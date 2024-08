Someterse a sesiones instructivas, aprender proceso, desarrollar habilidades o recibir tutoriales en un campo particular. - La zona urbana y el condado circundante asignan fondos para el desarrollo de las capacidades en Silicon Saxony.

Dresden está a punto de ser testigo del establecimiento de un centro de educación vocacional fresco centrado en electrónica, un movimiento de la ciudad y del Estado Libre que busca satisfacer la creciente necesidad de trabajadores cualificados en el sector de fabricación de chips en Sajonia. El edificio en construcción, previsto para ser operativo en 2028-2029, tiene un costo total de 127,5 millones de euros.

Según el Presidente del Estado de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), se trata de "una inversión importante en el futuro de nuestra región". Dresden ostenta el título de principal centro de microelectrónica de Europa, con Silicon Saxony mostrando un crecimiento constante.

El centro de educación en construcción aumentará significativamente la capacidad de formación en el prometedor campo de la electrónica, beneficiando no solo a los principales fabricantes de semiconductores, sino también a las empresas medianas.

El moderno centro de formación en construcción en Dresden

Para el Ministro de Cultura de Sajonia, Christian Piwarz (CDU), las fábricas de chips son la "fuerza impulsora detrás de Silicon Saxony", especialmente para los microtecnólogos y los ingenieros mecatrónicos. El nuevo centro de educación vocacional ofrecerá un terreno de formación moderno para la fuerza laboral del futuro.

El alcalde de Dresden, Dirk Hilbert (FDP), destacó los establecidos programas educativos innovadores y las instalaciones de la ciudad, stating that the new center would open up training prospects for upcoming generations in sectors such as microtechnology, mechatronics, IT systems electronics, and electrical engineering.

La semana pasada se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la construcción de la nueva fábrica de la empresa taiwanesa TSMC, que tiene como objetivo fabricar chips, principalmente para la industria automotriz, junto con tres socios. Con este movimiento, el mayor fabricante de microelectrónica de silicio del mundo llega a Europa, específicamente a Dresden del norte, convirtiendo la región en un importante centro para pesos pesados de la industria como Infineon y Bosch, que están expandiendo sus instalaciones.

El establecimiento del nuevo centro de educación vocacional satisfará la demanda de trabajadores cualificados en electrónica, actuando como "otro" recurso vital junto con los existentes fabricantes de semiconductores y las instalaciones en expansión de las empresas líderes. Este desarrollo de habilidades diversas fomentará una fuerza laboral versátil, brindando oportunidades para empresas grandes y medianas en la región.

Integrar el nuevo centro de educación en los existentes programas educativos innovadores e instalaciones de Dresden creará un ecosistema completo, asegurando que la ciudad permanezca a la vanguardia de los avances tecnológicos y mantenga su posición como un importante centro para diversos sectores como la microtecnología, la mecatrónica, la electrónica de sistemas IT y la ingeniería eléctrica, con "otras" áreas emergentes que potencialmente se beneficiarán de esta inversión.

Lea también: