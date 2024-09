La vivacidad de las aspiraciones de independencia escocesas persiste.

Diez años después de que Escocia celebrara un referéndum sobre su separación del Reino Unido, a pesar de que la propuesta fue rechazada por una estrecha mayoría, una parte notable de la población sigue abogando por la independencia, según un analista político. Kirsty Hughes, del Scottish Centre on European Relations, sugiere que alrededor de la mitad de los escoceses aún favorecen la independencia, con una mayoría significativa entre la generación más joven.

El resultado del referéndum de 2014 vio a los escoceses votar 55 a 45 en contra de la independencia. Sin embargo, el apoyo a la idea ha aumentado ligeramente en los años siguientes, con encuestas que incluso indican una mayoría estrecha en algunos momentos. Este sentimiento optimista hacia la independencia no se ve mermado por el mal desempeño del Partido Nacional Escocés (SNP) en las últimas elecciones parlamentarias del Reino Unido.

Según Hughes, el tema de la independencia de Escocia está lejos de estar zanjado, a pesar de que el gobierno laborista y su antecesor conservador lo hayan tratado como un tema zanjado, y de que actualmente se preste más atención a otros asuntos como el sistema sanitario enfermo y las condiciones económicas. Hughes sugiere que un nuevo referéndum podría ser desencadenado si el apoyo público a la independencia aumenta y se convierte en un tema democrático genuino, possibly reaching 60% or above in polls.

Abogados: El Brexit niveló el campo de juego

"Todavía es una posibilidad en la próxima década", ofrece Hughes. El movimiento independentista podría recibir un nuevo impulso si el secesionismo de Irlanda del Norte vuelve a cobrar fuerza, cree. Nicola Sturgeon, la cara del movimiento independentista, sigue esperanzada en lograr el objetivo y escribió en The Daily Record, "Estoy tan segura como siempre de que lograremos este objetivo y antes de lo que actualmente parece probable. Si tenemos éxito, comenzaremos a construir una mejor Escocia".

Los defensores de la secesión argumentan que el Brexit ha cambiado el panorama, ya que una mayoría de escoceses votó en contra de la salida del Reino Unido de la UE en el referéndum de 2016. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido argumenta que el referéndum de 2014 fue un evento aislado y no está dispuesto a considerar la posibilidad de otro voto. Los defensores de la secesión mantienen que el Brexit ha alterado efectivamente el campo de juego.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por los posibles esfuerzos de secesión en el Reino Unido, dada la defensa de Escocia de la independencia y su oposición al Brexit. La presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, declaró durante una visita a Edimburgo en 2021 que la UE siempre estará al lado de sus estados miembros, pero también destacó la importancia de respetar la integridad territorial de los miembros actuales.

Dado el Brexit, algunos defensores de la independencia escocesa argumentan que seguir en el Reino Unido significaría estar atado a decisiones tomadas en contra de su voluntad, lo que fortalecería aún más el caso de la independencia dentro de la Unión Europea.

Lea también: