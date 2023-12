La voluntad de sufrir cada día": Marco Reus revela el secreto del éxito de Jürgen Klopp

Esta temporada, "Luftschlösser bauen" es una idea que podría resonar entre muchos aficionados del Liverpool.

En enero, el Liverpool estaba a una distancia aparentemente insalvable de 14 puntos del Manchester City en la Premier League; había despachado al Shrewsbury Town en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra; se preparaba para su choque de octavos de final contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones; y acababa de empatar a cero con el Arsenal en la ida de la semifinal de la Copa Carabao.

Ganar los cuatro trofeos parecía una quimera con la que apenas merecía la pena soñar.

Desde entonces, los Reds han recortado distancias con el City en la carrera por el título y han superado todas las rondas eliminatorias de la Copa para mantener matemáticamente vivas sus esperanzas de lograr un cuádruplete sin precedentes, aunque el reciente empate contra el Tottenham Hotspur en la Premier League asestó un duro golpe a sus aspiraciones al título.

Para que el Liverpool gane la Premier League, necesita ahora que el City tropiece en sus dos últimos partidos. Esto parece poco probable, ya que el City ha ganado sus dos partidos anteriores por 5-0 y 5-1.

El entrenador que está construyendo los cimientos de esta extraordinaria temporada es, por supuesto, Jürgen Klopp, que acaba de ampliar su contrato con el Liverpool.

Antes de su llegada al Liverpool, el alemán dirigió al Borussia Dortmund durante siete temporadas, guiando al club a un título de la Bundesliga en 2011, así como a un doblete de liga y copa en 2012. Con Klopp, el Dortmund también alcanzó una final de la Liga de Campeones.

"Jürgen es una persona especial", le dice Marco Reus, capitán del Dortmund, a Darren Lewis, analista deportivo sénior de CNN. "Recuerdo cuando me mudé a Dortmund y tuve la primera conversación con él. Cuando entra en la habitación, hay algo en el aire".

"Es carismático, tiene mucha energía, y simplemente es un buen tipo con el que hablar en privado de otras cosas, no sólo de fútbol".

La relación de Reus con Klopp se remonta a 2012, cuando Klopp -entonces entrenador del Dortmund- le convenció para que regresara al club en el que había sido canterano.

En su primera temporada a las órdenes de Klopp tras su fichaje por el Borussia Mönchengladbach, Reus contribuyó con 19 goles y 16 asistencias en 49 partidos en los que el Dortmund alcanzó la final de la Liga de Campeones, donde cayó por 2-1 ante su rival, el Bayern de Múnich.

"Es sin duda uno de los mejores entrenadores del mundo, porque de otro modo no se puede estar tanto tiempo en lo más alto", afirma Reus. "Espero por él que lo consiga (el cuádruplete) este año y no me extrañaría".

'Energía que aporta cada día'

Cuando Klopp llegó al Dortmund en 2008, el club acababa de sufrir su peor temporada en 20 años, terminando 13º en la Bundesliga.

Contratando inteligentemente -jugadores como Robert Lewandowski y Jakub Błaszczykowski fueron fichados relativamente baratos- e implementando su ahora familiar táctica de "gegenpress" -por la que el equipo trata inmediatamente de recuperar la posesión después de perderla-, Klopp construyó un equipo campeón en tres años.

"Antes de que llegara, las cosas no iban muy bien aquí y él llevó al club a otro nivel", recuerda Reus.

"Por supuesto, eso también tuvo mucho que ver con él y con el equipo de entonces".

"No se puede expresar con palabras, porque no es sólo una palabra. Sigue siendo, diría yo, esa energía, esas ganas de sufrir cada día y de sacar el máximo."

"Y, por supuesto, ha vivido muchas experiencias en los últimos años, cuando estuvo aquí, y también en los primeros años en el Liverpool, que le han ayudado mucho".

Del mismo modo, en el Liverpool, el éxito del que ahora disfruta el equipo no se materializó de inmediato.

Los pupilos de Klopp tardaron cuatro años en ganar la Liga de Campeones, y otro año más en conquistar el título de la Premier League.

"Lleva años haciendo un gran trabajo tanto aquí como en Liverpool", dice Reus. "Cómo ha construido el equipo, cómo ha construido el club, tanto aquí como en Liverpool, es inmenso. Esa energía que aporta cada día, creo que sólo puedes quitarte el sombrero ante él".

El sábado, el Liverpool se enfrenta al Chelsea en la final de la Copa de Inglaterra en Wembley, y luego al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones el 28 de mayo en París.

Por el momento, la idea de "construir castillos en el aire" sigue siendo factible.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com