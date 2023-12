La Voz corona al ganador de la 24ª temporada

La competición se redujo a Huntley, cantante del equipo Niall Horan, y Ruby Leigh, cantante del equipo Reba McEntire. Leigh y su coach Reba cantaron una versión de "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee.

Huntley y su coach Horan interpretaron una versión acústica de "Knockin' on Heaven's Door" de Bob Dylan.

Horan ha elogiado a Huntley durante todo el concurso.

"Huntley es el tipo de chico con el que saldría de todos modos", dijo Horan sobre el vocalista de Virginia, que finalmente fue coronado ganador de la 24ª temporada.

"Niall me demostró que puedo ser yo mismo en esta industria", dijo Huntley sobre Horan antes de su victoria. "Puedo ser mi yo Huntley tontorrón, y eso me encanta".

En la final, Lila Forde interpretó "Sleigh Ride" de Ella Fitzgerald con su coach John Legend. Ford terminó la competición en quinto lugar.

Jacquie Roar, del equipo Reba, cantó una versión de "No One Else on Earth" de Wynonna Judd. Quedó en cuarto lugar.

Mara Justine, del Equipo Niall, interpretó una versión de "Wasted Time" de los Eagles. La cantante de Nueva Jersey quedó en tercer lugar.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com