizá lo más emocionante sea que los arqueólogos que trabajan en yacimientos de Irak y Siria puedan estudiar nuestros datos y aplicar las mismas técnicas a artefactos sin datar", añadió. "Esto puede ayudar a resolver muchos de los debates cronológicos que se producen en la región, sobre la cronología de los reyes".

Mindy Weisberger es una escritora científica y productora de medios de comunicación cuyo trabajo ha aparecido en Live Science, Scientific American y la revista How It Works.

