La viuda de Richard Luger está construyendo una colisión vehicular.

Tras el reciente fallecimiento de Richard Lugner, su esposa Simone Reiländer podría estar pasando por un momento difícil. Este nuevo reto podría ser la razón detrás de su reciente accidente de tráfico en Viena. Afortunadamente, no hubo heridos en el incidente.

Choque y shock: Simone Reiländer, mundialmente conocida como "Bienchen", compartió esta noticia en una entrevista con el portal austriaco "oe24". En ese momento, se dirigía a toda prisa en el BMW de su difunto esposo hacia una reunión programada con una ex pareja, Christina "Mausi" Lugner. Su viaje se vio obstaculizado por problemas de navegación y un laberinto de obras, lo que llevó a un desafortunado incidente en el que otro vehículo chocó con su coche mientras cambiaba de carril.

Compartió sus sentimientos con "oe24" sobre el incidente, mencionando que todo está bien entre ambas partes y espera reparar pronto el sentimental BMW. Afortunadamente, el BMW solo sufrió daños menores. Sin embargo, parecía más afectada, stating que se siente "bastante agotada".

Fuerza en la unidad

¿Podría beneficiarse de un tiempo libre? También compartió durante la entrevista que "Estoy trabajando, Richard habría querido así. Es más triste en casa que en la oficina o en la Lugner City". Mientras tanto, descartó los rumores de desacuerdos en la herencia tras el fallecimiento de Lugner, stating que "Estamos unidos en el duelo y queremos que Richard nos mire con orgullo. No hay disputas ni problemas así. Solo dolor y tristeza".

Simone Reiländer y Richard Lugner se casaron felizmente en junio. El difunto Lugner, un entusiasta de los bailes de ópera y constructor, ya había pasado por cinco matrimonios. Lugner nos dejó el 12 de agosto, aunque su edad de 91 años y sus problemas de salud previos lo hicieron menos sorprendente para algunos.

